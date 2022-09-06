大多数情况下，幼儿不吃饭的原因是：

他们的身体生长速度自然放缓

他们正在吃零食和垃圾食品，而不是吃饭

婴儿身体长得非常快，所以他们需要吃很多东西。但是，在大约 1 岁时，生长会放缓。在那段时间，孩子们因为需求更少所以吃得更少。父母不知道这一点，可能会迫使孩子吃饭。他们可能过于担心自己的孩子吃什么。通常，您的孩子一切正常。

零食是必要的，但可能导致问题。孩子们通常在两餐之间需要吃点东西。但是，太多零食会导致食欲不振，您的孩子也不会在该吃饭时吃饭。孩子容易吃掉过多的美味零食，尤其是甜食，例如糖果、饼干和苏打水。甚至果汁中也含有很多糖。

只有在罕见情况下，一段时间不吃东西才是医学问题的迹象。如果是医学问题，孩子们将：