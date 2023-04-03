什么是心导管检查术？
心导管检查术（也称为心导管）是一项需在医院进行的心脏检查。医生将一根细塑料管（导管）经动脉插入心脏。医生会通过将导管置入以下任一血管而使其进入心脏：
腹股沟内的一条大动脉
腕部的一条小动脉
动脉与心脏相连。因此，医生可推动导管通过动脉直至心脏。
当导管位于心脏内时，医生会通过导管喷射一种特殊液体。这种液体被称为造影剂，可在 X 光片上明亮显影，从而显示出心脏内部的轮廓。医生通常也会将导管插入给心脏供血的每条动脉（冠状动脉），并通过导管喷射造影剂。这会显示出这些动脉内部的轮廓。此项检查叫做冠状动脉造影。
为什么我需要接受心导管检查术？
通常，医生进行心导管检查术的理由是：
查看给心脏供血的动脉是否阻塞
如果发现受阻动脉，则会进行治疗
如果存在以下情况，医生可能会怀疑您的心脏内有受阻动脉（冠状动脉疾病）：
出现胸痛
ECG/EKG（心电图）异常，特别是显示出近期有心脏病发作迹象时
负荷试验结果异常
较少数情况下，您可能需要接受心导管检查术，明确有无以下状况：
先天缺陷
心脏肿瘤
心脏瓣膜有缺陷
从心脏发出的大血管有问题
如何进行心导管检查术？
心导管检查术在医院的一个特殊科室进行。除非医生发现需要住院的问题，否则通常可以在检查后回家。
将一根或两根导管直接置入静脉 (IV)，方便补液和给药
为您连接监测心脏和血压的机器
进行这项检查时，您处在清醒状态，但通常会静脉给药，以帮助您保持平静
医生首先注射一种药物来麻痹您手臂或腹股沟内动脉上方的皮肤
当皮肤麻木时，医生会做一个小切口并插入导管
并使导管穿行通过大血管进入心脏
然后医生通过导管注射造影剂
造影剂可在 X 光动态图像上显影，从而医生可在屏幕上观看
医生也可使用尖端有以下特定工具的导管：
超声或激光探头，用来观察血管内部或对其拍照
切割工具，用来采集心脏组织的少量样本，以在显微镜下观察（活检）
导管检查术结束后，医生会用特殊敷料对您的手臂或腹股沟施加压力以控制出血。
心导管检查术期间进行的治疗
有时医生也可在心导管检查术中对心脏实施以下治疗：
疏通受阻动脉（血管成形术）
打开部分阻塞的心脏瓣膜（瓣膜成形术）
在血管成形术中，医生会给导管尖端的小球囊充气。球囊可推开阻塞物。通常，医生还会从导管末端将一个金属丝网管（支架）滑入阻塞区域。金属丝网管有助于保持阻塞区域开放。
在瓣膜成形术中，医生给一个较大的球囊充气以推开阻塞的瓣膜。
然而，在心导管检查术期间发现的有些问题需要手术治疗。其他问题可用药物治疗。
心导管检查术有无任何副作用？
心导管检查术有三种副作用。它们包括：
造影剂
心脏内的导管
为在您手臂或腿部动脉内插入导管而做的孔
造影剂进入身体时会使您感觉暖热。有些人会恶心。罕见情况下，您可能出现低血压、重度过敏反应或肾损伤等严重副作用。
心脏内的导管有时会刺激心肌并引起异常心律。罕见情况下，异常心律很危险，需要医生对您的心脏实施电击（称为除颤）。
通常，动脉内的孔只会引起轻微损伤并能迅速愈合。然而，有时它会开始出血或出现愈合异常。罕见情况下，动脉会被阻塞，导致血液不能到达手臂或腿部。有时，您需要接受手术来解决这些问题。
是否发生严重并发症在很大程度上取决于：
您的整体健康状况
您的年龄
您的心脏问题有多糟糕
总体而言，您由于接受检查而出现严重问题（如心脏病发作、中风或死亡）的风险较低。
医生可在心导管检查术中了解到什么？
给心肌供血的动脉（冠状动脉）是否阻塞
心脏是否正常泵血
心脏瓣膜是否阻塞或漏血
有无出生缺陷或心脏肿瘤
如何治疗您的症状最好