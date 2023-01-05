心脏传导阻滞是指电流传导通过心脏传导系统某部分（房室结、希氏束或左右束支，均位于心房和心室之间）时发生延迟。
有些类型的心脏传导阻滞没有症状，但另一些类型则会引起疲劳、头晕、头重脚轻感和/或晕厥。
常用心电图检查心脏传导阻滞。
一些人需要人工起搏器。
（也可参见异常心律概述。）
正常的电传导通路
心肌纤维的收缩受心脏电活动控制，而这种精确控制的电活动沿着独特的心肌传导途径，以一定的速度下传。启动每次心搏的电流自心脏起搏点（称为窦房结）发出，窦房结位于右上心腔（右心房）的顶部。起搏点发放电流的频率决定了心脏跳动的心率。心脏受神经冲动和局部血流中激素浓度的影响。
由窦房结发出的电流首先通过右心房，随即传入左心房，引起两个心房的肌肉收缩并将血液从心房泵入靠下的心腔（心室）。然后电流传至位于靠近心室的低位心房壁之间的房室结。房室结提供心房和心室之间唯一的电连接通路。否则，心房通过不导电的组织与心室绝缘。房室结能够延迟电冲动的传导，这样心房就能够充分收缩，心室也可以在受到电刺激收缩之前得到充分的血流灌注。
传导系统
电冲动通过房室结后下传到希氏束，一部分纤维分支为左束支进入左心室，另一部分分支为右束支进入右心室。然后，电流以受控方式按照从下向上的顺序扩散至整个心室内表面，从而使心室开始收缩，这可将血液射出心脏。
描记心脏的电传导通路
窦房结 (1) 发出的电冲动通过右心房和左心房 (2)，引起两个心房收缩。当电冲动到达房室结 (3) 时被轻度延迟。随后下传到希氏束 (4)，希氏束分支出进入右室的右束支 (5) 和进入左室的左束支 (5)。电冲动随后扩散入心室，引起心室收缩。
心脏传导阻滞
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美国心脏协会: 心律失常：提供有助于人们了解心律失常的风险及其诊断和治疗的信息