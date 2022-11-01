憩室炎是指一个或多个憩室（球状囊）发炎。可能感染，也可能不发生感染。
憩室炎通常累及大肠（结肠）。
典型症状是左下腹疼痛、压痛和发热。
根据计算机断层扫描 (CT) 的结果作出诊断，并在憩室炎发作结束后做结肠镜检查。
症状轻微的憩室炎患者仅需休息，而症状严重的患者需住院接受抗生素静脉输注治疗，有时需手术。
大肠憩室发生于肠壁中间较厚的肌肉层出现缺损时。肠壁较薄的内层从缺损处膨出并形成小囊。一个囊就是一个憩室。
（也可参见憩室病定义。）
憩室炎常见于 40 岁以上患者。该病的严重症状可发生于任何年龄的人群，但在老年人中最为严重，特别是那些服用皮质类固醇或其他免疫抑制剂的患者，他们的感染危险性大大增加，包括结肠感染。HIV 感染者和接受化疗的患者发生憩室炎的风险增加。在 50 岁以上人群中，憩室炎最常见于女性。在 50 岁以下人群中，憩室炎最常见于男性。
憩室炎的病因
当憩室形成小孔（有时在显微镜下可见）、使细菌从肠道中释放出来时，憩室病患者便会发生憩室炎。有些医生认为，即使憩室没有形成小孔也会发炎。憩室炎最常累及乙状结肠，这是大肠的最后一部分，位于直肠之前。
医生认为憩室炎可能与患者每周进食红肉的量、是否吸烟以及是否肥胖存在联系。使用非甾体类抗炎药（包括阿司匹林）、对乙酰氨基酚、皮质类固醇和阿片类药物也会增加患憩室病和憩室炎的风险。
憩室炎不是由食用坚果、种子、玉米或爆米花引起。
憩室炎的症状
憩室炎的典型症状包括疼痛和/或压痛（通常发生在左下腹）、发热，有时会恶心和呕吐。憩室炎一般不会引起消化道出血。
憩室炎的并发症
憩室炎的并发症包括
瘘
脓肿
腹膜炎
缩窄（狭窄）
瘘管是连接一个器官与另一个器官或皮肤的异常通道。憩室炎引起的肠道炎症可导致大肠与其他器官之间形成瘘管。
瘘管通常发生于大肠内的发炎憩室接触到其他器官（如膀胱）时。随着肠道有菌的内容物缓慢侵蚀周围脏器，导致炎症产生，最终形成瘘管。
大部分瘘管在乙状结肠和膀胱之间形成。男性比女性更容易形成这些瘘管，但接受过子宫切除术的女性形成瘘管的风险更高，因为子宫切除后大肠和膀胱之间没有了间隔）。一旦结肠和膀胱之间形成瘘管，包含正常菌群的肠道内容物就会进入膀胱，引起尿路感染。
偶尔结肠还可能与小肠、子宫、阴道、腹壁，甚至大腿和胸腔形成瘘管。
脓肿是一个脓袋。腹腔脓肿可在发炎憩室周围形成，引起疼痛加重和发热。
腹膜炎是腹腔感染，可在憩室壁破裂时发生。
憩室炎的其他可能并发症包括邻近器官（如子宫、膀胱或消化道的其他部位）发炎。憩室炎反复发作可导致结肠缩窄（狭窄），这是因为炎症消退后形成的瘢痕和增厚的肌层可使大肠腔狭窄，阻碍固态大便通过。
憩室炎的并发症
患憩室病时，憩室可能出现出血。如果憩室破裂，肠道内容物，包括细菌和血液会流入腹腔，常引起感染。大肠和其他脏器之间会形成一条异常的管道（瘘管），这通常是当接触到其他脏器的憩室破裂时出现。
憩室炎的诊断
腹盆腔计算机断层扫描 (CT)
发作结束后进行结肠镜检查
如果医生知道患者已患有憩室病，可几乎完全根据症状诊断憩室炎。但是，累及大肠和腹盆腔其他器官的许多其他疾病也可引起与憩室炎相似的症状，这些疾病包括阑尾炎、结肠癌或卵巢癌、与憩室炎无关的脓肿和子宫肌瘤（子宫壁上有非癌性 [良性] 赘生物）。
腹盆腔 CT 扫描有助于将憩室炎与阑尾炎或其他疾病鉴别开来。磁共振成像 (MRI) 是适用于孕妇或年轻人的一种替代检查。
一旦炎症消退或感染得到控制，医生可能会做结肠镜检查（使用一根柔性观察管检查大肠）以排除结肠癌。如果患者有并发症（如穿孔或脓肿）或患癌危险因素（如粪便狭窄、出血、贫血、体重减轻或结肠癌家族史），可能会进行结肠镜检查。结肠镜检查通常需要推迟至治疗后 1 至 3 个月，否则可能导致发炎的肠道损伤或破裂。很少需要探查性手术来确诊。
憩室炎的治疗
对于轻度憩室炎，休息即可
对于重度憩室炎，不得经口摄入食物或液体，并使用抗生素
有时需要进行手术
在家休息即可缓解轻度憩室炎。憩室炎症状一般很快就会减轻。轻度憩室炎患者没有饮食限制。
重度憩室炎应根据具体情况采取不同的治疗。如果患者出现严重症状，例如腹痛、体温达到 101°F (38.3°C) 以上，并有其他证据表明存在严重感染或并发症，则应住院治疗。住院时，为患者静脉输液和输入抗生素，卧床休息，停止进食，直到症状消退。患者住院，直到症状消失。然后他们可以吃软的食物。一旦发作结束，患者可以吃高纤维食物。为了降低复发风险，患者应避免使用非甾体类抗炎药 (NSAID)。
1～3 个月后，患者需接受结肠镜检查，以便医生评估结肠情况。
对于有些患者（包括有小脓肿的患者），休息和有时使用抗生素即可治疗重度憩室炎。
脓肿引流
手术治疗憩室炎
对于肠道破裂或有腹膜炎的患者，需紧急手术。此外，如果患者有重度憩室炎的症状并在开始接受非手术治疗（如抗生素）后 3～5 天未缓解，则也需手术治疗。疼痛、压痛和发热加剧的患者也需要手术。
外科医生会切除受累肠段。在没有炎症、脓肿或严重肠道发炎的健康患者中，末端立即吻合。其他患者需接受临时结肠造口术。
结肠造口术是大肠和皮肤表面的开口。大约10至12周（或更久）后，炎症消失且患者病情好转后，肠道断端在后续手术中吻合，关闭结肠造口术。
瘘管的治疗包括切除瘘管起始的肠段，吻合结肠断端，修补其他受累部位（如膀胱或小肠）。
有时，在与医生交谈后，患者选择接受择期手术（不需立即实施、可以推迟一段时间再进行的手术）来治疗憩室病。有多次憩室炎发作的患者或因瘢痕形成导致结肠狭窄等并发症的患者通常考虑择期手术。
了解结肠造口术
在结肠造口术中，大肠（结肠）被切断。通过腹壁上的手术开口，将肠梗阻部分前的大肠健康末端带到皮肤表面。然后将其缝于开口的皮肤。粪便则通过开口进入装粪便的口袋。结肠造口术可使大肠的其余部分得以休息，同时让患者恢复。患者从手术中恢复且结肠愈合后，可重新连接结肠两端，以便大便正常排出。