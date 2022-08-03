胸痛是非常常见的主诉。疼痛可为锐痛或钝痛，然而患有胸部疾病的一些病人将他们的感觉描述为不适、憋闷、紧缩感、刺痛、灼痛，或心痛。有时，病人也会出现背部、颈部、下颌、上腹部，或手臂疼痛。其他症状，如恶心、咳嗽或呼吸困难，其出现与否可能会取决于胸痛的病因。
许多人很了解，胸痛是众多潜在的威胁生命疾病的警示症状，即使是及其微小的症状也会进行评估。然而，也有人，包括许多本身患有严重疾病的人，却减少或是忽视胸痛的警示作用。
胸痛的病因
许多疾病会导致胸痛或者不适。并不是所有这些疾病都与心脏有关。消化系统、肺部、肌肉、神经或者骨骼的疾病也有可能引起胸痛。
常见原因
危及生命的病因
胸痛的评估
胸痛患者应由医生进行评估。以下信息可以帮助确定何时需要进行评估，了解评估过程可以获取哪些期望的信息。
警示体征
有胸部疼痛或不适的患者，一些症状和特征应特别关注。它们包括
挤压痛或压榨样疼痛
气短
出汗
恶心或呕吐
背部、颈部、下颌、上腹部或者一侧肩膀或手臂疼痛
头晕或昏厥
感觉心慌或心跳不规则
何时就医
然而并非胸痛的所有病因都是严重的，一些病因会危及生命，下列病人应立即到急诊科就诊：
新出现的胸痛（几天内）
出现警示征象
怀疑出现心脏病发作的病人（例如，症状类似于以前的心脏病发作）
应及时拨打医疗急救电话，或者被尽快送往急诊室。患者不宜自己驾车去医院。
持续数秒的胸痛（少于 30 秒）很少是由心脏疾病引起的。出现极短暂胸痛的患者应该就医，但通常不需看急诊。
胸痛持续较长时间（一周或以上）的患者应尽快就医，但若出现警示征象或者疼痛稳步恶化或发生频率增加，则应立即就医，若未出现，则无需就医。
医生会怎么做
医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。询问病史和身体检查可以帮助医生寻找患者出现胸痛的病因和确定下一步可能需要进行的检查。
然而，由于危险的和不危险的胸部疾病其症状重叠，相差很大。例如，尽管典型的心脏病发作时会引起胸部钝痛和压迫样疼痛，但有些患者心脏病发作时仅有胸部轻微不适，或仅仅是主诉消化不良或胳膊、肩膀感到疼痛（关于牵涉痛，参见图什么是牵涉痛）。另一方面，消化不良可能由胃部不适引起，肩膀疼痛可仅仅是肌肉酸痛。同样地，胸部触痛感在肌肉骨骼胸壁疼痛的患者和心脏病发作的患者中都会出现。因此，对于胸痛的患者医生通常会进行检查。
胸痛的某些病因和特征
病因
临床特征*
检查†
心脏疾病
直接危及生命
突然的压迫性疼痛并且
有时伴有呼吸急促或恶心
疼痛劳累时出现，休息后缓解（心绞痛）
听诊时可闻及某些异常心音
常出现警示征象‡
ECG，需在一段时间内重复检查数次
血液检测，检测心脏受损物质（心脏标志物）含量
如果心电图和心脏标志物水平都正常，通常会进行 CT 扫描检查心脏动脉或做心脏负荷试验
如果心电图或心脏标志物水平异常，需实施心导管检查术
胸主动脉夹层（胸主动脉壁内有撕裂）
直接危及生命
突然的、撕裂般疼痛，扩散到或开始于背中部
有时有头晕、中风，或者腿部疼痛、寒冷或麻木（提示腿部血流量不足）
有时肢体两侧的脉搏或血压不一样
通常发生于年龄大于 55 岁或有高血压病史的人群中
警示征象‡
胸部 X 线检查
主动脉影像学检查
心包炎（包被心脏的膜发炎）
潜在危及生命
剧痛，并且
听诊时可闻及异常心音
ECG
超声心动图
有时 MRI
消化道疾病
直接危及生命
呕吐后或者在累及食管的医疗操作（如食管和胃的内窥镜检查或经食管超声心动图）后，立即出现的突然剧烈的疼痛
一些警示征象‡
胸部 X 线检查
吞服水溶性对比剂后进行食管 X 光检查（食道造影）
胰腺炎（胰腺炎症）
潜在危及生命
严重、持续的疼痛
呕吐
上腹部压痛
有时休克
常见于酗酒者或胆结石患者
血液检查以检测胰腺产生的酶（脂肪酶）
腹部CT
反复发作的模糊不适感，并且
常见于吸烟或／和喝酒人群
无警示征象‡
医生的检查
有时需进行内镜检查
胃食管反流病 (GERD)§
