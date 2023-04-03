心脏是一块负责泵血的肌肉。与所有肌肉一样，心脏需要获得稳定的供血才能工作。心脏泵出的血液并不滋养心肌。相反，心肌是由心脏自身的动脉滋养的。这些动脉被称为冠状动脉。

冠状动脉疾病（心脏疾病）是指冠状动脉的血流部分或全部受阻。

冠状动脉疾病是引起心绞痛、不稳定型心绞痛和心脏病发作的主要原因

老年人、男性或者父母或祖父母在 50 岁前患上冠状动脉疾病的人更有可能发生冠状动脉疾病

最常见的病因是动脉硬化（动脉粥样硬化）

不稳定型心绞痛和心脏病发作可引起异常心律或心脏停搏。若不立即治疗，可导致死亡。心脏病发作也会造成永久性的心脏损伤。