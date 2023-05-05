儿童和青少年焦虑障碍概述

焦虑障碍的特点是恐惧、忧虑或担心，这会极大地损害日常活动，且与环境不相符。

有许多类型的焦虑障碍，区别在于主要侧重点是恐惧、忧虑还是担心。

最常见的是儿童拒绝去学校，通常会出现身体症状，如理由为腹痛。

诊断通常基于临床表现，但有时也需进行检查以排除是否是由疾病导致焦虑通常会引起的身体症状。

行为疗法通常有效，但焦虑较严重时需用药物治疗。

（另见成人焦虑障碍概述。）

所有的儿童都会有焦虑的情绪。如 3～4 岁的儿童常害怕黑暗或怪物。年长儿童或青少年在同学面前做读书报告时会焦虑。这些恐惧或焦虑并不是疾病的表现。然而，如儿童的焦虑使其无法正常学习生活，并变得十分苦恼，就可能患有焦虑障碍。研究表明，大约 3% 的 6 岁儿童、5% 的青春期男孩和 10% 的青春期女孩患有焦虑障碍。患有焦虑障碍的儿童在以后的生活中患抑郁症、自杀行为、酒精和物质使用障碍以及学习困难的风险增加。

人们能够遗传焦虑倾向。焦虑的父母往往生育焦虑的儿童。

焦虑障碍包括

在 COVID-19 疫情期间，年轻人的焦虑症状增加了一倍，尤其是女孩。焦虑相关的精神健康就诊也增加了。对比性别、年龄和 COVID 前焦虑症状后，发现以下是儿童在 COVID-19 期间焦虑症状的重要预测因素：

与看护者的联系过少

睡眠问题

筛查花费大量时间

症状 很多焦虑障碍的患儿拒绝去上学。他们可能患有分离焦虑、社交焦虑、恐惧症或多种并发。 一些儿童会专门谈及他们的焦虑。如可能说“我担心再也见不到您了”（分离焦虑），或“我担心那些伙伴嘲笑我”（社交焦虑障碍）。然而，多数患儿会抱怨身体不适，如腹痛。这些孩子经常说实话，因为焦虑经常会导致儿童胃部不适、恶心、头痛和睡眠问题。 许多焦虑障碍患儿成年后仍会出现焦虑。然而，如早期治疗，很多儿童可以学会如何控制自己的焦虑。

诊断 去看医生或行为健康专家

有时进行症状问卷调查

有时观察孩子的行为

进行检查以查找症状的其他病因 当孩子或父母描述典型症状时，医生通常会诊断焦虑障碍。医生还会与孩子交谈，并可能观察孩子的活动，或要求孩子或父母填写专门的调查问卷。 有些疾病也可能导致焦虑会引起的某些症状，因此医生在考虑焦虑症之前会先进行身体疾病检查。