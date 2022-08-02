神经母细胞瘤的症状是什么？

神经母细胞瘤的症状是什么？

神经母细胞瘤的症状取决于癌症的起源部位和是否扩散。

如果您的孩子的腹部开始出现神经母细胞瘤，则症状包括：

大肚子

饱腹感

腹痛

如果您的孩子的胸部开始出现神经母细胞瘤，则症状包括：

咳嗽

呼吸困难

如果神经母细胞瘤扩散到身体的其他部位，则您的孩子可能还有其他症状：

骨骼：骨痛、虚弱无力与疲劳、皮肤苍白、瘀伤

皮肤：皮肤上的肿块

脊髓：手臂和／或腿部无力

其中许多也是儿童中较常见的健康问题的症状。