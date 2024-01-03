什么是感染？
感染是指微生物（病原体）侵入身体的一部分并致病。
什么是微生物？
病原体来自哪里？
病原体几乎无处不在。有成千上万种。有些生活在皮肤上或口腔、肠道和生殖器（尤其是阴道）内。其它病原体可以在地面或水中生存，并可进入人体。
所有病原体都会让人生病吗？
许多病原体不引起感染。有些甚至有帮助。生活在皮肤上或身体内的许多病原体都是正常的，不会造成伤害。这些被称为常驻菌群。
其它病原体通常不会生活在身体内或身体表面，可能致病。例如肝炎病毒或人类免疫缺陷病毒(HIV)。
人们如何获得感染？
感染是由进入身体的有害病原体引起的。其可通过以下方式进入身体：
鼻子或口腔
皮肤，从切口、划伤或咬伤
与受感染伴侣的性接触
如果吃或喝了一些含有病原体的东西，病原体可能会进入口腔。如果触摸受到病原体污染的物体，然后触摸鼻子或嘴巴，它们也可能进入鼻子或嘴里。一些细菌（通常是病毒）会随着附近感染者咳嗽、打喷嚏、唱歌、运动或说话时产生的呼吸道飞沫被吸入。
当其进入身体时，有害的病原体就会繁殖并致病。
有时体内的正常病原体会出现在错误的地方。例如，如果肠道中的正常细菌进入膀胱或血流中，则可能导致感染。
身体如何防御感染？
感染的症状是什么？
医生如何诊断感染？
医生基于症状怀疑感染。他们通常不会对常见感染进行检查，例如感冒和皮肤感染。对于其它感染，医生通常将样本送到实验室检查病原体。根据感染的位置，可以送一份以下样本：
血
尿
痰液（咳出的黏液）
咽喉、阴茎或阴道拭子
医生如何治疗感染？
身体可以自行抵抗某些感染。
对于其它感染，医生会用药物杀死病原体。抗生素，如青霉素，是杀灭细菌的药物。
如果出现严重感染，可能需要住院。
如何预防感染？
预防感染：
经常洗手，尤其是在处理食物或与人有密切接触时
接种医生推荐的疫苗