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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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大肠憩室病

作者：Joel A. Baum, MD, Icahn School of Medicine at Mount Sinai;
Rafael Antonio Ching Companioni, MD, HCA Florida Gulf Coast Hospital
已审核/已修订 11月 2022 | 修改的 3月 2023
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小知识

憩室病是指存在一个或多个球状囊（憩室），多见于大肠（结肠）。

  • 憩室病的病因不明，但可能与饮食、久坐的生活方式、肥胖、吸烟和使用某些药物相关。

  • 肠道肌层痉挛被认为与憩室形成有关。

  • 憩室病一般不引起症状，但有时会出血，引起血便或直肠出血。

  • 确诊这种疾病的检查方法通常是结肠镜检查或计算机断层扫描 (CT)。

  • 如果患者有症状，可给予高纤维饮食或粪便膨胀剂，但有时会出血，需要在结肠镜下治疗，甚至需手术止血。

什么是憩室病？

憩室病是指大肠出现许多囊状的憩室，尤其多见于大肠的最后一段（乙状结肠）。大多数憩室的直径从 1/10 英寸到大于1 英寸 (月 ¼ 厘米到大于2½ 厘米)不等。有些憩室会发展到巨大——直径超过 15cm（6 英寸），原因不清。

（也可参见憩室病定义。）

大肠憩室发生于肠壁中间较厚的肌肉层出现缺损时。肠壁较薄的内层从缺损处膨出并形成小囊。憩室通常不会引起任何问题，但有时会发炎或出血。

憩室可发生在结肠任何部位，但多见于乙状结肠，该处是结肠末段，直接与直肠连接。憩室的直径从 1/10 英寸到约 1/2 英寸（约 3 至 10 毫米以上）不等。40 岁以前很少见，但 40 岁后发病率明显增加。80 岁以上时，大多数人都有憩室。巨大憩室较为罕见，直径大于从 1½ 英寸（约 4 厘米）。一个人可能仅仅会有一个巨大憩室。

大肠憩室病的病因

憩室病的病因不明，但可能与饮食中纤维含量低或红肉含量高、久坐的生活方式、肥胖、吸烟和使用非甾体类抗炎药 (NSAID)、阿司匹林对乙酰氨基酚、皮质类固醇和阿片类药物相关。其他可能的危险因素包括家族史以及大肠结构和废物通过大肠的方式发生改变。

一般认为憩室发生与肠道肌层痉挛有关。由此引起肠腔压力增高可能使肠壁从肠道肌层最薄弱点（通常是动脉穿过肠壁的区域）向外突出。在患憩室病的患者中，经常可发现乙状结肠肌层增厚。

巨大憩室的病因不清楚。

大肠憩室病的症状

憩室本身并不危险。事实上大多数有憩室的人并无症状。但是，憩室病患者有时会出现原因不明的痛性痉挛或排便障碍（例如便秘）。

憩室病的并发症

憩室病的并发症更常见于吸烟、肥胖、HIV 感染、服用 NSAID 药物或接受癌症化疗的患者。

最常见的并发症是

憩室炎是指憩室发炎并且伴有或不伴有感染，可引起腹痛并导致发炎憩室周围积脓（脓肿）。如果憩室内形成孔洞（穿孔），其中的液体和细菌会渗入腹腔，引起一种非常严重的疾病，称为腹膜炎。

憩室可能出血进入肠道。出血不会引起疼痛但可能量大，导致血液通过直肠排出（参见消化道出血）。大多数出血发作可自然止住。但在有些患者中，医生必须进行结肠镜检查或通过手术止血。出血可能很严重，以至于需要输血。

大肠憩室病的诊断

  • 结肠镜检查或计算机断层扫描 (CT)

如果患者、特别是老年人出现原因不明的痛性痉挛、排便障碍或无痛性直肠出血等症状，医生会疑诊憩室病。

无症状憩室通常在结肠镜检查、结肠胶囊内镜检查、钡剂灌肠CT 扫描或磁共振成像 (MRI) 时被偶然发现。

憩室病的确诊依据通常是结肠镜检查（使用一根柔性观察导管检查大肠）的结果，有时也参考腹部 CT 扫描的结果。如果患者剧烈腹痛，医生通常会首选 CT，以免发炎肠道破裂。

憩室病
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此图显示大肠（结肠）中憩室（箭头）的多个开口。为了观察憩室，医生用一根柔性观察管检查大肠（称为结肠镜检查）。
图片由 David M. Martin 医学博士提供。

如有便血，结肠镜是最好的可明确出血部位的检查方法。但是，如果患者大量出血，医生可能需做 CT 血管造影或在静脉注射放射性标记的红细胞后进行放射性核素扫描，以明确出血源。

大肠憩室病的治疗

  • 无症状者不需治疗

  • 有症状者需改变饮食

  • 治疗出血

有憩室但无症状的患者不需要治疗或改变饮食。

有症状憩室病患者的治疗目标通常是减少肠道痉挛，达到这一目标的最好方法可能是保持高纤维饮食（包含蔬菜、水果和全谷物）和大量饮用液体。增加大肠容积可减少痉挛，转而降低大肠壁受到的压力。然而，目前尚未明确证明纤维对此帮助很大。如果单用高纤维饮食没有效果，那么在每日饮食中添加麦麸（不溶于水、不能被人体消化）或某种膨胀剂（例如车前子或甲基纤维素）可能有所帮助。便秘患者也可服用泻药增加大肠体积。

大多数出血不经治疗即可自行止住，但如果不能自然止血，医生通常会在结肠镜下定位出血部位，并借助夹子、热量或激光止血，也可通过给出血部位注射某种药物而止血。

或者，医生可能会通过血管造影进行止血。在此操作中，医生会将导管插入给出血憩室供血的动脉内，然后注射一种物质（栓塞术），以减少流向出血憩室的血液。

罕见情况下，如果无法止血或经常反复出血，则医生可能会做手术切除部分或全部大肠（结肠切除术）。

巨大憩室容易感染和穿孔，常常需手术治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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