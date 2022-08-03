胸痛是非常常见的主诉。疼痛可为锐痛或钝痛，然而患有胸部疾病的一些病人将他们的感觉描述为不适、憋闷、紧缩感、刺痛、灼痛，或心痛。有时，病人也会出现背部、颈部、下颌、上腹部，或手臂疼痛。其他症状，如恶心、咳嗽或呼吸困难，其出现与否可能会取决于胸痛的病因。

许多人很了解，胸痛是众多潜在的威胁生命疾病的警示症状，即使是及其微小的症状也会进行评估。然而，也有人，包括许多本身患有严重疾病的人，却减少或是忽视胸痛的警示作用。

胸痛的病因 许多疾病会导致胸痛或者不适。并不是所有这些疾病都与心脏有关。消化系统、肺部、肌肉、神经或者骨骼的疾病也有可能引起胸痛。 常见原因 总的来说胸痛最常见的原因有 肋骨，肋软骨，胸部肌肉病症（肌肉骨骼胸壁疼痛），或者是胸部神经疾病

包被双肺的膜发炎（胸膜炎）

包被心脏的膜发炎（心包炎）

消化系统疾病（如胃食管反流或痉挛、溃疡病或胆结石）

心脏病发作或心绞痛（急性冠脉综合征和稳定型心绞痛）

那些无法确诊自行消失的病因 急性冠脉综合征（心脏病发作或不稳定型心绞痛）是指心脏的某一动脉（冠状动脉）突然阻塞，切断了对心肌某区域的供血。由于部分心肌没有得到足够的血流供应而导致的心肌死亡，称为心脏病发作（心肌梗死）。在稳定型心绞痛中，冠状动脉长期变窄（如动脉粥样硬化）可使流经该动脉的血流受限。当人们剧烈运动时，这种血流量的受限会是使人感觉胸痛。 危及生命的病因 胸痛的某些病因是随时危及生命的，但除了心脏病发作或不稳定型心绞痛外，是比较少见的： 心脏病发作或不稳定型心绞痛

主动脉壁撕裂（胸主动脉夹层）

某种类型的肺萎陷，造成压力积聚，足以阻碍血液流回心脏（张力性气胸）

食管破裂

血栓阻塞肺动脉（肺栓塞） 其他病因从严重的、有潜在威胁的一些疾病到只是感到不适的疾病也会引起胸痛。

胸痛的评估 胸痛患者应由医生进行评估。以下信息可以帮助确定何时需要进行评估，了解评估过程可以获取哪些期望的信息。 警示体征 有胸部疼痛或不适的患者，一些症状和特征应特别关注。它们包括 挤压痛或压榨样疼痛

气短

出汗

恶心或呕吐

背部、颈部、下颌、上腹部或者一侧肩膀或手臂疼痛

头晕或昏厥

感觉心慌或心跳不规则 何时就医 然而并非胸痛的所有病因都是严重的，一些病因会危及生命，下列病人应立即到急诊科就诊： 新出现的胸痛（几天内）

出现警示征象

怀疑出现心脏病发作的病人（例如，症状类似于以前的心脏病发作） 应及时拨打医疗急救电话，或者被尽快送往急诊室。患者不宜自己驾车去医院。 持续数秒的胸痛（少于 30 秒）很少是由心脏疾病引起的。出现极短暂胸痛的患者应该就医，但通常不需看急诊。 胸痛持续较长时间（一周或以上）的患者应尽快就医，但若出现警示征象或者疼痛稳步恶化或发生频率增加，则应立即就医，若未出现，则无需就医。 医生会怎么做 医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。询问病史和身体检查可以帮助医生寻找患者出现胸痛的病因和确定下一步可能需要进行的检查。 然而，由于危险的和不危险的胸部疾病其症状重叠，相差很大。例如，尽管典型的心脏病发作时会引起胸部钝痛和压迫样疼痛，但有些患者心脏病发作时仅有胸部轻微不适，或仅仅是主诉消化不良或胳膊、肩膀感到疼痛（关于牵涉痛，参见图什么是牵涉痛）。另一方面，消化不良可能由胃部不适引起，肩膀疼痛可仅仅是肌肉酸痛。同样地，胸部触痛感在肌肉骨骼胸壁疼痛的患者和心脏病发作的患者中都会出现。因此，对于胸痛的患者医生通常会进行检查。 表格 胸痛的某些病因和特征 表格 检查 对于突然出现胸痛的成年人，检查是为了排除那些危险诱因。大多数人初始检查包括 通过手指放置传感器进行血氧水平测定（脉搏血氧测定）

心电图(ECG)

胸部 X 线检查 如果症状提示急性冠脉综合征（心脏病发作或不稳定型心绞痛），或没有其他明确病因（尤其是在高风险人群中），那么医生通常会检测患者血液内心脏标志物（指示心脏损伤的物质）的水平（几小时内至少单独检测两次），并重复进行心电图 (ECG) 检查。 如果这些检查未显示急性冠脉综合征，医生通常会在患者回家之前或几天之内进行心脏负荷试验或 CT 血管造影。但是，如果使用一种称为高敏肌钙蛋白的新型心脏标志物，且该检查未显示心脏损伤的证据，则可能不需要进一步检查。心脏负荷试验是指在患者运动时（通常在跑步机上）或者通过给予一种药物（如双嘧达莫）加快心率或增加冠状动脉的血流之后进行的心电图检查或影像学检查（如超声心动图）。 如果怀疑肺栓塞，需行肺部 CT 血管造影（静脉内注射造影剂行 CT）或肺扫描。如认为有肺栓塞的可能性，则经常检查血中血栓（D-二聚体检测）。如检查结果呈阴性，肺栓塞的可能性不大，如结果为阳性，常需要做其他检查，如腿部超声检查或 CT 血管造影。 长期患有胸痛者，直接危及生命的可能性不大。大多数的医生最初只是做胸部 X 光检查，然后基于患者症状和检查发现再做其他相关检查。

胸痛的治疗 治疗确定病因的疾病。如果病因最初不明，通常要求患者住院或者观察一段时间，做心脏监测和更广泛的评估。根据需要，使用对乙酰氨基酚、非甾体类抗炎药 (NSAIDS) 或阿片类药物镇痛，直至确诊。