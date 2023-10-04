吞下的食物首先进入胃内。胃开始消化食物，然后使其进入肠道。肠道完成食物的消化并将营养素吸收至体内循环。减肥手术进行以下一项或两项操作：

缩小胃部以限制食物摄入量

绕过部分肠道，从而减少食物的吸收量

最常见的减肥手术包括：

胃旁路术是最常见的手术类型。手术后，胃只能容纳少量食物。离开胃的食物可绕过小肠第一段。

医生会为你推荐最适合的减肥手术。

医生可在腹腔镜下做一些减肥手术。医生会在腹部做几个小切口，然后置入一根内视镜（腹腔镜）和外科手术工具，不需切开腹部。腹腔镜下手术通常更安全，恢复速度也比普通开腹手术更快。

消化道部分分流术