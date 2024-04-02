脑视网膜血管瘤病是一种遗传性疾病，可导致多个器官中形成肿瘤。最常见的肿瘤是血管肿瘤（血管瘤），形成于大脑和眼后部（视网膜）。其他类型的肿瘤在肾上腺、肾脏、肝脏和胰腺中形成。肿瘤可能是或可能不是癌性。

症状取决于肿瘤的位置，通常出现在 10 至 30 岁之间

对您的孩子以及家族中所有直系亲属进行基因检测

治疗方法是通过手术切除肿瘤（如果可能）

您的孩子将需要经常进行影像学检查以发现肿瘤，因为早期治疗最有效

患有脑视网膜血管瘤病的人随着年龄增长有患肾癌的风险。