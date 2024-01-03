是什么原因导致了憩室病？

是什么原因导致了憩室病？

憩室病很可能是由肠道内高压引起的。低纤维饮食可能导致压力升高。压力升高导致肠壁的薄弱点凸起，形成囊或囊袋。

憩室病多发于 40 岁以后。随着年龄的增长，该病越来越常见。到 90 岁时，几乎所有人都有憩室病。