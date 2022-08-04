角膜溃疡是指角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）上的开放性伤口溃疡，通常由眼部感染引起。
隐形眼镜、外伤、疾病、药物及营养缺乏等也可导致角膜上形成开放性伤口（溃疡）。
疼痛、异物感（疼痛和异物感可能较严重）、发红、流泪和光敏感是常见症状。
医生根据患者角膜的外观诊断为溃疡。
发现角膜溃疡应尽快使用抗生素、抗病毒及抗真菌类药物。
（另见单纯疱疹性角膜炎。）
角膜溃疡的病因
角膜溃疡可能因细菌、真菌、病毒或寄生虫如棘阿米巴原虫（生活在被污染的水中）感染引起。在异物划伤、穿透或留在眼内的情况下，或更常见的是，隐形眼镜刺激眼睛，特别是戴隐形眼镜睡觉或消毒不充分时，溃疡可从角膜损伤开始，例如严重干眼的情况（见护理和并发症）。病毒性角膜溃疡（常因疱疹病毒所致）可因身体压力导致复发或自行复发。维生素 A 和蛋白质缺乏也可导致角膜溃疡的形成。不过，此种角膜溃疡在美国极为少见。
当眼睑闭合不全时，角膜可因干燥而不易耐受外界刺激，因而容易受到外伤，继发角膜溃疡。此类刺激可导致受伤，继发角膜溃疡。睫毛内生（倒睫）、眼睑内翻（睑内翻）或眼睑炎症（睑缘炎）也可导致角膜溃疡的发生。
角膜溃疡的症状
角膜溃疡常表现为疼痛、异物感、畏光、流泪。溃疡面在角膜上表现为一白色脓斑。有时溃疡可累及整个角膜，并向角膜深层发展。角膜后可出现积脓，有时在角膜下方形成一个白色的液平面。结膜通常布满血丝。溃疡越深，眼部症状和并发症也越重。
角膜溃疡的并发症
经过治疗，角膜溃疡可愈合。
其他并发症还有眼球深部感染、角膜穿孔、虹膜易位、部分甚至全眼球感染。
角膜溃疡的诊断
眼科检查
有时做培养
医生使用裂隙灯（一个让医生在高倍放大下检查眼睛的仪器）评估溃疡。为清楚地看到溃疡，医生可能会使用含黄绿色染料（称为荧光素）的眼药水。荧光素染料暂时将角膜中的损伤染色，使医生可以看到平常看不见的角膜损伤区域。
在某些情况下，医生会刮擦大面积溃疡的表面取样。样本之后在实验室生长（培养），以鉴定导致此感染的细菌、真菌、病毒或原虫。一旦微生物确定，医生选择最佳药物对抗感染。
角膜溃疡的治疗
抗生素、抗病毒或抗真菌滴眼液
扩张眼睛的滴眼液
有时进行角膜移植
角膜溃疡为一种眼科急症，需立即进行治疗。
常需要立即使用抗生素、抗病毒或抗真菌滴眼液水，必须经常给药，有时每小时一次连续若干天。
散瞳药物，如阿托品或东莨菪碱，可缓解疼痛，减少并发症发生的几率。
有时需要角膜移植（角膜成形术）。