什么是脑视网膜血管瘤病？
脑视网膜血管瘤病是一种遗传性疾病，可导致多个器官中形成肿瘤。最常见的肿瘤是血管肿瘤（血管瘤），形成于大脑和眼后部（视网膜）。其他类型的肿瘤在肾上腺、肾脏、肝脏和胰腺中形成。肿瘤可能是或可能不是癌性。
症状取决于肿瘤的位置，通常出现在 10 至 30 岁之间
对您的孩子以及家族中所有直系亲属进行基因检测
治疗方法是通过手术切除肿瘤（如果可能）
您的孩子将需要经常进行影像学检查以发现肿瘤，因为早期治疗最有效
患有脑视网膜血管瘤病的人随着年龄增长有患肾癌的风险。
什么导致脑视网膜血管瘤病？
脑视网膜血管瘤病是由异常基因引起的遗传性疾病。
有时，婴儿会从父母那里遗传到异常基因。在其他时候，婴儿是家族中第一个有异常基因的人。
脑视网膜血管瘤病的症状是什么？
症状通常在 10 到 30 岁之间开始显现。
症状取决于肿瘤的大小及存在部位。您的孩子可能会：
头痛
感到头晕和无力
高血压
听力有困难
如果眼后部肿瘤增大，会导致视力下降
脑视网膜血管瘤病的检测方法是什么？
医生如何治疗脑视网膜血管瘤病？
手术切除肿瘤
有时肿瘤是用放射线治疗的
眼后部血管肿瘤通常用激光或冷冻疗法
医生每 1 至 2 年进行检测，以检查是否有新的肿瘤。没有治愈方法，但是治疗可以帮助您的孩子避免失明或脑部损伤。脑肿瘤或肾癌的并发症可能致死。
我该如何预防脑视网膜血管瘤病？
通常，这种疾病是无法预防的。
如果您的家人患有脑视网膜血管瘤病，并且您打算生育，您可以进行基因检测，以检查您是否携带可导致这种疾病的基因。遗传咨询可以帮助您确定孩子患这种疾病的风险。