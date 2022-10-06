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小知识
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儿童焦虑障碍概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2022
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什么是焦虑障碍？

焦虑是指担心、害怕或紧张。有些焦虑在各年龄段常见且是正常的。例如，许多幼儿害怕黑暗。年龄较大的孩子在进行测验时通常会感到焦虑。

但是，在以下情况下，焦虑可能会成为一种疾病：

  • 即使孩子没有问题，很多时候他们也会很焦虑

  • 他们所担心的事情不是那么糟糕

  • 他们的焦虑困扰了他们的日常生活，并在家庭或学校引起了问题

儿童可能患有许多与成人相同的焦虑障碍。这些包括广泛性焦虑症惊恐发作创伤后应激障碍 (PTSD) 和特定恐惧感（恐惧症）。

其他焦虑障碍主要发生在儿童中或在儿童中各有差异。这些障碍包括分离焦虑障碍社交焦虑障碍（害怕被评判）。

通常，患有焦虑障碍时：

  • 儿童可能会拒绝上学，并以诸如胃痛之类的借口为理由

  • 这些病通常具有家族遗传性

  • 许多患有焦虑障碍的儿童在成年后也受焦虑障碍的困扰

  • 治疗通常会有所帮助，包括与治疗师交谈以及（有时）吃药

儿童焦虑障碍的症状有哪些？

患有焦虑障碍的儿童和青少年通常：

  • 拒绝上学

  • 谈论他们的焦虑，说诸如“我担心我再也见不到您”或“我担心孩子们会嘲笑我”之类的话

  • 抱怨身体症状——焦虑会导致胃部不适、恶心和头痛

医生如何判断我的孩子是否患有焦虑障碍？

您的医生会询问症状。如果您的孩子有很多身体症状，例如胃痛或头痛，医生可能会检查可能导致这些症状的身体疾病。

医生如何治疗儿童焦虑障碍？

医生用以下方法治疗儿童焦虑障碍：

  • 行为疗法，治疗师逐渐使您的孩子处于引起焦虑的境地，这样，随着时间的推移，您的孩子就会变得不那么焦虑

  • 有时候使用药物

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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