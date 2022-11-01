憩室炎的并发症包括

瘘

脓肿

腹膜炎

缩窄（狭窄）

瘘管是连接一个器官与另一个器官或皮肤的异常通道。憩室炎引起的肠道炎症可导致大肠与其他器官之间形成瘘管。

瘘管通常发生于大肠内的发炎憩室接触到其他器官（如膀胱）时。随着肠道有菌的内容物缓慢侵蚀周围脏器，导致炎症产生，最终形成瘘管。

大部分瘘管在乙状结肠和膀胱之间形成。男性比女性更容易形成这些瘘管，但接受过子宫切除术的女性形成瘘管的风险更高，因为子宫切除后大肠和膀胱之间没有了间隔）。一旦结肠和膀胱之间形成瘘管，包含正常菌群的肠道内容物就会进入膀胱，引起尿路感染。

偶尔结肠还可能与小肠、子宫、阴道、腹壁，甚至大腿和胸腔形成瘘管。

脓肿是一个脓袋。腹腔脓肿可在发炎憩室周围形成，引起疼痛加重和发热。

腹膜炎是腹腔感染，可在憩室壁破裂时发生。

憩室炎的其他可能并发症包括邻近器官（如子宫、膀胱或消化道的其他部位）发炎。憩室炎反复发作可导致结肠缩窄（狭窄），这是因为炎症消退后形成的瘢痕和增厚的肌层可使大肠腔狭窄，阻碍固态大便通过。