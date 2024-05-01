心脏有 4 个隔室（心腔），左右各两个。心腔松弛时会充盈血液，然后再收缩以泵出血液。
两个上部心腔（右心房和左心房）使血液流入心脏
两个下部心腔（右心室和左心室）将血液泵出
两个右侧腔室将血液从身体泵送到肺部
两个左侧腔室将血液从肺部泵送到身体
血液进入肺部吸收氧气，并排出二氧化碳。
什么是房间隔及室间隔缺损？
间隔是两个腔室之间的壁。
房间隔及室间隔缺损是指分开心脏左右两侧的壁上出现孔洞。
出现这些孔洞的婴儿在出生时就有孔洞
孔洞使一些血液以错误的方式流过心脏
孔洞越大，以错误的方式流动的血流就越多
房间隔缺损 (ASD) 是心脏上腔室（心房）之间的孔。
室间隔缺损 (VSD) 是心脏下腔室（心室）之间的孔。
ASD 和 VSD 是最常见的心脏出生缺陷之一
有时这些缺陷不会引起任何症状，尽管大孔洞可能是一个严重的问题
医生使用超声心动图（心脏超声）诊断 ASD 和 VSD
小的 ASD 和 VSD 有时会自行关闭——如果发生这种情况，通常是在孩子 3 岁时
医生进行手术以修复缺陷
有时，患有 ASD 或 VSD 的儿童也有其他心脏缺陷。
间隔缺损：心脏间隔上的缺口
间隔缺损是指心脏壁（即间隔，将心脏分为左右两半）上的缺口。房间隔缺损位于心脏上部的腔室（心房）。室间隔缺损位于心脏下部的腔室（心室）。在这两种类型中，一些本应流向全身各处的氧合血未能完全循环。其返回到肺部，而不是泵到身体的其余部位。
什么会导致 ASD 和 VSD？
患有 ASD 或 VSD 的婴儿出生时就患有这些疾病。医生不确定是什么原因造成。
ASD 和 VSD 的症状是什么？
医生如何判断我的孩子是否患有 ASD 或 VSD？
医生如何治疗 ASD 和 VSD？
小 ASD 和 VSD 常在 3 岁前自行闭合。治疗取决于孔洞大小和孩子的症状。
如果 ASD 在孩子 2 或 3 岁时尚未自行关闭，医生可能会：
通过静脉插入一根导管（细软管）到达您孩子的心脏，并用一个小装置封堵孔洞
有时，做手术修补心脏中的孔洞
小的 VSD 通常不需要治疗。如果需要治疗，医生可能会：
行手术关闭孔洞
手术前，医生通常会给您的孩子使用心脏药物来帮助缓解症状。药物也可能留出时间让孔洞自行闭合。