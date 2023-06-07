什么是急性心包炎？
心包炎就是包裹心脏的囊（心包）发炎。
心包由两个薄层构成。两层之间的空间有一些液体，可减少两层膜之间的摩擦。
急性心包炎是指心包突然发生引起疼痛的炎症。通常，它会导致液体在两层心包膜之间积聚。
感染、心脏病发作和其他健康问题（如狼疮和癌症）可导致急性心包炎
您可能出现发热和尖锐胸痛，但有些人没有任何症状
为了判断您是否患有急性心包炎，医生会进行超声心动图检查
为了治疗该病，医生会给您使用药物以减轻疼痛和肿胀，并且医生可能会要求您住院
心包囊
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是什么原因导致了急性心包炎？
急性心包炎的症状有哪些？
急性心包炎的症状包括：
发热
尖锐胸痛
疼痛可能会沿着左肩和左臂向下辐射，躺下、吞咽食物、咳嗽或深呼吸时加重。
医生如何判断我是否患有急性心包炎？
为了判断您是否患有急性心包炎，医生将会听诊检查心脏并做以下检查：
ECG/EKG（心电图）——检测心脏电活动的检查
超声心动图——心脏超声检查
医生可能会做血液检查，并从心包采集积液或组织的样本，以查明引起心包炎的原因。
医生如何治疗急性心包炎？
医生会针对急性心包炎的病因治疗。医生也会给您开一些药物，以减轻疼痛和肿胀，例如：
抗炎药，如阿司匹林
阿片类药物（例如吗啡），用于缓解剧烈疼痛
皮质类固醇，用于减轻肿胀
如果药物治疗无效或有大量积液，医生可能：
让您住院以监测疾病进展
使用针头和小导管从心包中抽出液体（心包穿刺术）
做手术引流心包积液