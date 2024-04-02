抽动是您无意识地突然做出的快速动作或发出的声音。您可能会重复几次或不断重复做动作或发出声音。

抽动秽语综合征是一种可引起抽动的疾病，涉及动作和声音，并持续一年以上。

尽管人们不是故意抽动，但他们有强烈的冲动去这么做，就像您有打喷嚏的冲动一样。就像打喷嚏一样，很难停止抽动。但有时，您可以避免抽动几分钟。