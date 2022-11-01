无症状者不需治疗

有症状者需改变饮食

治疗出血

有憩室但无症状的患者不需要治疗或改变饮食。

有症状憩室病患者的治疗目标通常是减少肠道痉挛，达到这一目标的最好方法可能是保持高纤维饮食（包含蔬菜、水果和全谷物）和大量饮用液体。增加大肠容积可减少痉挛，转而降低大肠壁受到的压力。然而，目前尚未明确证明纤维对此帮助很大。如果单用高纤维饮食没有效果，那么在每日饮食中添加麦麸（不溶于水、不能被人体消化）或某种膨胀剂（例如车前子或甲基纤维素）可能有所帮助。便秘患者也可服用泻药增加大肠体积。

大多数出血不经治疗即可自行止住，但如果不能自然止血，医生通常会在结肠镜下定位出血部位，并借助夹子、热量或激光止血，也可通过给出血部位注射某种药物而止血。

或者，医生可能会通过血管造影进行止血。在此操作中，医生会将导管插入给出血憩室供血的动脉内，然后注射一种物质（栓塞术），以减少流向出血憩室的血液。

罕见情况下，如果无法止血或经常反复出血，则医生可能会做手术切除部分或全部大肠（结肠切除术）。

巨大憩室容易感染和穿孔，常常需手术治疗。