什么是角膜溃疡？
角膜即眼前部的透明层。角膜溃疡是指角膜上的开放性溃烂。
眼球内部结构
角膜溃疡通常是感染引起的
感染可能始于眼部损伤或擦伤、受隐形眼镜刺激或某些眼部疾病
您可能会出现眼痛、流泪、光敏感以及眼睛发红、充血
医生通常用抗生素滴眼液治疗角膜溃疡
有时，在角膜溃疡愈合后，角膜会形成影响视力的混浊疤痕
如果您认为您有角膜溃疡，请立即就医，因为它可能会导致失明。
角膜溃疡的病因是什么？
大多数角膜溃疡由以下原因引起：
感染
可能包括许多不同的细菌、病毒和寄生虫。
通常，您还会有增加感染可能性的眼部问题，例如：
角膜溃疡有哪些症状？
通常，只有一只眼会发生角膜溃疡。
角膜溃疡的症状包括：
眼睛发红、流泪、充血
眼痛
感觉眼睛里有东西
光线会导致眼睛疼痛
眼睛有白色或灰色斑点
如果角膜溃疡没有得到治疗，它可能会更深，感染会累及眼睛的其他部位。
有时，角膜溃疡愈合后会留下疤痕。疤痕会影响视力。
医生如何判断我是否有角膜溃疡？
医生通过检查您的眼睛来诊断角膜溃疡。他们会进行全面的眼科检查，包括检查您的视力，还可能：
刮取角膜溃疡样本进行检测
医生如何治疗角膜溃疡？
角膜溃疡可能会导致失明，因此，如果您认为您可能有角膜溃疡，请务必立即就医。
医生会立即采用以下方法治疗：
使用抗生素滴眼液抵抗感染
滴滴眼液扩张眼部，以缓解疼痛
您可能首先需要每一小时或两小时滴抗生素滴眼液。
在罕见情况下，如果疤痕影响您的视力，医生可能会行角膜移植（一种摘除浑浊角膜并替换为健康透明角膜的手术）。