ASD 和 VSD 的症状是什么？

ASD 和 VSD 的症状是什么？

症状很大程度上取决于孔洞的大小和确切位置。

ASD 通常不会引起症状，但有时儿童的生长速度比预期要慢。如果您的孩子患有未经治疗的大 ASD，则孩子可能在成年期出现健康问题，例如：

容易疲劳和呼吸短促

中风

肺部高血压（肺动脉高压）

小的 VSD 可能不会引起任何症状。但较大 VSD 通常在婴儿 4 至 6 周时开始导致问题。症状包括：

呼吸加快

喂养困难

进食时出汗

体重增长缓慢

这些是心力衰竭的体征。

如果不治疗 VSD，可能会导致：