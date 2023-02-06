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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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干燥综合征

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2023
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什么是干燥综合征？

干燥综合征是你的眼睛、口腔和某些其他组织过于干燥的疾病。这可能导致眼睛问题、吞咽问题和龋齿

  • 在中年女性中最常见

  • 症状可能包括眼睛和口腔干燥或更严重的问题，例如气管和肺干燥

  • 每 3 名干燥综合征患者中就有 1 人关节发炎（关节炎）

  • 干燥综合征可能会影响其他器官，例如肺、肾、肝和神经

  • 干燥综合征可能与其他疾病一起发生，例如类风湿关节炎狼疮

  • 医生无法治愈干燥综合征，但是治疗可以使你感觉更好

什么原因导致干燥综合征？

干燥综合征是一种自身免疫病。通常你的免疫系统有助于保护你免受疾病和感染。自身免疫性疾病是指你的免疫系统攻击你身体某部分的一种疾病。

干燥综合征的症状有哪些？

  • 眼睛非常干燥，可能会损坏角膜（眼前透明区域）并造成视力障碍

  • 口腔非常干燥，可能导致进食和吞咽问题、龋齿和口腔中的酵母菌感染

  • 唾液腺（分泌唾液的腺体，帮助你分解食物和吞咽）比通常更大

  • 关节炎

  • 有时，其他黏膜也会干燥，如外阴、阴道和气管

患有干燥综合征的人更常见淋巴瘤，这是一种白细胞癌。

医生如何判断我是否患有干燥综合征？

医生会询问你的症状并做一次体检。他们可能会进行检查，例如：

  • 测量你的眼睛流泪的程度的测试（通过将吸水纸放在眼睑下并观察其湿润程度）

  • 查看唾液腺图像的检查

  • 有时，需要对唾液腺进行活检（取一小块样本在显微镜下观察）

  • 血液化验

医生如何治疗干燥综合征？

没有治愈干燥综合征的方法。医生会治疗您的症状。

对于干眼症：

  • 白天使用人工泪液（模拟真正眼泪成分的眼药水，可润湿眼睛）

  • 晚上使用药膏

  • 简单的手术即可堵塞泪道，使眼泪在你眼睛中停留更长的时间

对于口干：

  • 喝饮料

  • 嚼无糖口香糖

  • 使用唾液替代品漱口水

  • 吃医生开的药

对于你的其他症状：

  • 使用润滑油使阴道性交更舒适

  • 刷牙并定期接受牙齿护理以预防龋齿

  • 服药或用热敷治疗唾液腺疼痛性肿胀

  • 进行手术去除唾液腺结石

  • 服用 NSAID（非甾体抗炎药，如布洛芬）并休息以治疗关节症状和疼痛

如果你还有其他因干燥综合征引起的健康问题，医生将为你治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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