脊柱裂是脊柱的出生缺陷。未出生婴儿的脊柱未正常形成。有时相应的脊髓和神经受到影响。这可能不会造成任何问题，也可能会导致行走、排尿和排便的长期问题。

脊柱裂影响背中部和腰部

一些孩子也有大脑缺陷

缺陷范围从小到大

小的缺陷通常不会引起任何症状

大的缺陷可能会导致腿部无力和行走问题、脊柱弯曲或膀胱问题

当组织从婴儿背部明显隆起时，就更有可能发生对大脑或脊髓的损害

如果脊髓的一部分裸露，则婴儿可能会感染（脑膜炎）