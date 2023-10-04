什么是减肥手术？
医生如何做减肥手术？
吞下的食物首先进入胃内。胃开始消化食物，然后使其进入肠道。肠道完成食物的消化并将营养素吸收至体内循环。减肥手术进行以下一项或两项操作：
缩小胃部以限制食物摄入量
绕过部分肠道，从而减少食物的吸收量
最常见的减肥手术包括：
胃旁路术是最常见的手术类型。手术后，胃只能容纳少量食物。离开胃的食物可绕过小肠第一段。
医生会为你推荐最适合的减肥手术。
医生可在腹腔镜下做一些减肥手术。医生会在腹部做几个小切口，然后置入一根内视镜（腹腔镜）和外科手术工具，不需切开腹部。腹腔镜下手术通常更安全，恢复速度也比普通开腹手术更快。
消化道部分分流术
胃旁路术将胃的一部分与其余部分分离，做成一个小囊。囊被连接到小肠的下段。
胃束带手术
可调节胃束带手术是将一个可以调节的束带放置于胃的上部。其可以通过调节束带的尺寸来调节食物通过胃的通路的大小。
减肥手术后应该怎么进食？
你可能需要等待 4 周左右才能吃固体食物。最初两周，你需喝蛋白质饮料。在接下来的两周内，你可开始吃一些糊状或浓浆状软食。
当你开始吃固体食物时，医生可能建议：
小口吃食物
彻底咀嚼食物
不要吃高脂肪、高糖食物，如快餐、蛋糕和饼干
每餐少量进食
吃固体食物时，不要饮用液体
尽管胃部缩小后容易控制进食量，但有些人仍旧会吃得过多。有些人大量饮用奶昔或其他高热量液体。另一些人即使吃饱了仍继续进食，使得缩小的胃腔逐渐撑大。手术后，你仍必须注意应该吃哪些食物的问题，从而保持减肥效果不反弹。
另外，由于你不能够正常吸收食物，因此必须格外注意获得充足的维生素、矿物质、蛋白质和其他重要的营养素。
改变饮食习惯会很困难。咨询或支持小组可能有所帮助。