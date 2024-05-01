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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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房间隔及室间隔缺损

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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心脏有 4 个隔室（心腔），左右各两个。心腔松弛时会充盈血液，然后再收缩以泵出血液。

  • 两个上部心腔（右心房和左心房）使血液流入心脏

  • 两个下部心腔（右心室和左心室）将血液泵出

  • 两个右侧腔室将血液从身体泵送到肺部

  • 两个左侧腔室将血液从肺部泵送到身体

血液进入肺部吸收氧气，并排出二氧化碳。

什么是房间隔及室间隔缺损？

间隔是两个腔室之间的壁。

  • 房间隔及室间隔缺损是指分开心脏左右两侧的壁上出现孔洞。

  • 出现这些孔洞的婴儿在出生时就有孔洞

  • 孔洞使一些血液以错误的方式流过心脏

  • 孔洞越大，以错误的方式流动的血流就越多

房间隔缺损 (ASD) 是心脏上腔室（心房）之间的孔。

室间隔缺损 (VSD) 是心脏下腔室（心室）之间的孔。

  • ASD 和 VSD 是最常见的心脏出生缺陷之一

  • 有时这些缺陷不会引起任何症状，尽管大孔洞可能是一个严重的问题

  • 医生使用超声心动图（心脏超声）诊断 ASD 和 VSD

  • 小的 ASD 和 VSD 有时会自行关闭——如果发生这种情况，通常是在孩子 3 岁时

  • 医生进行手术以修复缺陷

有时，患有 ASD 或 VSD 的儿童也有其他心脏缺陷。

间隔缺损：心脏间隔上的缺口

间隔缺损是指心脏壁（即间隔，将心脏分为左右两半）上的缺口。房间隔缺损位于心脏上部的腔室（心房）。室间隔缺损位于心脏下部的腔室（心室）。在这两种类型中，一些本应流向全身各处的氧合血未能完全循环。其返回到肺部，而不是泵到身体的其余部位。

什么会导致 ASD 和 VSD？

患有 ASD 或 VSD 的婴儿出生时就患有这些疾病。医生不确定是什么原因造成。

ASD 和 VSD 的症状是什么？

症状很大程度上取决于孔洞的大小和确切位置。

ASD 通常不会引起症状，但有时儿童的生长速度比预期要慢。如果您的孩子患有未经治疗的大 ASD，则孩子可能在成年期出现健康问题，例如：

  • 容易疲劳和呼吸短促

  • 中风

  • 肺部高血压（肺动脉高压）

小的 VSD 可能不会引起任何症状。但较大 VSD 通常在婴儿 4 至 6 周时开始导致问题。症状包括：

  • 呼吸加快

  • 喂养困难

  • 进食时出汗

  • 体重增长缓慢

这些是心力衰竭的体征。

如果不治疗 VSD，可能会导致：

  • 肺部高血压（肺动脉高压）

医生如何判断我的孩子是否患有 ASD 或 VSD？

如果听到某些类型的心脏杂音（通过心脏的异常血流产生的异常声音），医生会怀疑 ASD 或 VSD。医生通过以下方式确认诊断：

他们还将进行其他检查，例如：

  • ECG/EKG (心电图—测量心脏电流并将其记录在一张纸上的一项无痛测试）

  • 有时进行胸部 X 光片检查

医生如何治疗 ASD 和 VSD？

小 ASD 和 VSD 常在 3 岁前自行闭合。治疗取决于孔洞大小和孩子的症状。

如果 ASD 在孩子 2 或 3 岁时尚未自行关闭，医生可能会：

  • 通过静脉插入一根导管（细软管）到达您孩子的心脏，并用一个小装置封堵孔洞

  • 有时，做手术修补心脏中的孔洞

小的 VSD 通常不需要治疗。如果需要治疗，医生可能会：

  • 行手术关闭孔洞

手术前，医生通常会给您的孩子使用心脏药物来帮助缓解症状。药物也可能留出时间让孔洞自行闭合。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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