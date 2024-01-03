MS的症状是什么？

MS的症状是什么？

由于MS会攻击不同的神经，所以，不同的人会有不同的症状。症状时有时无的模式也不相同。

通常，MS症状会突然出现(称为突发)，然后消失(称为缓解)。通常，患者在突发之间身体健康。大多数人只有一两年才会突发一次，但少数人可能会更频繁。每一次突发都可能影响身体的不同部位。突发可以持续几天到几个月。

随着时间的推移，症状可能不会在两次突发之间完全消失。有些人的症状永远不会消失。无论症状模式是什么，MS都会慢慢恶化。

MS的早期常见症状包括：

手臂、腿部、胸部、背部或面部刺痛或麻木

手臂或腿部虚弱、笨拙或僵硬

移动一只眼睛时出现盲点、视力模糊或疼痛

其他早期症状包括：

重影（看到两个同一物体）

当有东西接触到身体，或者弯曲脖子时，背部、腿部或手臂可能会突然自发出现烧伤或电击样疼痛

MS的后期症状可能包括：

摇晃、动作不规则

无法移动身体的一部分或全部

伴有疼痛的肌肉痉挛和肌肉无力

平衡和行走困难

感到疲倦和虚弱

说话缓慢、吐字不清

抑郁或情绪不稳定

思考、记忆事物、集中注意力或做决定有困难

头晕

控制排尿（小便）或排便（大便）出现问题

如果身体很热，症状可能会变得更糟，例如在热天或发烧期间。