心脏有 4 个腔室。心房是心脏上部的两个腔室，分为右心房和左心房。心室是心脏下部的两个腔室，分为右心室和左心室。心腔协同作用，将血液泵入全身。

两个右侧腔室将血液从身体泵送到肺部

两个左侧腔室将血液从肺部泵送到身体

血液进入肺部吸收氧气，并排出二氧化碳。

主动脉是将带有氧气的血液从心脏左侧带到身体的主要动脉。

什么是法洛四联症？ 法洛四联症是一组 4 种特定的心脏问题，它们一起发生。 具有法洛四联症的婴儿出生时就有以下 4 种心脏缺陷： 血液从心脏右侧流到肺部的路径异常狭窄

心脏下部腔室之间的壁上有一个孔（室间隔缺损）

主动脉移位

一个心腔的侧壁较正常增厚 移位的主动脉从右心室和左心室接收血液，而不是仅从左心室接收血液，这使得不携带氧气的血液流出到身体。身体需要血液中的氧气，因此如果主动脉移位，就不能获得足够的氧气。 法洛四联症：四种缺陷

什么原因导致法洛四联症？ 婴儿出生时就有法洛四联症。医生不确定是什么原因造成法洛四联症。

法洛四联症的症状是什么？ 法洛四联症的主要症状是： 皮肤发青（青紫），因为婴儿血液中氧气不足 一些儿童出现危及生命的发作，其中氧气水平突然下降。这些发作被称为缺氧发作或发绀性发作，可能由哭闹、大便、玩耍或导致心跳加快的因素触发。它们最常见于 2 至 4 个月大的儿童，也可发生于幼儿。 这些发作的症状包括： 严重气短

身体柔软无力

意识丧失 有时，儿童在发作时死亡。

医生如何判断我的孩子是否患有法洛四联症？ 如果听到某种心脏杂音（异常血流产生的异常声音），医生会怀疑法洛四联症。医生通过以下方式确认诊断： 超声心动图（心脏超声检查）

有时进行 CT（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像）

ECG/EKG (心电图—测量心脏电流并将其记录在一张纸上的一项无痛测试）

胸部 X 光检查