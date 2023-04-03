什么是冠状动脉疾病？
心脏是一块负责泵血的肌肉。与所有肌肉一样，心脏需要获得稳定的供血才能工作。心脏泵出的血液并不滋养心肌。相反，心肌是由心脏自身的动脉滋养的。这些动脉被称为冠状动脉。
冠状动脉疾病（心脏疾病）是指冠状动脉的血流部分或全部受阻。
不稳定型心绞痛和心脏病发作可引起异常心律或心脏停搏。若不立即治疗，可导致死亡。心脏病发作也会造成永久性的心脏损伤。
心脏供血
像肌体其他组织一样，心肌必须接受富氧血供并且通过血压排出代谢废物。主动脉在离开心脏后发出左右冠脉分支向心肌提供富氧血液。右冠发出缘支和位于心脏后方的后间隔动脉。左冠状动脉分为旋支和前降支动脉。冠状静脉从心肌收集含有代谢废物的血液并将其排入位于心脏后方称为冠状窦的大静脉中，冠状静脉再将这部分血液排入右心房。
是什么原因导致了冠状动脉疾病？
冠状动脉疾病的风险因素有哪些？
医生如何判断我是否患有冠状动脉疾病？
医生会问您有哪些症状，并做体格检查和血液检查。
如果您有动脉阻塞的症状，医生可能会做以下检查：
负荷试验——检查心脏努力工作时（负荷状态下，例如运动时）能否获得充足供血
ECG/EKG（心电图）检查——检测心脏的电活动，若异常，则提示冠状动脉疾病
心导管检查术——医生将一根细长导管（小软管）插入您手臂或腿部的动脉、上行到达心脏后进入冠状动脉，然后注射 X 线照射下能显现的造影剂，以此查看冠状动脉有无阻塞以及何处阻塞
CT（计算机断层扫描）检查——用来寻找冠状动脉硬化的一种影像学检查
医生如何治疗冠状动脉疾病？
医生会治疗引起冠状动脉疾病的疾病，而这种疾病通常是动脉硬化。医师会：
给您开一些药物以降低心脏的工作负荷，例如降压药
让您服药降低胆固醇水平
要求您改变任何可能伤害心脏的不健康行为，例如吸烟、不锻炼、饮食不良
有时会进行一种医疗操作以疏通受阻动脉
根据冠状动脉的阻塞范围，医生可能会采取一种医疗操作清除动脉内的阻塞物。医生可能做血管成形术或搭桥手术（也称为冠状动脉旁路移植术或冠状动脉搭桥手术）。
在血管成形术中：
医生将一根小软管（导管）插入大腿上部（腹股沟）或手腕内的动脉
使导管在动脉内上行到达心脏，然后进入一条冠状动脉
给导管尖端的小球囊充气
球囊推开阻塞物
然后，医生将金属丝网管（支架）从导管末端滑入阻塞区域
金属丝网管有助于使阻塞区域保持开放状态
在搭桥手术中：
医生会从身体其他部位取一小段健康的动脉或静脉
然后将这段动脉或静脉的一端缝合至主动脉（从心脏运送血液到身体其他部位的大动脉）
接着将另一端缝合至经过阻塞点后的受阻动脉处
此后血液按照这条新路线流动，从而可以绕过阻塞部位