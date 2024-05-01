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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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角膜溃疡

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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什么是角膜溃疡？ 

角膜即眼前部的透明层。角膜溃疡是指角膜上的开放性溃烂。

眼球内部结构

  • 角膜溃疡通常是感染引起的

  • 感染可能始于眼部损伤或擦伤、受隐形眼镜刺激或某些眼部疾病

  • 您可能会出现眼痛、流泪、光敏感以及眼睛发红、充血

  • 医生通常用抗生素滴眼液治疗角膜溃疡

  • 有时，在角膜溃疡愈合后，角膜会形成影响视力的混浊疤痕

如果您认为您有角膜溃疡，请立即就医，因为它可能会导致失明。

角膜溃疡的病因是什么？

大多数角膜溃疡由以下原因引起：

  • 感染

可能包括许多不同的细菌、病毒和寄生虫

通常，您还会有增加感染可能性的眼部问题，例如：

  • 眼部擦伤

  • 隐形眼镜刺激，例如，睡觉时戴隐形眼镜或没有正确清洁隐形眼镜

  • 睫毛内生倒睫毛刺激

  • 眼干过度

角膜溃疡有哪些症状？

通常，只有一只眼会发生角膜溃疡。

角膜溃疡的症状包括：

  • 眼睛发红、流泪、充血

  • 眼痛

  • 感觉眼睛里有东西

  • 光线会导致眼睛疼痛

  • 眼睛有白色或灰色斑点

如果角膜溃疡没有得到治疗，它可能会更深，感染会累及眼睛的其他部位。

有时，角膜溃疡愈合后会留下疤痕。疤痕会影响视力。

医生如何判断我是否有角膜溃疡？

医生通过检查您的眼睛来诊断角膜溃疡。他们会进行全面的眼科检查，包括检查您的视力，还可能：

  • 刮取角膜溃疡样本进行检测

医生如何治疗角膜溃疡？

角膜溃疡可能会导致失明，因此，如果您认为您可能有角膜溃疡，请务必立即就医。

医生会立即采用以下方法治疗：

  • 使用抗生素滴眼液抵抗感染

  • 滴滴眼液扩张眼部，以缓解疼痛

您可能首先需要每一小时或两小时滴抗生素滴眼液。

在罕见情况下，如果疤痕影响您的视力，医生可能会行角膜移植（一种摘除浑浊角膜并替换为健康透明角膜的手术）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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