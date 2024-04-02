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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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儿童和青少年抽动秽语综合征和其他抽动障碍

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2024
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什么是抽动？

抽动是您无意识地突然做出的快速动作或发出的声音。您可能会重复几次或不断重复做动作或发出声音。

抽动秽语综合征是一种可引起抽动的疾病，涉及动作和声音，并持续一年以上。

尽管人们不是故意抽动，但他们有强烈的冲动去这么做，就像您有打喷嚏的冲动一样。就像打喷嚏一样，很难停止抽动。但有时，您可以避免抽动几分钟。

  • 涉及动作的抽动（运动抽动）包括眨眼、皱眉和点头等动作

  • 涉及声音的抽动（发声抽动）包括清嗓子或发出呼噜声等

  • 抽动可能一天出现很多次或仅每几个月一次

  • 涉及复杂动作或言语的抽动会干扰您的生活

  • 随着年龄增长，轻度抽动通常会自行消失

  • 因为抽动不是故意的，所以您不应因抽动而惩罚或羞辱孩子

谁会患抽动？

男孩抽动的频率是女孩的三倍。抽动通常在 4 至 6 岁之间开始起病，在 10 至 12 岁左右恶化，然后开始好转并消失。在极少数人中，抽动持续到成年。

抽动患者经常患有其他疾病，例如焦虑强迫症注意力和学习问题

是什么原因导致抽动？

  • 抽动的原因尚不清楚

  • 抽动经常在家族中遗传

抽动不是故意的。惩罚患抽动的孩子不能阻止他们抽动，甚至可能使抽动恶化。

抽动的症状是什么？

抽动可以是简单型抽动，也可以是复杂型抽动。

简单型抽动时间非常短。它们包括：

  • 眨眼

  • 皱眉头

  • 甩头

  • 耸肩

  • 哼叫或吠叫

  • 嗅闻或吸鼻

  • 反复清嗓子

因为简单型抽动只是快速的动作和声音，并无任何意义，所以它们通常不会引起很多社交问题。

复杂型抽动的持续时间更长，并且可能合并不同的简单型抽动。复杂型抽动包括：

  • 头部抽搐和耸肩相结合

  • 咒骂

  • 使用不适当的手势

  • 重复别人的声音

  • 一遍又一遍地模仿别人的动作

复杂型抽动似乎使他们看上去在侮辱别人或举止粗鲁。因此，患有重度复杂型抽动的人可能在工作、上学或交朋友时遇到问题。他们与其他人在一起时可能非常焦虑，或者可能想避开别人。

医生如何诊断抽动障碍？

当您的举止看起来像抽动且符合某些其他标准时，医生会诊断为抽动障碍。没有可诊断抽动障碍的检查。

医生如何治疗抽动障碍？

如果症状较轻，医生会鼓励您了解抽动是无害的，您应该等到它们自行消失。有时，年龄较大儿童和成人可以与治疗师一起学习放松技巧或其他有助于控制抽动的方法。

如果抽动持续很长时间并且影响日常活动，医生可能会尝试药物以减少抽动。

患有抽动的人应接受评估，以治疗强迫症注意力缺陷障碍和抽动患者经常遇到的其他问题。因抽动而在学校遇到困扰的儿童应接受学习障碍评估，并获得支持。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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