通常为反复发作的烧灼痛，并且
医生的检查
有时需进行内镜检查
胆囊和胆管疾病（胆道疾病）§
反复发作的不适感，并且
胆囊超声检查
有时进行肝胆扫描 (HIDA)
吞咽障碍，食物经过食管的运动（推进）异常§
疼痛
通常表现为吞咽困难
有时在经口给予钡餐后对上消化道进行 X 光检查（钡餐）
食管测压术（测定消化道收缩是否正常的一项检查）
肺部疾病
肺栓塞（血栓阻塞肺动脉）
直接危及生命
经常表现为吸气时锐痛、气短、呼吸加快和心率加快
有时出现轻度发热、咳血或休克
有肺栓塞危险的人群中（例如之前有血凝块，近期做过手术，尤其是腿部手术，长期卧床，腿上带有石膏或夹板，高龄，吸烟或者癌症）更容易出现
肺部 CT 血管造影或核扫描
有时进行血液检查以明确有无血栓（D-二聚体检测）
张力性气胸（肺萎陷伴随空气在胸部高压积聚）
直接危及生命
显著的呼吸急促
低血压，颈部静脉肿胀，听诊一侧呼吸音减弱
典型的患者仅发生于严重胸部外伤之后
通常只进行医生检查
有时胸部 X 光检查
潜在危及生命
发热、寒战、咳嗽，通常黄色或绿色痰
经常出现呼吸短促
有时吸气时感觉疼痛
检查可见心率加快和肺部充血
胸部 X 线检查
气胸（肺塌陷）
潜在危及生命
突然的剧烈疼痛，通常出现在胸部的一侧
有时气短
有时听诊器可闻一侧呼吸音减弱
胸部 X 线检查
胸膜炎（肺周围的膜发炎）§
呼吸时有尖锐疼痛
通常易发生于近期患过肺炎或病毒性呼吸道感染者
有时有咳嗽
无警示征象‡
通常只进行医生检查
其他疾病
胸壁疼痛，包括肌肉、韧带、神经和肋骨（胸壁肌肉骨骼疼痛）§
疼痛
胸部某处压痛感最强
无警示征象‡
仅医生查体
疼痛：
仅医生查体
带状疱疹§
胸部周围带状锐痛，通常发生在背部，但仅限于一侧
带有许多小水泡的皮疹。有时疼痛部位充满脓水，有时仅在疼痛后出现
仅医生查体
胸部或胸壁的癌症
有时吸气时疼痛加重
有时，有慢性咳嗽、吸烟史、体重减轻、颈部淋巴结肿大
胸部 X 线检查
胸部 CT
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 大多数胸痛患者通过放在手指上的传感器接受血氧水平监测（脉搏血氧测定法），并接受心电图检查和胸部 X 射线检查。
‡ 警示征象包括
§ 除非另有说明，病因通常无危险，但患者会感觉不适。
CT=计算机断层扫描；ECG=心电图；MRI=磁共振成像。
检查
对于突然出现胸痛的成年人，检查是为了排除那些危险诱因。大多数人初始检查包括
通过手指放置传感器进行血氧水平测定（脉搏血氧测定）
心电图(ECG)
胸部 X 线检查
如果症状提示急性冠脉综合征（心脏病发作或不稳定型心绞痛），或没有其他明确病因（尤其是在高风险人群中），那么医生通常会检测患者血液内心脏标志物（指示心脏损伤的物质）的水平（几小时内至少单独检测两次），并重复进行心电图 (ECG) 检查。
如果这些检查未显示急性冠脉综合征，医生通常会在患者回家之前或几天之内进行心脏负荷试验或 CT 血管造影。但是，如果使用一种称为高敏肌钙蛋白的新型心脏标志物，且该检查未显示心脏损伤的证据，则可能不需要进一步检查。心脏负荷试验是指在患者运动时（通常在跑步机上）或者通过给予一种药物（如双嘧达莫）加快心率或增加冠状动脉的血流之后进行的心电图检查或影像学检查（如超声心动图）。
如果怀疑肺栓塞，需行肺部 CT 血管造影（静脉内注射造影剂行 CT）或肺扫描。如认为有肺栓塞的可能性，则经常检查血中血栓（D-二聚体检测）。如检查结果呈阴性，肺栓塞的可能性不大，如结果为阳性，常需要做其他检查，如腿部超声检查或 CT 血管造影。
长期患有胸痛者，直接危及生命的可能性不大。大多数的医生最初只是做胸部 X 光检查，然后基于患者症状和检查发现再做其他相关检查。
胸痛的治疗
治疗确定病因的疾病。如果病因最初不明，通常要求患者住院或者观察一段时间，做心脏监测和更广泛的评估。根据需要，使用对乙酰氨基酚、非甾体类抗炎药 (NSAIDS) 或阿片类药物镇痛，直至确诊。
关键点
胸痛可由严重的危及生命的疾病引起，所以新出现胸痛（几天内）时患者应该立即就医。
有危及生命的疾病症状和非危及生命的疾病症状相互重叠，所以通常需要进一步做检查确定病因。