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小知识
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法洛四联症

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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心脏有 4 个腔室。心房是心脏上部的两个腔室，分为右心房和左心房。心室是心脏下部的两个腔室，分为右心室和左心室。心腔协同作用，将血液泵入全身。

  • 两个右侧腔室将血液从身体泵送到肺部

  • 两个左侧腔室将血液从肺部泵送到身体

血液进入肺部吸收氧气，并排出二氧化碳。

主动脉是将带有氧气的血液从心脏左侧带到身体的主要动脉。

什么是法洛四联症？

法洛四联症是一组 4 种特定的心脏问题，它们一起发生。

具有法洛四联症的婴儿出生时就有以下 4 种心脏缺陷：

  • 血液从心脏右侧流到肺部的路径异常狭窄

  • 心脏下部腔室之间的壁上有一个孔（室间隔缺损）

  • 主动脉移位

  • 一个心腔的侧壁较正常增厚

移位的主动脉从右心室和左心室接收血液，而不是仅从左心室接收血液，这使得不携带氧气的血液流出到身体。身体需要血液中的氧气，因此如果主动脉移位，就不能获得足够的氧气。

法洛四联症：四种缺陷

什么原因导致法洛四联症？

婴儿出生时就有法洛四联症。医生不确定是什么原因造成法洛四联症。

法洛四联症的症状是什么？

法洛四联症的主要症状是：

  • 皮肤发青（青紫），因为婴儿血液中氧气不足

一些儿童出现危及生命的发作，其中氧气水平突然下降。这些发作被称为缺氧发作或发绀性发作，可能由哭闹、大便、玩耍或导致心跳加快的因素触发。它们最常见于 2 至 4 个月大的儿童，也可发生于幼儿。

这些发作的症状包括：

  • 严重气短

  • 身体柔软无力

  • 意识丧失

有时，儿童在发作时死亡。

医生如何判断我的孩子是否患有法洛四联症？

如果听到某种心脏杂音（异常血流产生的异常声音），医生会怀疑法洛四联症。医生通过以下方式确认诊断：

医生如何治疗法洛四联症？

医生会进行：

  • 手术修复心脏缺陷，通常在 2 至 6 个月龄之间

  • 有时给予某种药物（前列腺素）以帮助血液流动

对于某些婴儿，医生需要做一些手术来修复心脏。

如果您的宝宝有缺氧发作，医生会：

  • 让您将宝宝的膝盖拉到靠近胸部处以帮助血液流动（大一点的孩子可能会蹲下，这也会有所帮助）

  • 让您试着让宝宝平静下来

  • 给氧

  • 通过静脉 (IV) 给予药物和液体

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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