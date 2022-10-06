什么是焦虑障碍？
焦虑是指担心、害怕或紧张。有些焦虑在各年龄段常见且是正常的。例如，许多幼儿害怕黑暗。年龄较大的孩子在进行测验时通常会感到焦虑。
但是，在以下情况下，焦虑可能会成为一种疾病：
即使孩子没有问题，很多时候他们也会很焦虑
他们所担心的事情不是那么糟糕
他们的焦虑困扰了他们的日常生活，并在家庭或学校引起了问题
儿童可能患有许多与成人相同的焦虑障碍。这些包括广泛性焦虑症、惊恐发作、创伤后应激障碍 (PTSD) 和特定恐惧感（恐惧症）。
其他焦虑障碍主要发生在儿童中或在儿童中各有差异。这些障碍包括分离焦虑障碍和社交焦虑障碍（害怕被评判）。
通常，患有焦虑障碍时：
儿童可能会拒绝上学，并以诸如胃痛之类的借口为理由
这些病通常具有家族遗传性
许多患有焦虑障碍的儿童在成年后也受焦虑障碍的困扰
治疗通常会有所帮助，包括与治疗师交谈以及（有时）吃药
儿童焦虑障碍的症状有哪些？
患有焦虑障碍的儿童和青少年通常：
拒绝上学
谈论他们的焦虑，说诸如“我担心我再也见不到您”或“我担心孩子们会嘲笑我”之类的话
抱怨身体症状——焦虑会导致胃部不适、恶心和头痛
医生如何判断我的孩子是否患有焦虑障碍？
您的医生会询问症状。如果您的孩子有很多身体症状，例如胃痛或头痛，医生可能会检查可能导致这些症状的身体疾病。
医生如何治疗儿童焦虑障碍？
医生用以下方法治疗儿童焦虑障碍：
行为疗法，治疗师逐渐使您的孩子处于引起焦虑的境地，这样，随着时间的推移，您的孩子就会变得不那么焦虑
有时候使用药物