主要症状包括

发绀（皮肤呈青紫），可能是轻度或重度

法洛四联症婴儿通常有心脏杂音。心脏杂音是由通过狭窄或渗漏的心脏瓣膜或异常心脏结构的血液湍流产生的声音。

一些孩子患有危及生命的发作（发绀性或“发绀”发作），其中发绀会无明显原因或因活动（如哭泣或排便）而突然加重。孩子会变得非常易怒或呼吸急促，并可能失去意识。在发作期间，心脏杂音通常会消失。