眼科检查

有时做培养

医生使用裂隙灯（一个让医生在高倍放大下检查眼睛的仪器）评估溃疡。为清楚地看到溃疡，医生可能会使用含黄绿色染料（称为荧光素）的眼药水。荧光素染料暂时将角膜中的损伤染色，使医生可以看到平常看不见的角膜损伤区域。

在某些情况下，医生会刮擦大面积溃疡的表面取样。样本之后在实验室生长（培养），以鉴定导致此感染的细菌、真菌、病毒或原虫。一旦微生物确定，医生选择最佳药物对抗感染。