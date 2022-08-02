什么是儿童脑肿瘤？
脑肿瘤是脑中的赘生物。脑肿瘤可能是癌性（恶性）或非癌性的。但是，即使是非癌性肿瘤也会引起严重的问题。
脑肿瘤是儿童中所患的最常见癌症之一
儿童中最常见的脑肿瘤是星形细胞瘤、髓母细胞瘤和室管膜瘤——每种肿瘤起源于大脑的不同部位
脑肿瘤患儿可能会出现头痛、呕吐、视力或平衡问题
医生通过外科手术、放射疗法或化疗的组合来治疗脑肿瘤
是什么导致儿童脑肿瘤？
大多数时候，医生不知道为什么孩子会患上脑肿瘤。但是，如果儿童头部受到大量辐射或患有某些遗传性疾病，例如多发性神经纤维瘤，则患脑肿瘤的风险会更高。
儿童脑肿瘤的症状是什么？
脑肿瘤的症状是因为生长中的肿瘤给脑部施加压力所致。
婴儿可能会：
看起来很烦躁
嗜睡或当他们正常情况下应该醒来时很难叫醒
呕吐
如果肿瘤在婴儿早期就开始出现，则婴儿头部可能看起来太大。
大一点的孩子有类似的症状，但他们也可能出现：
头痛
视力问题，例如复视（看到 2 个相同的物体）
无法将眼睛向上转动
情绪变化，例如更容易激怒
警觉性变化，例如神志不清或困倦
其他症状取决于肿瘤在大脑中的生长位置。
医生如何判断我的孩子是否患有脑肿瘤？
医生会根据您孩子的症状怀疑脑肿瘤。要判断您的孩子是否患有脑肿瘤，他们会这样做：
进行磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT)（不太常用）（有时医生会事先将造影剂注入孩子的静脉中，以使影像更清晰）
如果 MRI 结果显示脑肿瘤，医生可能会：
进行手术以切除一小块组织或整个肿瘤，并在显微镜下观察（称为活检）
为了查看是否有癌症扩散，医生还可以做一次脊椎穿刺（从脊髓中抽取液体样本）。