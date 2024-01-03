感染是由进入身体的有害病原体引起的。其可通过以下方式进入身体：

鼻子或口腔

皮肤，从切口、划伤或咬伤

与受感染伴侣的性接触

如果吃或喝了一些含有病原体的东西，病原体可能会进入口腔。如果触摸受到病原体污染的物体，然后触摸鼻子或嘴巴，它们也可能进入鼻子或嘴里。一些细菌（通常是病毒）会随着附近感染者咳嗽、打喷嚏、唱歌、运动或说话时产生的呼吸道飞沫被吸入。

当其进入身体时，有害的病原体就会繁殖并致病。

有时体内的正常病原体会出现在错误的地方。例如，如果肠道中的正常细菌进入膀胱或血流中，则可能导致感染。