心脏是一块可将血液泵送到全身的肌肉。心率是指心跳的速度。心脏应始终保持有规则、有节奏的搏动，就像时钟一样分秒不差的工作。

心脏有四个腔室。心房是心脏内的两个上部腔室。心室是心脏内的两个下部腔室。心房将血液泵入心室。心室将血液泵入肺部和全身（也可参见心脏生物学）。

位于心房的窦房结（SA 结）内有一些特殊的起搏细胞，可向心肌发送规则的电信号以使其收缩。

心脏的心电传导系统 图片

心脏的传导系统有一些微小的带状组织，有点儿像电线。传导系统可将起搏信号从窦房结传送到心脏的其余部位。信号必须在完全正确的时间到达每个心肌细胞，从而心脏能通过高质量、强有力的搏动将血液正常泵出。

什么是心脏传导阻滞？ 心脏传导阻滞是指心脏传导系统发生延迟或阻断并由此引起异常心律。心脏传导阻滞有许多不同类型。 有些类型的心脏传导阻滞不引起症状

另一些类型的心脏传导阻滞会使心率缓慢，让您感觉疲倦和头晕，并可能导致晕厥

医生根据心电图 (ECG/EKG) 诊断心脏传导阻滞

有某些类型心脏传导阻滞的患者需要使用心脏起搏器

是什么原因导致了心脏传导阻滞？ 心脏传导系统通过一个被称为房室结（AV 结）的门户传送心房发出的电信号。房室结控制信号如何从上部心腔（心房）向下部心腔（心室）传递。信号离开房室结后需经过若干纤维束（束支），然后才能在心室传播开来。心脏传导阻滞可发生在心脏传导系统的任何部位。 有些人出生时即存在心脏传导阻滞。另一些人是后天形成心脏传导阻滞的。心脏传导阻滞可由以下问题造成的损伤而引起： 冠状动脉疾病

心脏的电传导系统中有纤维组织生长

有心脏病发作史

心脏传导阻滞的类型有哪些？ 医生对心脏传导阻滞分类的依据是传导系统哪一部分受累以及传导阻滞的严重程度。 发生心脏传导阻滞的位置主要有两个： 房室 (AV) 传导阻滞

束支传导阻滞 什么是房室 (AV) 传导阻滞？ 房室传导阻滞发生在房室结处或其附近。房室传导阻滞根据严重程度分为三个等级： 一度： 每个电冲动在心脏内传导时均减慢数分之一秒（心率正常）

二度： 有些信号不能通过房室结，心脏会跳过一些搏动

三度： 没有信号通过房室结，心脏可以停搏或者跳动很慢、危及生命 什么是束支传导阻滞？ 束支传导阻滞发生在心室内传导系统的纤维束中。束支分为左束支和右束支。左束支传导阻滞往往更严重，因为它通常由基础心脏疾病引起。

心脏传导阻滞的症状有哪些？ 大多数心脏阻滞不引起症状。如果您有重度心脏传导阻滞，可能会感觉疲倦和头晕，并可能晕厥。