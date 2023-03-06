高热惊厥是由体温至少 100.4°F（约 38°C）的发热引起的惊厥。

大多数高热惊厥是无害的，由轻微感染引起的发热导致。

较不常见的情况下，高热惊厥是过去无法识别的神经系统疾病的首发征象。

医生有时会进行血液检查和脊椎穿刺，以检查可能引起癫痫发作的严重疾病。

儿童通常只有在癫痫持续 5 分钟或更长时间时才需要药物来结束癫痫发作。

大多数儿童不需要服用药物来预防高热惊厥。

癫痫发作是大脑或部分大脑中神经细胞的异常、不受控制的放电。这种异常放电可能导致

抽搐

非自主运动

意识改变

异常感觉

抽搐是身体大面积的猛烈、非自主的抽搐和僵硬。

在 6 个月至 5 岁的儿童中约有 2% 至 5% 会发生高热惊厥，但最常见的是 12 个月至 18 个月龄之间的儿童。在发热且年龄为 6 岁或以上的儿童中发生的癫痫发作不视为高热惊厥。（另见儿童癫痫发作。）

高热惊厥为家族遗传性病症。已发现几个与高热惊厥相关的基因。

大多数高热惊厥的持续时间远远少于 15 分钟，约三分之二的高热惊厥儿童永远不会再次出现高热惊厥。

你知道吗……

高热惊厥可能是简单型也可能是复杂型：

简单型： 整个身体颤抖（称为全面性癫痫发作）不到 15 分钟，孩子通常会失去意识。超过 90% 的高热惊厥为简单型。这类高热惊厥在 24 小时内不会发生超过一次。

复杂型： 整个身体震颤 15 分钟或更长时间（恒定或间歇），身体一侧或一部分震颤（称为部分性或局灶性癫痫发作），或在 24 小时内至少两次发作。患复杂性高热惊厥的儿童在儿童期后期更易出现癫痫障碍。

高热惊厥后几分钟，孩子常常会伴或不伴意识错乱。意识错乱期（癫痫发作后期）有时会持续几小时。

高热惊厥通常源于发热本身。大多数情况下，发热是病毒性呼吸道感染或耳部感染等其他轻微感染引起的。在这种情况下，感染和癫痫发作并无危害。高热惊厥的定义的重要部分是发热和癫痫发作不是由脑部感染（如脑膜炎或脑炎）引起。

发热性癫痫持续状态 癫痫持续状态是指一次长时间持续性癫痫发作，或几次较短的癫痫发作，且孩子在两次癫痫发作之间没有恢复意识。持续 30 分钟或以上的高热惊厥被认为是发热性癫痫持续状态。 如果不及时治疗，发热性癫痫持续状态的儿童有大脑损伤的风险。

高热惊厥的治疗 使用退热的药物

如癫痫发作持续 5 分钟或更长时间，使用药物结束癫痫发作 通常，发热性癫痫发作持续不到 5 分钟，除使用药物减轻发热外，不采用其他治疗方法。 为了预防癫痫发作状态，医生通常会给予药物以结束持续 5 分钟或更长时间的高热惊厥。药物包括镇静剂和抗癫痫药。这些药物通常通过静脉（静脉内）注射。如果不能静脉注射药物且儿童年龄超过 2 岁，可将镇静剂凝胶放入直肠或将镇静液注入鼻腔（鼻内）。仔细监测已接受这些药物或长时间癫痫发作或有癫痫持续状态的儿童的呼吸和血压问题。

高热惊厥的预后 大约 35% 的儿童出现多次高热惊厥，但通常只有少次癫痫发作。符合以下条件的儿童更有可能再出现高热惊厥：如果出现首次高热惊厥时年龄不足 1 岁，或者如果近亲出现过高热惊厥。 患有单纯性高热惊厥的儿童患上无发热的癫痫障碍（非高热惊厥或癫痫）的风险略有增加（约 2% 至 5%）。如果儿童出现过复杂型高热惊厥或有其他风险因素（如发育延迟或癫痫发作家族史），则风险更高（高达 10%）。 在一些儿童中，高热惊厥发作时间极长而引起脑部变化（通过 MRI 发现），这些变化随后会引发非高热惊厥。在某些情况下，医生不确定长时间高热惊厥本身是否会使非高热惊厥的可能性增加，或是某些潜在因素是否使儿童更容易出现长时间高热惊厥和后续的非高热惊厥。 简单型高热惊厥不被认为会引起癫痫或其他神经系统异常。但是，高热惊厥有时候是过去无法识别的神经系统疾病或癫痫的首发征象。有时，医生可回顾和查看该患儿既往病史中此疾病的体征。有时，很晚才出现此疾病的其他体征。在任一情况下，均不认为高热惊厥会引发异常。