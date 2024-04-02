由于一些引起发热的严重脑部感染也会引起癫痫发作，因此医生需要检查您的孩子。如果您的孩子患有癫痫发作，并且您的孩子有以下情况，请将其带到急诊室：

有发热，或

以前从未癫痫发作，或

病得很重

医生将询问您的孩子的症状，然后检查您的孩子。

根据他们的发现，医生可能会下医嘱进行检查以寻找其他严重疾病。您的孩子可能需要：

进行脊椎穿刺检查，以检查是否有脑部感染（医生将针头插入孩子的腰背部，以抽取大脑和脊髓周围的液体样本）

对您孩子的脑部进行 MRI（磁共振成像，一种显示详细图像的扫描）

血液化验

大多数孩子不需要这些额外的检查。大多数孩子只会出现一次高热惊厥。