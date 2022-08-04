提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

角膜溃疡

作者：Melvin I. Roat, MD, FACS, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022
浏览专业版
小知识

角膜溃疡是指角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）上的开放性伤口溃疡，通常由眼部感染引起。

  • 隐形眼镜、外伤、疾病、药物及营养缺乏等也可导致角膜上形成开放性伤口（溃疡）。

  • 疼痛、异物感（疼痛和异物感可能较严重）、发红、流泪和光敏感是常见症状。

  • 医生根据患者角膜的外观诊断为溃疡。

  • 发现角膜溃疡应尽快使用抗生素、抗病毒及抗真菌类药物。

（另见单纯疱疹性角膜炎。）

角膜溃疡的病因

细菌性角膜溃疡
隐藏详情
上图显示细菌性角膜溃疡（角膜混浊；通常角膜呈灰白色，但在这张照片中，角膜发黄，因其被荧光素染色 - 黑色箭头）和结膜变红。一层脓液（蓝色箭头）位于眼睛内部，虹膜最底部。下图显示抗生素眼药水治疗1周后的改善情况。
Sadeer Hannush医学博士供图。

角膜溃疡可能因细菌、真菌、病毒或寄生虫如棘阿米巴原虫（生活在被污染的水中）感染引起。在异物划伤、穿透或留在眼内的情况下，或更常见的是，隐形眼镜刺激眼睛，特别是戴隐形眼镜睡觉或消毒不充分时，溃疡可从角膜损伤开始，例如严重干眼的情况（见护理和并发症）。病毒性角膜溃疡（常因疱疹病毒所致）可因身体压力导致复发或自行复发。维生素 A 和蛋白质缺乏也可导致角膜溃疡的形成。不过，此种角膜溃疡在美国极为少见。

当眼睑闭合不全时，角膜可因干燥而不易耐受外界刺激，因而容易受到外伤，继发角膜溃疡。此类刺激可导致受伤，继发角膜溃疡。睫毛内生（倒睫）、眼睑内翻（睑内翻）或眼睑炎症（睑缘炎）也可导致角膜溃疡的发生。

角膜溃疡的症状

角膜溃疡常表现为疼痛、异物感、畏光、流泪。溃疡面在角膜上表现为一白色脓斑。有时溃疡可累及整个角膜，并向角膜深层发展。角膜后可出现积脓，有时在角膜下方形成一个白色的液平面。结膜通常布满血丝。溃疡越深，眼部症状和并发症也越重。

角膜溃疡的并发症

经过治疗，角膜溃疡可愈合。

其他并发症还有眼球深部感染、角膜穿孔、虹膜易位、部分甚至全眼球感染。

角膜溃疡的诊断

  • 眼科检查

  • 有时做培养

医生使用裂隙灯（一个让医生在高倍放大下检查眼睛的仪器）评估溃疡。为清楚地看到溃疡，医生可能会使用含黄绿色染料（称为荧光素）的眼药水。荧光素染料暂时将角膜中的损伤染色，使医生可以看到平常看不见的角膜损伤区域。

在某些情况下，医生会刮擦大面积溃疡的表面取样。样本之后在实验室生长（培养），以鉴定导致此感染的细菌、真菌、病毒或原虫。一旦微生物确定，医生选择最佳药物对抗感染。

角膜溃疡的治疗

  • 抗生素、抗病毒或抗真菌滴眼液

  • 扩张眼睛的滴眼液

  • 有时进行角膜移植

角膜溃疡为一种眼科急症，需立即进行治疗。

常需要立即使用抗生素、抗病毒或抗真菌滴眼液水，必须经常给药，有时每小时一次连续若干天。

散瞳药物，如阿托品或东莨菪碱，可缓解疼痛，减少并发症发生的几率。

有时需要角膜移植（角膜成形术）。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。