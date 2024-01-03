肠道是消化系统中的长管，可消化食物并吸收营养素。人有一条小肠和一条大肠。大肠（结肠）连接小肠和直肠（大肠末端的囊袋，粪便排出前在此储存）。
什么是憩室病？
在憩室病中，大肠内会形成小囊或囊袋。这些囊被称为憩室。
随着年龄的增长，憩室病越来越常见，到 90 岁时，大多数人都有憩室病
除非某个憩室出血，否则憩室病通常不会引起症状
憩室炎是一种听起来和憩室病相似的疾病，发生憩室炎时，某个憩室会发炎、疼痛
医生会在做结肠镜检查或 X 光检查寻找其他疾病时发现憩室病
吃高纤维饮食可能会阻止形成更多的囊
大肠与憩室
憩室是指球状囊，可发生于大肠内。
是什么原因导致了憩室病？
憩室病很可能是由肠道内高压引起的。低纤维饮食可能导致压力升高。压力升高导致肠壁的薄弱点凸起，形成囊或囊袋。
憩室病多发于 40 岁以后。随着年龄的增长，该病越来越常见。到 90 岁时，几乎所有人都有憩室病。
憩室病的症状有哪些？
大多数憩室病患者通常没有症状，有时会出现以下症状：
便秘
腹部绞痛
腹胀
否则，除非发生憩室炎或出血等并发症，否则不太可能出现症状。
有时，其中一个囊出血，导致大便带血。出血通常自行止住，但可能量大。
医生如何判断我是否有憩室病？
医生如何治疗憩室病？
医生并不专门针对憩室病进行治疗，但他们可能会尝试通过减轻肠道压力来预防其并发症。医生会嘱咐您：
吃高纤维饮食（多吃蔬菜、水果和全谷物）
多喝水
有时，吃麸皮或服用补充剂，以使大便膨胀
大多数出血可不经治疗自然止住。否则，医生通常会做结肠镜检查以：
用热量或激光使出血部位闭合
在该部位注射药物
如果结肠镜下治疗不能止血，医生可能会做血管造影。在血管造影中，医生会使一根小管穿过一条血管进入出血点。然后，医生会注射一些物质来封闭出血血管。患者很少需要手术止血。