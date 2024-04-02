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小知识
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高热惊厥

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2024
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什么是高热惊厥？

高热惊厥是儿童有时因发热而出现的惊厥。癫痫发作：

  • 由高烧诱发

  • 最常见于 6 个月至 3 岁的其他方面健康的儿童

  • 持续不到 15 分钟

  • 通常在家族中遗传

许多有高热惊厥的孩子只出现一次。

尽管高热惊厥可能令人恐惧，但它们无害。但是，一些严重疾病，例如脑部感染（脑膜炎）会引起发热和癫痫发作。在这些情况下，引起癫痫发作的是严重疾病，而不是发热本身。严重疾病引起的癫痫发作不被视为高热惊厥。

什么原因引起高热惊厥？

发热诱发高热惊厥。发热通常是由轻度感染引起，例如感冒或耳部感染。没有人知道为什么发热有时会引起儿童癫痫发作。

高热惊厥有哪些症状？

高热惊厥有两种类型：简单型和复杂型。它们有不同的症状。

简单型：

  • 您的孩子的整个身体震颤不到 15 分钟

复杂型：

  • 您的孩子的整个身体震颤超过 15 分钟（持续或间歇性），或

  • 您的孩子的身体只有一侧震颤，或

  • 在 24 小时内至少发生两次癫痫发作

在癫痫发作期间，您的孩子不知道您在身旁或不会说话。但是，您的孩子会保持呼吸。

医生会做哪些检查？

由于一些引起发热的严重脑部感染也会引起癫痫发作，因此医生需要检查您的孩子。如果您的孩子患有癫痫发作，并且您的孩子有以下情况，请将其带到急诊室：

  • 有发热，或

  • 以前从未癫痫发作，或

  • 病得很重

医生将询问您的孩子的症状，然后检查您的孩子。

根据他们的发现，医生可能会下医嘱进行检查以寻找其他严重疾病。您的孩子可能需要：

  • 进行脊椎穿刺检查，以检查是否有脑部感染（医生将针头插入孩子的腰背部，以抽取大脑和脊髓周围的液体样本）

  • 对您孩子的脑部进行 MRI（磁共振成像，一种显示详细图像的扫描）

  • 血液化验

大多数孩子不需要这些额外的检查。大多数孩子只会出现一次高热惊厥。

医生如何治疗高热惊厥？

对于持续时间少于 15 分钟的癫痫发作：

  • 给予减轻孩子发热的药物

  • 通常没有其他治疗

对于持续 15 分钟或更长时间的癫痫发作：

  • 停止癫痫发作的药物（抗癫痫药）

大多数孩子不必每天服用药物来预防癫痫发作。医生只给有以下情况的儿童服用药物以预防癫痫发作：

  • 多次高热惊厥

  • 癫痫发作持续很长时间

我的孩子会有更多次癫痫发作吗？

如果您的孩子出现一两次简单型高热惊厥，那么您的孩子比其他孩子发生癫痫障碍的可能性仅高一些（无发热的癫痫发作）。如果您的孩子出现复杂型高热惊厥或其他医学问题，则您的孩子患癫痫障碍的风险更高。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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