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小知识
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减肥手术（减重手术）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2023 | 修改的 11月 2023
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什么是减肥手术？

减肥手术是指切除部分胃或肠（或两者皆有）以帮助减肥的手术。它也被称为减重手术。

  • 医生有时会建议患肥胖症的人接受减肥手术，特别是有体重相关疾病时

  • 现有多种不同的手术方法

  • 手术后，你仍需要终生改变所吃食物的种类以及进食量

  • 减肥手术可减少体重相关疾病，如糖尿病

  • 减肥手术比节食更有效，但发生副作用的风险也更高

你必须符合以下条件才能接受减肥手术：

  • 尝试过其他减肥方法

  • 在身体和心理上能够接受手术

  • 手术后愿意遵照医嘱选择合适的食物、调整进食量并按时复查

医生如何做减肥手术？

吞下的食物首先进入胃内。胃开始消化食物，然后使其进入肠道。肠道完成食物的消化并将营养素吸收至体内循环。减肥手术进行以下一项或两项操作：

  • 缩小胃部以限制食物摄入量

  • 绕过部分肠道，从而减少食物的吸收量

最常见的减肥手术包括：

胃旁路术是最常见的手术类型。手术后，胃只能容纳少量食物。离开胃的食物可绕过小肠第一段。

医生会为你推荐最适合的减肥手术。

医生可在腹腔镜下做一些减肥手术。医生会在腹部做几个小切口，然后置入一根内视镜（腹腔镜）和外科手术工具，不需切开腹部。腹腔镜下手术通常更安全，恢复速度也比普通开腹手术更快。

消化道部分分流术

胃旁路术将胃的一部分与其余部分分离，做成一个小囊。囊被连接到小肠的下段。

胃束带手术

可调节胃束带手术是将一个可以调节的束带放置于胃的上部。其可以通过调节束带的尺寸来调节食物通过胃的通路的大小。

减肥手术后应该怎么进食？

你可能需要等待 4 周左右才能吃固体食物。最初两周，你需喝蛋白质饮料。在接下来的两周内，你可开始吃一些糊状或浓浆状软食。

当你开始吃固体食物时，医生可能建议：

  • 小口吃食物

  • 彻底咀嚼食物

  • 不要吃高脂肪、高糖食物，如快餐、蛋糕和饼干

  • 每餐少量进食

  • 吃固体食物时，不要饮用液体

尽管胃部缩小后容易控制进食量，但有些人仍旧会吃得过多。有些人大量饮用奶昔或其他高热量液体。另一些人即使吃饱了仍继续进食，使得缩小的胃腔逐渐撑大。手术后，你仍必须注意应该吃哪些食物的问题，从而保持减肥效果不反弹。

另外，由于你不能够正常吸收食物，因此必须格外注意获得充足的维生素、矿物质、蛋白质和其他重要的营养素。

改变饮食习惯会很困难。咨询或支持小组可能有所帮助。

减肥手术有哪些好处？

如果节食无法减肥，那么减肥手术可能会有帮助。手术减肥的效果通常也比节食明显许多。

减肥有助于缓解体重相关疾病，包括：

减肥手术安全吗？

所有手术都有可能引起以下情况：

  • 手术部位附近感染

  • 肺内有血栓

  • 肺部感染（肺炎）

减肥手术也可能引起以下情况，但概率较低：

  • 肠阻塞

  • 某个手术接口处渗漏，导致腹部感染

  • 胃、肠或腹部出血

  • 胆结石或胆囊问题

  • 肾结石

  • 痛风

  • 从食物中获得的营养不足

  • 死亡

由于存在这些风险，医生只为严重肥胖或者体重极度超重并有严重体重相关疾病的人做减肥手术。请向医生咨询减肥手术的风险。

如果伤口周围有感染迹象，请立即给医生打电话，例如：

  • 发红

  • 严重疼痛

  • 水肿

  • 臭气

  • 渗液

如果手术后出现以下警示征象，请立即给医生打电话

  • 严重腹痛

  • 发烧或发冷

  • 呕吐

  • 出血

  • 心跳加快或心脏漏跳

  • 腹泻

  • 深色柏油样恶臭大便

  • 气短

  • 出汗

  • 突然苍白

  • 胸痛

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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