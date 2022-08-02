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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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儿童脑肿瘤概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022
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什么是儿童脑肿瘤？

脑肿瘤是脑中的赘生物。脑肿瘤可能是癌性（恶性）或非癌性的。但是，即使是非癌性肿瘤也会引起严重的问题。

  • 脑肿瘤是儿童中所患的最常见癌症之一

  • 儿童中最常见的脑肿瘤是星形细胞瘤、髓母细胞瘤和室管膜瘤——每种肿瘤起源于大脑的不同部位

  • 脑肿瘤患儿可能会出现头痛、呕吐、视力或平衡​​问题

  • 医生通过外科手术、放射疗法或化疗的组合来治疗脑肿瘤

是什么导致儿童脑肿瘤？

大多数时候，医生不知道为什么孩子会患上脑肿瘤。但是，如果儿童头部受到大量辐射或患有某些遗传性疾病，例如多发性神经纤维瘤，则患脑肿瘤的风险会更高。

儿童脑肿瘤的症状是什么？

脑肿瘤的症状是因为生长中的肿瘤给脑部施加压力所致。

婴儿可能会：

  • 看起来很烦躁

  • 嗜睡或当他们正常情况下应该醒来时很难叫醒

  • 呕吐

如果肿瘤在婴儿早期就开始出现，则婴儿头部可能看起来太大。

大一点的孩子有类似的症状，但他们也可能出现：

  • 头痛

  • 视力问题，例如复视（看到 2 个相同的物体）

  • 无法将眼睛向上转动

  • 情绪变化，例如更容易激怒

  • 警觉性变化，例如神志不清或困倦

其他症状取决于肿瘤在大脑中的生长位置。

医生如何判断我的孩子是否患有脑肿瘤？

医生会根据您孩子的症状怀疑脑肿瘤。要判断您的孩子是否患有脑肿瘤，他们会这样做：

如果 MRI 结果显示脑肿瘤，医生可能会：

  • 进行手术以切除一小块组织或整个肿瘤，并在显微镜下观察（称为活检）

为了查看是否有癌症扩散，医生还可以做一次脊椎穿刺（从脊髓中抽取液体样本）。

医生如何治疗儿童脑肿瘤？

专业治疗儿童脑肿瘤的医生团队将为您的孩子制定治疗方案。为了治疗脑肿瘤，医生将采取以下治疗措施的组合：

如果肿瘤阻塞了脑脊液的流动，医生可能会在您的孩子的脑中放一个小管以在手术前排出液体。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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