专业治疗儿童脑肿瘤的医生团队将为您的孩子制定治疗方案。为了治疗脑肿瘤，医生将采取以下治疗措施的组合：

手术切除肿瘤

化疗（使用药物破坏癌细胞）

放射疗法（使用放射线破坏癌细胞）

如果肿瘤阻塞了脑脊液的流动，医生可能会在您的孩子的脑中放一个小管以在手术前排出液体。