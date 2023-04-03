心导管检查术（也称为心导管）是一项需在医院进行的心脏检查。医生将一根细塑料管（导管）经动脉插入心脏。医生会通过将导管置入以下任一血管而使其进入心脏：

腹股沟内的一条大动脉

腕部的一条小动脉

动脉与心脏相连。因此，医生可推动导管通过动脉直至心脏。

心脏导管 图片

当导管位于心脏内时，医生会通过导管喷射一种特殊液体。这种液体被称为造影剂，可在 X 光片上明亮显影，从而显示出心脏内部的轮廓。医生通常也会将导管插入给心脏供血的每条动脉（冠状动脉），并通过导管喷射造影剂。这会显示出这些动脉内部的轮廓。此项检查叫做冠状动脉造影。