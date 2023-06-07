心包炎就是包裹心脏的囊（心包）发炎。

心包由两个薄层构成。两层之间的空间有一些液体，可减少两层膜之间的摩擦。

急性心包炎是指心包突然发生引起疼痛的炎症。通常，它会导致液体在两层心包膜之间积聚。

感染、心脏病发作和其他健康问题（如狼疮和癌症）可导致急性心包炎

您可能出现发热和尖锐胸痛，但有些人没有任何症状

为了判断您是否患有急性心包炎，医生会进行超声心动图检查

为了治疗该病，医生会给您使用药物以减轻疼痛和肿胀，并且医生可能会要求您住院