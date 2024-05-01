心脏有 4 个腔室。心房是心脏上部的两个腔室，分为右心房和左心房。心室是心脏下部的两个腔室，分为右心室和左心室。心腔协同作用，将血液泵入全身。
两个右侧腔室将血液从身体泵送到肺部
两个左侧腔室将血液从肺部泵送到身体
血液进入肺部吸收氧气，并排出二氧化碳。
主动脉是将带有氧气的血液从心脏左侧带到身体的主要动脉。
什么是法洛四联症？
法洛四联症是一组 4 种特定的心脏问题，它们一起发生。
具有法洛四联症的婴儿出生时就有以下 4 种心脏缺陷：
血液从心脏右侧流到肺部的路径异常狭窄
心脏下部腔室之间的壁上有一个孔（室间隔缺损）
主动脉移位
一个心腔的侧壁较正常增厚
移位的主动脉从右心室和左心室接收血液，而不是仅从左心室接收血液，这使得不携带氧气的血液流出到身体。身体需要血液中的氧气，因此如果主动脉移位，就不能获得足够的氧气。
法洛四联症：四种缺陷
什么原因导致法洛四联症？
婴儿出生时就有法洛四联症。医生不确定是什么原因造成法洛四联症。
法洛四联症的症状是什么？
法洛四联症的主要症状是：
皮肤发青（青紫），因为婴儿血液中氧气不足
一些儿童出现危及生命的发作，其中氧气水平突然下降。这些发作被称为缺氧发作或发绀性发作，可能由哭闹、大便、玩耍或导致心跳加快的因素触发。它们最常见于 2 至 4 个月大的儿童，也可发生于幼儿。
这些发作的症状包括：
严重气短
身体柔软无力
意识丧失
有时，儿童在发作时死亡。
医生如何判断我的孩子是否患有法洛四联症？
如果听到某种心脏杂音（异常血流产生的异常声音），医生会怀疑法洛四联症。医生通过以下方式确认诊断：
超声心动图（心脏超声检查）
有时进行 CT（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像）
ECG/EKG (心电图—测量心脏电流并将其记录在一张纸上的一项无痛测试）
胸部 X 光检查
医生如何治疗法洛四联症？
医生会进行：
手术修复心脏缺陷，通常在 2 至 6 个月龄之间
有时给予某种药物（前列腺素）以帮助血液流动
对于某些婴儿，医生需要做一些手术来修复心脏。
如果您的宝宝有缺氧发作，医生会：
让您将宝宝的膝盖拉到靠近胸部处以帮助血液流动（大一点的孩子可能会蹲下，这也会有所帮助）
让您试着让宝宝平静下来
给氧
通过静脉 (IV) 给予药物和液体