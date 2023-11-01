贝尔麻痹（一种面部神经麻痹）是由第 7 对脑神经（面神经）功能障碍导致的一侧面部肌肉突然无力或瘫痪。面神经支配面部肌肉运动、刺激唾液腺和泪腺分泌、传导舌前部（三分之二区）味觉、以及控制听力相关的肌肉。

贝尔麻痹的病因可能是病毒感染或免疫功能紊乱导致的面神经肿胀，而有时则原因不明。

可先有耳后疼痛，然后出现一侧面部肌肉无力或完全瘫痪，并且可能患侧舌头前部味觉丧失。

医生往往可根据症状做出诊断。

皮质类固醇，用于减轻神经肿胀，有助于更快地恢复面部运动。

无论治疗与否，多数患者在数月内可完全恢复。

（另请参见脑神经疾病概述）

贝尔麻痹是一种面部神经麻痹，最初认为没有可识别的原因（特发性面部神经麻痹）。然而，当前证据表明，在某些情况下，贝尔麻痹可由病毒感染或其他疾病引起。

有证据表明，贝尔麻痹的常见病因包括

由1型单纯疱疹病毒引起的感染（这会导致口腔感染，例如唇疱疹）

带状疱疹

其他病毒（例如柯萨奇病毒、巨细胞病毒以及导致 COVID-19、腮腺炎、风疹、单核细胞增多症或流感的病毒）或针对这些病毒的疫苗也可能导致贝尔麻痹。

感染引起神经肿胀。当该神经肿胀时，它在穿过位于颅骨上的狭窄通道时，会受到挤压（压迫）。

其他疾病可导致其他类型的面神经麻痹。莱姆病可引起面神经麻痹，但与贝尔麻痹不同，它能影响双侧的面神经。在非裔美国人中，结节病是面神经麻痹的一个常见原因。有时候肿瘤和颅骨骨折会导致面神经麻痹。

贝尔麻痹的症状 首发症状可以是耳后疼痛，常发生于面瘫前数小时或一到两天。面部肌肉突然无力，通常在数小时内发作。可导致各种症状，包括轻度无力、完全瘫痪等。48-72小时后，无力症状的严重程度不会再恶化。通常仅一侧面部受累。 在面神经麻痹中，面部平坦、无表情。但是，患者常感到患侧面部扭曲，因为健侧面肌时时刻刻欲牵拉患侧面肌与其一起做表情动作。在患侧面部，皱额、眨眼、扮鬼脸动作可能很难完成，甚至不能完成。对于多数患者，尽管面部感觉正常，但患侧面部有麻木或沉重感。 贝尔氏麻痹 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库 患侧眼睛闭合困难。患者可能不能完全闭合眼睛，眨眼频率降低。另外，眼睛在闭合时，眼球常向上翻。 贝尔麻痹可影响唾液和眼泪分泌。患者可出现眼睛干涩和口干，也可出现口角流涎。由于泪液分泌和眨眼动作减少（眨眼有助于湿润眼球表面），眼睛会干燥，可导致眼部疼痛和眼球损伤。眼球损伤常较轻，但如不湿润眼球或采取其他措施保护眼睛，可导致严重后果。 患侧舌前部味觉丧失。由于位于中耳内的鼓膜伸肌瘫痪，患耳听到的声音都异乎寻常的大（这种现象称为听觉过敏）。此肌肉位于中耳内。 你知道吗…… 偶尔，面神经在愈合过程中形成异常连接，导致面部肌肉出现异常运动，或分泌唾液同时出现流泪（“鳄鱼泪现象”）。 由于面部肌肉长时间没有运动，偶尔还可出现面肌永久性肌肉紧缩（挛缩）。

贝尔麻痹的诊断 医师的评估

有时，根据怀疑的病因进行各种检查 面神经麻痹通常可以根据症状来诊断和区别于其他疾病。例如，面神经麻痹可以与中风区分开来，因为中风通常只在面部一侧的下部而不是整个面部引起虚弱。脑中风患者可紧闭眼和皱眉。此外，中风通常会导致上肢和/或下肢无力。 医生通常会鉴别诊断贝尔麻痹与其他可引起面瘫的罕见疾病（例如肿瘤、莱姆病、其他感染、结节病、糖尿病和颅骨骨折）。这类疾病通常可导致不同症状，并且其中许多疾病的症状出现较缓慢。因此，如果医生不确定病因为贝尔麻痹，或症状逐渐才出现，则需要进行检查。此类检测可能包括 血液化验

X 射线检查

脑部计算机断层扫描（CT）或磁共振成象（MRI） 例如，可进行血液检查看有无其他面神经麻痹原因（如莱姆病），还可进行血液检查和胸部X线检查看有无结节病。通常，医生可根据患者临床症状和这类检查结果排除其他病因。

贝尔麻痹的治疗 滴眼液或保护眼角膜的贴剂

有时用皮质类固醇 应采取措施防止眼睛干燥，以减少眼睛损害危险。可以用人工泪液或生理盐水（含盐）等滴眼液频繁滴眼。有时，尤其在睡眠时，需戴眼罩。罕见的严重情况下，需要缝合上下眼睑。 口服皮质类固醇类药（如泼尼松），可减轻神经肿胀。如果在症状开始后头 3 天内服用皮质类固醇类药，可稍微加快和改善运动恢复。 抗病毒药物是否有效尚不清楚——即使是对单纯疱疹和带状疱疹病毒有效的抗病毒药物（如阿昔洛韦、泛昔洛韦和伐昔洛韦）。这些病毒可能导致贝尔麻痹。