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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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急性心包炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2023
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什么是急性心包炎？

心包炎就是包裹心脏的囊（心包）发炎。 

心包由两个薄层构成。两层之间的空间有一些液体，可减少两层膜之间的摩擦。

急性心包炎是指心包突然发生引起疼痛的炎症。通常，它会导致液体在两层心包膜之间积聚。

  • 感染、心脏病发作和其他健康问题（如狼疮和癌症）可导致急性心包炎

  • 您可能出现发热和尖锐胸痛，但有些人没有任何症状

  • 为了判断您是否患有急性心包炎，医生会进行超声心动图检查

  • 为了治疗该病，医生会给您使用药物以减轻疼痛和肿胀，并且医生可能会要求您住院

是什么原因导致了急性心包炎？

急性心包炎的病因包括：

急性心包炎的症状有哪些？

急性心包炎的症状包括：

  • 发热

  • 尖锐胸痛

疼痛可能会沿着左肩和左臂向下辐射，躺下、吞咽食物、咳嗽或深呼吸时加重。

医生如何判断我是否患有急性心包炎？

为了判断您是否患有急性心包炎，医生将会听诊检查心脏并做以下检查：

医生可能会做血液检查，并从心包采集积液或组织的样本，以查明引起心包炎的原因。

医生如何治疗急性心包炎？

医生会针对急性心包炎的病因治疗。医生也会给您开一些药物，以减轻疼痛和肿胀，例如：

  • 抗炎药，如阿司匹林

  • 阿片类药物（例如吗啡），用于缓解剧烈疼痛

  • 皮质类固醇，用于减轻肿胀

如果药物治疗无效或有大量积液，医生可能：

  • 让您住院以监测疾病进展

  • 使用针头和小导管从心包中抽出液体（心包穿刺术）

  • 做手术引流心包积液

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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