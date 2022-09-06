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小知识
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幼儿的进食问题

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2022
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许多父母担心孩子的饮食习惯。有些孩子不想吃某些食物。有些孩子想吃某些食物。但是，挑食很少会引起健康问题。这是因为大多数幼儿的食物偏好持续时间不足以损害他们的成长。

幼儿会有什么进食问题？

年龄很小的孩子没有实际进食障碍，例如厌食症贪食症。这些问题通常要到初中或高中才开始出现。

幼儿的进食问题通常涉及：

  • 不肯吃饭

  • 暴饮暴食和超重

我的孩子为什么不吃饭？

大多数情况下，幼儿不吃饭的原因是：

  • 他们的身体生长速度自然放缓

  • 他们正在吃零食和垃圾食品，而不是吃饭

婴儿身体长得非常快，所以他们需要吃很多东西。但是，在大约 1 岁时，生长会放缓。在那段时间，孩子们因为需求更少所以吃得更少。父母不知道这一点，可能会迫使孩子吃饭。他们可能过于担心自己的孩子吃什么。通常，您的孩子一切正常。

零食是必要的，但可能导致问题。孩子们通常在两餐之间需要吃点东西。但是，太多零食会导致食欲不振，您的孩子也不会在该吃饭时吃饭。孩子容易吃掉过多的美味零食，尤其是甜食，例如糖果、饼干和苏打水。甚至果汁中也含有很多糖。

只有在罕见情况下，一段时间不吃东西才是医学问题的迹象。如果是医学问题，孩子们将：

  • 没有按他们的年龄而正常生长发育

  • 减轻体重

  • 通常感到不适或有其他症状

为什么我的孩子吃得太多？

幼儿中，暴饮暴食和体重增加很少是由医学问题引起。超重往往在家族中遗传。孩子们经常从家人那里学到不良的饮食习惯。

但是，暴饮暴食本身可能会引起问题。超重是不健康的，会使您的孩子有以下风险：

  • 糖尿病（高血糖）

  • 高血压

  • 成为超重的成人

  • 被嘲笑或被欺负

如果您的孩子经常暴饮暴食，请咨询医生以查看他或她所吃食物的数量和类型。

医生如何知道我的孩子有进食问题？

在定期检查中，医生会询问您的孩子的饮食情况。他们想知道您的孩子吃的食物种类和数量。零食和正餐之间以及健康食品和垃圾食品之间的平衡尤其重要。

医生通过查看您的孩子的生长发育情况来判断问题的严重程度。他们将：

  • 测量孩子的身高和体重

  • 查看您的孩子在生长图表上所处的位置

生长图表将您的孩子的身高和体重与同龄的其他孩子进行比较。有些孩子偏大，有些偏小。但每个孩子与其他孩子相比，所处位置通常保持大致相同。例如，如果您的孩子一直在体重的中间范围，那么您的孩子在长大时，应该也保持在中间范围。与其他孩子相比的严重偏离是有问题的征象。

如何确保我的孩子吃正确的食物？

对于一个似乎没吃够的健康孩子，不要做太多干涉。主要要做的事情是：

  • 给孩子提供一日三餐

  • 每天将零食限制为 2 至 3 次

用餐时：

  • 在其他家人吃饭时让孩子吃饭，每个人都坐在桌旁

  • 限制分心因素：关闭电视、关闭数字设备，并将宠物放在另一个房间

  • 让您的孩子决定吃盘子中的哪些食物

  • 进餐开始后 20 到 30 分钟，拿走孩子的盘子

  • 不要与您的孩子谈论盘子上还剩多少

一个在几顿饭中没吃太多的孩子不会饿死。只要确保您的孩子饭后不要吃垃圾食品即可。

对于零食：

  • 供应少量健康食品，例如水果、奶酪、小三明治或牛奶

  • 避免吃高热量零食，例如糖果、饼干、薯条和快餐

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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