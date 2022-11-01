憩室病是指存在一个或多个球状囊（憩室），多见于大肠（结肠）。
憩室病的病因不明，但可能与饮食、久坐的生活方式、肥胖、吸烟和使用某些药物相关。
肠道肌层痉挛被认为与憩室形成有关。
憩室病一般不引起症状，但有时会出血，引起血便或直肠出血。
确诊这种疾病的检查方法通常是结肠镜检查或计算机断层扫描 (CT)。
如果患者有症状，可给予高纤维饮食或粪便膨胀剂，但有时会出血，需要在结肠镜下治疗，甚至需手术止血。
什么是憩室病？
憩室病是指大肠出现许多囊状的憩室，尤其多见于大肠的最后一段（乙状结肠）。大多数憩室的直径从 1/10 英寸到大于1 英寸 (月 ¼ 厘米到大于2½ 厘米)不等。有些憩室会发展到巨大——直径超过 15cm（6 英寸），原因不清。
（也可参见憩室病定义。）
大肠憩室发生于肠壁中间较厚的肌肉层出现缺损时。肠壁较薄的内层从缺损处膨出并形成小囊。憩室通常不会引起任何问题，但有时会发炎或出血。
憩室可发生在结肠任何部位，但多见于乙状结肠，该处是结肠末段，直接与直肠连接。憩室的直径从 1/10 英寸到约 1/2 英寸（约 3 至 10 毫米以上）不等。40 岁以前很少见，但 40 岁后发病率明显增加。80 岁以上时，大多数人都有憩室。巨大憩室较为罕见，直径大于从 1½ 英寸（约 4 厘米）。一个人可能仅仅会有一个巨大憩室。
大肠憩室病的病因
大肠憩室病的症状
憩室本身并不危险。事实上大多数有憩室的人并无症状。但是，憩室病患者有时会出现原因不明的痛性痉挛或排便障碍（例如便秘）。
憩室病的并发症
大肠憩室病的诊断
结肠镜检查或计算机断层扫描 (CT)
如果患者、特别是老年人出现原因不明的痛性痉挛、排便障碍或无痛性直肠出血等症状，医生会疑诊憩室病。
无症状憩室通常在结肠镜检查、结肠胶囊内镜检查、钡剂灌肠、CT 扫描或磁共振成像 (MRI) 时被偶然发现。
憩室病的确诊依据通常是结肠镜检查（使用一根柔性观察导管检查大肠）的结果，有时也参考腹部 CT 扫描的结果。如果患者剧烈腹痛，医生通常会首选 CT，以免发炎肠道破裂。
如有便血，结肠镜是最好的可明确出血部位的检查方法。但是，如果患者大量出血，医生可能需做 CT 血管造影或在静脉注射放射性标记的红细胞后进行放射性核素扫描，以明确出血源。
大肠憩室病的治疗
无症状者不需治疗
有症状者需改变饮食
治疗出血
有憩室但无症状的患者不需要治疗或改变饮食。
有症状憩室病患者的治疗目标通常是减少肠道痉挛，达到这一目标的最好方法可能是保持高纤维饮食（包含蔬菜、水果和全谷物）和大量饮用液体。增加大肠容积可减少痉挛，转而降低大肠壁受到的压力。然而，目前尚未明确证明纤维对此帮助很大。如果单用高纤维饮食没有效果，那么在每日饮食中添加麦麸（不溶于水、不能被人体消化）或某种膨胀剂（例如车前子或甲基纤维素）可能有所帮助。便秘患者也可服用泻药增加大肠体积。
大多数出血不经治疗即可自行止住，但如果不能自然止血，医生通常会在结肠镜下定位出血部位，并借助夹子、热量或激光止血，也可通过给出血部位注射某种药物而止血。
或者，医生可能会通过血管造影进行止血。在此操作中，医生会将导管插入给出血憩室供血的动脉内，然后注射一种物质（栓塞术），以减少流向出血憩室的血液。
罕见情况下，如果无法止血或经常反复出血，则医生可能会做手术切除部分或全部大肠（结肠切除术）。
巨大憩室容易感染和穿孔，常常需手术治疗。