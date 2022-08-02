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小知识
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神经母细胞瘤

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022
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什么是神经母细胞瘤？

神经母细胞瘤是一种癌症，会在人体各个部位的未成熟神经细胞中生长。神经母细胞瘤是婴儿中最常见的癌症，也是幼儿中最常见的癌症之一。

  • 神经母细胞瘤通常始于肾上腺（位于肾脏上方）或胸部或腹部中脊椎旁走行的神经

  • 癌症甚至可以在出生前开始发生

  • 神经母细胞瘤通常扩散到身体的其他部位，例如骨骼、皮肤和脊髓

  • 如果孩子还小并且癌症没有扩散，他们的预后将是最好的

  • 医生通过手术、化疗以及有时通过放射疗法治疗神经母细胞瘤

什么原因导致神经母细胞瘤？

大多数时候，医生不知道为什么孩子会发生神经母细胞瘤。罕见情况下，婴儿会遗传可导致神经母细胞瘤的异常基因。

神经母细胞瘤的症状是什么？

神经母细胞瘤的症状取决于癌症的起源部位和是否扩散。

如果您的孩子的腹部开始出现神经母细胞瘤，则症状包括：

  • 大肚子

  • 饱腹感

  • 腹痛

如果您的孩子的胸部开始出现神经母细胞瘤，则症状包括：

  • 咳嗽

  • 呼吸困难

如果神经母细胞瘤扩散到身体的其他部位，则您的孩子可能还有其他症状：

  • 骨骼：骨痛、虚弱无力与疲劳、皮肤苍白、瘀伤

  • 皮肤：皮肤上的肿块

  • 脊髓：手臂和／或腿部无力

其中许多也是儿童中较常见的健康问题的症状。

医生如何判断我的孩子是否患有神经母细胞瘤？

有时，医生在妊娠期间通过超声检查发现肿瘤后怀疑神经母细胞瘤。有时，在看医生时，医生会在您孩子的腹部摸到肿块。为了确定您的孩子是否患有神经母细胞瘤，医生将：

  • 在怀疑肿瘤的身体部位进行 CT 扫描或 MRI 检查

  • 取出肿瘤的组织样本，在显微镜下观察（称为活检）

  • 做尿液检测以查找肿瘤产生的物质

如果您孩子患有神经母细胞瘤，医生将做更多检查以查看癌症是否扩散，包括：

  • 您孩子所有骨骼的 X 光片

  • 身体其他部位的 CT 扫描或 MRI

  • 采集骨髓样本（骨髓活检）以寻找癌症

医生如何治疗神经母细胞瘤？

医生通常进行：

  • 手术切除肿瘤

  • 化疗（使用药物破坏癌细胞）

如果神经母细胞瘤具有使其特别危险的特征，医生还可以这样做：

  • 放射疗法（使用放射线破坏癌细胞）

  • 免疫疗法（刺激孩子的免疫系统使其抵抗癌症的治疗）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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