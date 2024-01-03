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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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感染性疾病概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2024
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什么是感染？

感染是指微生物（病原体）侵入身体的一部分并致病。

什么是微生物？

微生物即微小的生物，体积非常小，没有显微镜是看不到的。微生物有许多不同种类，包括：

术语“病原体”是指可引起疾病的不同类型的微生物。

病原体来自哪里？

病原体几乎无处不在。有成千上万种。有些生活在皮肤上或口腔、肠道和生殖器（尤其是阴道）内。其它病原体可以在地面或水中生存，并可进入人体。

所有病原体都会让人生病吗？

许多病原体不引起感染。有些甚至有帮助。生活在皮肤上或身体内的许多病原体都是正常的，不会造成伤害。这些被称为常驻菌群

其它病原体通常不会生活在身体内或身体表面，可能致病。例如肝炎病毒人类免疫缺陷病毒(HIV)

人们如何获得感染？

感染是由进入身体的有害病原体引起的。其可通过以下方式进入身体：

  • 鼻子或口腔

  • 皮肤，从切口、划伤或咬伤

  • 与受感染伴侣的性接触

如果吃或喝了一些含有病原体的东西，病原体可能会进入口腔。如果触摸受到病原体污染的物体，然后触摸鼻子或嘴巴，它们也可能进入鼻子或嘴里。一些细菌（通常是病毒）会随着附近感染者咳嗽、打喷嚏、唱歌、运动或说话时产生的呼吸道飞沫被吸入。

当其进入身体时，有害的病原体就会繁殖并致病。

有时体内的正常病原体会出现在错误的地方。例如，如果肠道中的正常细菌进入膀胱或血流中，则可能导致感染。

身体如何防御感染？

身体有很多方法来防御感染：

  • 皮肤阻止病原体进入

  • 鼻、咽喉、眼、阴道和肠道中的黏液清洗病原体，并含有可杀死它们的物质

  • 免疫系统攻击身体内部的病原体

  • 发热（高体温）有助于杀灭病原体

免疫系统白细胞识别有害病原体。某些白细胞直接杀死病原体。其它细胞会产生抗体来杀死病原体。

谁有高感染风险？

婴儿和老年人更容易感染，因为他们的身体防御能力不太强。

其它增加感染风险的因素包括：

  • 削弱免疫系统的疾病，例如艾滋病(AIDS)、癌症或糖尿病

  • 干扰免疫系统的药物，如皮质类固醇或癌症化疗药物

  • 体内的医疗器械，如静脉(IV)输液管、导尿管（导管）以及气管内的呼吸管，或人工关节

  • 癌症放疗

感染的症状是什么？

症状取决于：

  • 体内发生感染的部位

  • 什么类型的病原体导致感染

  • 身体的一部分还是很多部分都受到影响

身体只有一部分感染通常会引起疼痛和局部症状。例如，肺部感染（肺炎）可引起胸痛和咳嗽。脑部感染可引起头痛。皮肤下的感染（皮肤脓肿）可能会出现肿胀、变红和疼痛。

影响身体许多部分的感染可能会导致许多不同的症状。一些常见的全身症状包括：

  • 发热

  • 感觉虚弱和疲劳

  • 食欲不振

  • 全身发痒

如果感染长期未得到治疗，则可能会出现体重减轻。

医生如何诊断感染？

医生基于症状怀疑感染。他们通常不会对常见感染进行检查，例如感冒和皮肤感染。对于其它感染，医生通常将样本送到实验室检查病原体。根据感染的位置，可以送一份以下样本：

  • 尿

  • 痰液（咳出的黏液）

  • 咽喉、阴茎或阴道拭子

医生如何治疗感染？

身体可以自行抵抗某些感染。

对于其它感染，医生会用药物杀死病原体。抗生素，如青霉素，是杀灭细菌的药物。

如果出现严重感染，可能需要住院。

如何预防感染？

预防感染：

  • 经常洗手，尤其是在处理食物或与人有密切接触时

  • 接种医生推荐的疫苗

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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