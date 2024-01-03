什么是多发性硬化(MS)？
多发性硬化是一种可导致脑部和脊髓神经出现多处疤痕的疾病。这些疤痕使神经无法正常工作。
患者常有视力障碍、感觉异常，动作乏力、笨拙，或者思维不清晰
患者会在不同的时间出现不同的症状
症状通常会时有时无，可能在症状发作之间感觉良好
随着时间的推移，MS趋于恶化
诊断基于脑部和脊髓的 MRI（磁共振成像）。
几种不同的药物都有帮助，但是没有治愈的方法
MS可能导致残疾，但是大多数人都有正常的寿命
什么会导致MS？
MS的症状是什么？
由于MS会攻击不同的神经，所以，不同的人会有不同的症状。症状时有时无的模式也不相同。
通常，MS症状会突然出现(称为突发)，然后消失(称为缓解)。通常，患者在突发之间身体健康。大多数人只有一两年才会突发一次，但少数人可能会更频繁。每一次突发都可能影响身体的不同部位。突发可以持续几天到几个月。
随着时间的推移，症状可能不会在两次突发之间完全消失。有些人的症状永远不会消失。无论症状模式是什么，MS都会慢慢恶化。
MS的早期常见症状包括：
手臂、腿部、胸部、背部或面部刺痛或麻木
手臂或腿部虚弱、笨拙或僵硬
移动一只眼睛时出现盲点、视力模糊或疼痛
其他早期症状包括：
重影（看到两个同一物体）
当有东西接触到身体，或者弯曲脖子时，背部、腿部或手臂可能会突然自发出现烧伤或电击样疼痛
MS的后期症状可能包括：
摇晃、动作不规则
无法移动身体的一部分或全部
伴有疼痛的肌肉痉挛和肌肉无力
平衡和行走困难
感到疲倦和虚弱
说话缓慢、吐字不清
抑郁或情绪不稳定
思考、记忆事物、集中注意力或做决定有困难
头晕
控制排尿（小便）或排便（大便）出现问题
如果身体很热，症状可能会变得更糟，例如在热天或发烧期间。
医生如何判断是否患有MS？
医生如何治疗MS？
为了治疗症状发作，医生使用：
称为皮质类固醇的药物
如果皮质类固醇不起作用，医生可能会尝试一种叫做血浆置换的血液疗法。
为了帮助防止症状加剧，医生会使用各种不同的药物来帮助防止免疫系统攻击神经。
医生可能会使用其他药物来治疗特定症状，例如肌肉紧张、刺痛、疲劳和抑郁。
可以通过以下方式让MS患者的生活更轻松，并帮助预防残疾：
保持活跃
采用物理疗法
尽可能长时间保持可以独立行走
避免高温，例如热水洗澡或淋浴
不吸烟
服用维生素D补充剂