什么是蛛网膜下腔出血？

什么是蛛网膜下腔出血？

蛛网膜下腔出血是指围绕大脑的间隙出血。这是一种医疗急症，可能会致命，也可能导致长期脑损伤。

蛛网膜下腔出血发生在脑部血管破裂时

患者会突然头疼得厉害，可能会昏倒

医生可能会做手术来试图阻止出血

有蛛网膜下腔出血症状的人应该立即去急诊室。