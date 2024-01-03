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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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多发性硬化 (MS)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2024
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什么是多发性硬化(MS)？

多发性硬化是一种可导致脑部和脊髓神经出现多处疤痕的疾病。这些疤痕使神经无法正常工作。

  • 患者常有视力障碍、感觉异常，动作乏力、笨拙，或者思维不清晰

  • 患者会在不同的时间出现不同的症状

  • 症状通常会时有时无，可能在症状发作之间感觉良好

  • 随着时间的推移，MS趋于恶化

  • 诊断基于脑部和脊髓的 MRI（磁共振成像）。

  • 几种不同的药物都有帮助，但是没有治愈的方法

  • MS可能导致残疾，但是大多数人都有正常的寿命

什么会导致MS？

医生不知道是什么导致MS，但是大多数医生认为免疫系统会攻击自身的组织，就好像它们不属于您一样。这称为自身免疫反应。在MS中，免疫系统攻击并损害脑部和脊髓中的神经。

MS的症状是什么？

由于MS会攻击不同的神经，所以，不同的人会有不同的症状。症状时有时无的模式也不相同。

通常，MS症状会突然出现(称为突发)，然后消失(称为缓解)。通常，患者在突发之间身体健康。大多数人只有一两年才会突发一次，但少数人可能会更频繁。每一次突发都可能影响身体的不同部位。突发可以持续几天到几个月。

随着时间的推移，症状可能不会在两次突发之间完全消失。有些人的症状永远不会消失。无论症状模式是什么，MS都会慢慢恶化。

MS的早期常见症状包括：

  • 手臂、腿部、胸部、背部或面部刺痛或麻木

  • 手臂或腿部虚弱、笨拙或僵硬

  • 移动一只眼睛时出现盲点、视力模糊或疼痛

其他早期症状包括：

  • 重影（看到两个同一物体）

  • 当有东西接触到身体，或者弯曲脖子时，背部、腿部或手臂可能会突然自发出现烧伤或电击样疼痛

MS的后期症状可能包括：

  • 摇晃、动作不规则

  • 无法移动身体的一部分或全部

  • 伴有疼痛的肌肉痉挛和肌肉无力

  • 平衡和行走困难

  • 感到疲倦和虚弱

  • 说话缓慢、吐字不清

  • 抑郁或情绪不稳定

  • 思考、记忆事物、集中注意力或做决定有困难

  • 头晕

  • 控制排尿（小便）或排便（大便）出现问题

如果身体很热，症状可能会变得更糟，例如在热天或发烧期间。

医生如何判断是否患有MS？

可能很难判断是否患有MS。医生会根据具体症状诊断MS，通常进行：

医生如何治疗MS？

为了治疗症状发作，医生使用：

  • 称为皮质类固醇的药物

如果皮质类固醇不起作用，医生可能会尝试一种叫做血浆置换的血液疗法。

为了帮助防止症状加剧，医生会使用各种不同的药物来帮助防止免疫系统攻击神经。

医生可能会使用其他药物来治疗特定症状，例如肌肉紧张、刺痛、疲劳和抑郁。

可以通过以下方式让MS患者的生活更轻松，并帮助预防残疾：

  • 保持活跃

  • 采用物理疗法

  • 尽可能长时间保持可以独立行走

  • 避免高温，例如热水洗澡或淋浴

  • 不吸烟

  • 服用维生素D补充剂

可以在哪里找到关于MS的更多信息？

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