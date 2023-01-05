心肌纤维的收缩受心脏电活动控制，而这种精确控制的电活动沿着独特的心肌传导途径，以一定的速度下传。启动每次心搏的电流自心脏起搏点（称为窦房结）发出，窦房结位于右上心腔（右心房）的顶部。起搏点发放电流的频率决定了心脏跳动的心率。心脏受神经冲动和局部血流中激素浓度的影响。

由窦房结发出的电流首先通过右心房，随即传入左心房，引起两个心房的肌肉收缩并将血液从心房泵入靠下的心腔（心室）。然后电流传至位于靠近心室的低位心房壁之间的房室结。房室结提供心房和心室之间唯一的电连接通路。否则，心房通过不导电的组织与心室绝缘。房室结能够延迟电冲动的传导，这样心房就能够充分收缩，心室也可以在受到电刺激收缩之前得到充分的血流灌注。

传导系统 视频

电冲动通过房室结后下传到希氏束，一部分纤维分支为左束支进入左心室，另一部分分支为右束支进入右心室。然后，电流以受控方式按照从下向上的顺序扩散至整个心室内表面，从而使心室开始收缩，这可将血液射出心脏。