什么是干燥综合征？
什么原因导致干燥综合征？
干燥综合征的症状有哪些？
眼睛非常干燥，可能会损坏角膜（眼前透明区域）并造成视力障碍
口腔非常干燥，可能导致进食和吞咽问题、龋齿和口腔中的酵母菌感染
唾液腺（分泌唾液的腺体，帮助你分解食物和吞咽）比通常更大
关节炎
有时，其他黏膜也会干燥，如外阴、阴道和气管
患有干燥综合征的人更常见淋巴瘤，这是一种白细胞癌。
干燥综合征（舌）
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JAMES STEVENSON/科学图片库
医生如何判断我是否患有干燥综合征？
医生会询问你的症状并做一次体检。他们可能会进行检查，例如：
测量你的眼睛流泪的程度的测试（通过将吸水纸放在眼睑下并观察其湿润程度）
查看唾液腺图像的检查
有时，需要对唾液腺进行活检（取一小块样本在显微镜下观察）
血液化验
医生如何治疗干燥综合征？
没有治愈干燥综合征的方法。医生会治疗您的症状。
对于干眼症：
白天使用人工泪液（模拟真正眼泪成分的眼药水，可润湿眼睛）
晚上使用药膏
简单的手术即可堵塞泪道，使眼泪在你眼睛中停留更长的时间
对于口干：
喝饮料
嚼无糖口香糖
使用唾液替代品漱口水
吃医生开的药
对于你的其他症状：
使用润滑油使阴道性交更舒适
刷牙并定期接受牙齿护理以预防龋齿
服药或用热敷治疗唾液腺疼痛性肿胀
进行手术去除唾液腺结石
服用 NSAID（非甾体抗炎药，如布洛芬）并休息以治疗关节症状和疼痛
如果你还有其他因干燥综合征引起的健康问题，医生将为你治疗。