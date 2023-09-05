什么是蛛网膜下腔出血？
蛛网膜下腔出血是指围绕大脑的间隙出血。这是一种医疗急症，可能会致命，也可能导致长期脑损伤。
蛛网膜下腔出血发生在脑部血管破裂时
患者会突然头疼得厉害，可能会昏倒
医生可能会做手术来试图阻止出血
有蛛网膜下腔出血症状的人应该立即去急诊室。
爆发和破裂：出血性卒中的病因
当脑血管存在异常、变得薄弱、或血压过高时，可发生出血性卒中。发生出血性中风时，出血可发生于脑实质内（脑出血）。出血也可能发生在覆盖脑部的内层和中间层组织之间（在蛛网膜下腔），称为蛛网膜下腔出血。
什么会导致蛛网膜下腔出血？
蛛网膜下腔出血可以由头部受伤引起(例如，车祸)。
不是由损伤引起的蛛网膜下腔出血通常是由脑动脉瘤破裂引起的。
动脉瘤是血管壁薄弱区域的凸起。通常，患者生来就有这些动脉瘤。有时动脉瘤是在高血压多年后形成的。患者脑部中可能有不止一个动脉瘤。
蛛网膜下腔出血的症状是什么？
动脉瘤破裂时，通常会导致：
突然、剧烈的头痛(有时称为雷击头痛)
晕倒
意识模糊
将近一半的蛛网膜下腔出血患者在去医院之前便已死亡。有些患者处于昏迷或无意识状态。即使苏醒，患者可能会感到困惑和嗜睡，并伴有：
颈部僵硬
呕吐和头晕
癫痫发作
患者可能会完全康复，也可能会留下脑损伤。
后来，如果患者有多个动脉瘤，这些动脉瘤也会破裂，导致再次出血。
医生如何判断是否有蛛网膜下腔出血？
医生通常会根据症状怀疑蛛网膜下腔出血。为了确保诊断正确，他们会马上进行测试，了解脑部是否在流血，哪里在流血：
CT 扫描（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像）
有时进行血管造影，获取脑内血管的详细图片
有时进行脊椎穿刺（医生用细长的针从患者脊柱上取一些液体来检查血液）
医生如何治疗蛛网膜下腔出血？
医生会治疗导致出血的问题。他们会让患者留在医院或中风治疗中心，患者可能需要：
卧床休息，不要活动
使用缓解头痛的药物（不含阿司匹林或布洛芬，因为它们会导致更多出血）
使用将血压保持在正确水平的药物和液体
有时使用药物预防血管痉挛和随后的缺血性中风
有时，医生会在泄漏的动脉瘤中放置一个小金属线圈，或者做手术来封闭它
如果存在多个动脉瘤，医生通常也会治疗这些动脉瘤，防止以后再次出血