什么是抽动？
抽动是您无意识地突然做出的快速动作或发出的声音。您可能会重复几次或不断重复做动作或发出声音。
抽动秽语综合征是一种可引起抽动的疾病，涉及动作和声音，并持续一年以上。
尽管人们不是故意抽动，但他们有强烈的冲动去这么做，就像您有打喷嚏的冲动一样。就像打喷嚏一样，很难停止抽动。但有时，您可以避免抽动几分钟。
涉及动作的抽动（运动抽动）包括眨眼、皱眉和点头等动作
涉及声音的抽动（发声抽动）包括清嗓子或发出呼噜声等
抽动可能一天出现很多次或仅每几个月一次
涉及复杂动作或言语的抽动会干扰您的生活
随着年龄增长，轻度抽动通常会自行消失
因为抽动不是故意的，所以您不应因抽动而惩罚或羞辱孩子
谁会患抽动？
是什么原因导致抽动？
抽动的原因尚不清楚
抽动经常在家族中遗传
抽动不是故意的。惩罚患抽动的孩子不能阻止他们抽动，甚至可能使抽动恶化。
抽动的症状是什么？
抽动可以是简单型抽动，也可以是复杂型抽动。
简单型抽动时间非常短。它们包括：
眨眼
皱眉头
甩头
耸肩
哼叫或吠叫
嗅闻或吸鼻
反复清嗓子
因为简单型抽动只是快速的动作和声音，并无任何意义，所以它们通常不会引起很多社交问题。
复杂型抽动的持续时间更长，并且可能合并不同的简单型抽动。复杂型抽动包括：
头部抽搐和耸肩相结合
咒骂
使用不适当的手势
重复别人的声音
一遍又一遍地模仿别人的动作
复杂型抽动似乎使他们看上去在侮辱别人或举止粗鲁。因此，患有重度复杂型抽动的人可能在工作、上学或交朋友时遇到问题。他们与其他人在一起时可能非常焦虑，或者可能想避开别人。
医生如何诊断抽动障碍？
当您的举止看起来像抽动且符合某些其他标准时，医生会诊断为抽动障碍。没有可诊断抽动障碍的检查。