什么是高热惊厥？
高热惊厥是儿童有时因发热而出现的惊厥。癫痫发作：
由高烧诱发
最常见于 6 个月至 3 岁的其他方面健康的儿童
持续不到 15 分钟
通常在家族中遗传
许多有高热惊厥的孩子只出现一次。
尽管高热惊厥可能令人恐惧，但它们无害。但是，一些严重疾病，例如脑部感染（脑膜炎）会引起发热和癫痫发作。在这些情况下，引起癫痫发作的是严重疾病，而不是发热本身。严重疾病引起的癫痫发作不被视为高热惊厥。
什么原因引起高热惊厥？
发热诱发高热惊厥。发热通常是由轻度感染引起，例如感冒或耳部感染。没有人知道为什么发热有时会引起儿童癫痫发作。
高热惊厥有哪些症状？
高热惊厥有两种类型：简单型和复杂型。它们有不同的症状。
简单型：
您的孩子的整个身体震颤不到 15 分钟
复杂型：
您的孩子的整个身体震颤超过 15 分钟（持续或间歇性），或
您的孩子的身体只有一侧震颤，或
在 24 小时内至少发生两次癫痫发作
在癫痫发作期间，您的孩子不知道您在身旁或不会说话。但是，您的孩子会保持呼吸。
医生会做哪些检查？
医生如何治疗高热惊厥？
对于持续时间少于 15 分钟的癫痫发作：
给予减轻孩子发热的药物
通常没有其他治疗
对于持续 15 分钟或更长时间的癫痫发作：
停止癫痫发作的药物（抗癫痫药）
大多数孩子不必每天服用药物来预防癫痫发作。医生只给有以下情况的儿童服用药物以预防癫痫发作：
多次高热惊厥
癫痫发作持续很长时间
我的孩子会有更多次癫痫发作吗？
如果您的孩子出现一两次简单型高热惊厥，那么您的孩子比其他孩子发生癫痫障碍的可能性仅高一些（无发热的癫痫发作）。如果您的孩子出现复杂型高热惊厥或其他医学问题，则您的孩子患癫痫障碍的风险更高。