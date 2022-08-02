什么是神经母细胞瘤？
神经母细胞瘤是一种癌症，会在人体各个部位的未成熟神经细胞中生长。神经母细胞瘤是婴儿中最常见的癌症，也是幼儿中最常见的癌症之一。
神经母细胞瘤通常始于肾上腺（位于肾脏上方）或胸部或腹部中脊椎旁走行的神经
癌症甚至可以在出生前开始发生
神经母细胞瘤通常扩散到身体的其他部位，例如骨骼、皮肤和脊髓
如果孩子还小并且癌症没有扩散，他们的预后将是最好的
医生通过手术、化疗以及有时通过放射疗法治疗神经母细胞瘤
什么原因导致神经母细胞瘤？
大多数时候，医生不知道为什么孩子会发生神经母细胞瘤。罕见情况下，婴儿会遗传可导致神经母细胞瘤的异常基因。
神经母细胞瘤的症状是什么？
神经母细胞瘤的症状取决于癌症的起源部位和是否扩散。
如果您的孩子的腹部开始出现神经母细胞瘤，则症状包括：
大肚子
饱腹感
腹痛
如果您的孩子的胸部开始出现神经母细胞瘤，则症状包括：
咳嗽
呼吸困难
如果神经母细胞瘤扩散到身体的其他部位，则您的孩子可能还有其他症状：
骨骼：骨痛、虚弱无力与疲劳、皮肤苍白、瘀伤
皮肤：皮肤上的肿块
脊髓：手臂和／或腿部无力
其中许多也是儿童中较常见的健康问题的症状。
医生如何判断我的孩子是否患有神经母细胞瘤？
有时，医生在妊娠期间通过超声检查发现肿瘤后怀疑神经母细胞瘤。有时，在看医生时，医生会在您孩子的腹部摸到肿块。为了确定您的孩子是否患有神经母细胞瘤，医生将：
在怀疑肿瘤的身体部位进行 CT 扫描或 MRI 检查
取出肿瘤的组织样本，在显微镜下观察（称为活检）
做尿液检测以查找肿瘤产生的物质
如果您孩子患有神经母细胞瘤，医生将做更多检查以查看癌症是否扩散，包括：
您孩子所有骨骼的 X 光片
身体其他部位的 CT 扫描或 MRI
采集骨髓样本（骨髓活检）以寻找癌症