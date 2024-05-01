角膜即眼前部的透明层。角膜溃疡是指角膜上的开放性溃烂。

眼球内部结构

角膜溃疡通常是感染引起的

感染可能始于眼部损伤或擦伤、受隐形眼镜刺激或某些眼部疾病

您可能会出现眼痛、流泪、光敏感以及眼睛发红、充血

医生通常用抗生素滴眼液治疗角膜溃疡

有时，在角膜溃疡愈合后，角膜会形成影响视力的混浊疤痕

如果您认为您有角膜溃疡，请立即就医，因为它可能会导致失明。