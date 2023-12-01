心导管检查术和冠状动脉造影

心导管检查术是一种通过插入静脉或动脉并引导进入心脏的导管来测量心脏功能的检查程序。冠状动脉血管造影可在心导管检查术过程中进行，它是一种医学成像，使用 X 线和造影剂来生成为心脏供血的血管（冠状动脉）的图像。
心导管检查术和冠状动脉造影是不需外科手术即可检查心脏和冠状动脉（为心脏供血的血管）的微创方法。这些检查通常适用于以下情况：无创检查提供的信息不足；无创检查提示存在心脏或血管问题；或患者出现极有可能由于心脏或冠状动脉问题所致的症状。这些检查的一个优点是在检查期间，医生也可以治疗包括冠状动脉疾病在内的各种疾病。
在美国，每年会进行超过一百万例的心导管检查术和冠状动脉造影。它们相对较安全，并发症罕见。心导管检查术和冠状动脉造影中发生中风、心脏病发作或死亡等严重并发症的概率是千分之一。由于接受这些检查而死亡的患者不足万分之一，其中大多数死亡病例在检查前就存在严重的心脏病或其他疾病。老年人出现并发症和死亡的风险会增加。
心导管检查术
心导管检查术广泛用于各种心脏疾病的诊断和治疗。心导管检查术可用于测量心脏每分钟泵出的血量（心输出量），发现心脏出生缺陷，识别累及心脏的肿瘤（如黏液瘤）并对其活检。
只有这种检查方法可以直接测量各个心腔内的血压以及从心入肺的大血管中的血压。
在心导管检查术中，医生会通过用针穿刺的方式将一根细导管（中空的小塑料软管）插入颈部、手臂或腹股沟/大腿上部的动脉内。应用局部麻醉剂麻醉插入部位。然后将导管穿过大血管进入心腔和/或冠状动脉。需在医院进行这项检查，过程要 40~60 分钟。
各种小型器械可通过导管传送至导管尖端。通过这些装置可测量心脏各腔室及与心脏相连的血管的压力，显影血管腔内壁，在心脏不同部位采取血样，还可进行心脏心肌活检。通过导管进行的常见检查如下：
心室造影： 心室造影也是一种血管造影，也就是在用导管将一种不透射线的造影剂注入左心室或右心室后拍摄 X 光片。通过该项检查，医师可以观察到左右心室的运动并评价它们的泵血功能，进而计算出心脏的射血分数。根据心脏的泵血能力，医生可计算出射血分数（每次心跳左心室泵出血量的百分比）。评估心脏的泵血功能有助于了解心脏受损的程度。
经皮冠状动脉介入治疗 (PCI)： 一根尖端带有球囊的导管穿行进入狭窄的冠状动脉，然后球囊会被充气以撑开狭窄区域。医生通常使用导管将丝网管（支架）插入动脉，使其保持开放。
瓣膜成形术： 用导管扩张狭窄的瓣膜，使瓣膜打开。
瓣膜置换： 用导管置换心脏内的某个瓣膜，不需去除原有瓣膜，也不需做手术。
如果通过动脉插入导管，那么在去除所有器械后必须稳固压紧穿刺部位 10 至 20 分钟。压迫可防止出血和瘀斑形成。但是，穿刺部位偶有出血，形成大片淤青并持续数周，但这种淤青几乎总会自然消退。或者，可以使用缝合器械闭合动脉中因插入导管而造成的孔。
心脏插管可能引发异常心律，因此在检查过程中需用心电图 (ECG) 监测心脏。医师可通过改变导管的位置纠正心律失常。若这种方法无效，可再次移动导管的位置。心导管导致心脏壁破裂或穿孔的情况较为罕见，但需要立即手术修补。
心导管可分为右心导管和左心导管。
右心导管检查术
左心导管检查术
做左心导管检查术旨在了解左侧心腔（左心房和左心室）、二尖瓣（位于左心房和左心室之间）和主动脉瓣（位于左心室和主动脉之间）的情况。左心房接受来自肺脏的富氧血，左心室将该血液泵送到全身。这项检查通常与冠状动脉造影结合，以获取冠状动脉的相关信息。
在左心导管检查术中，导管会被插入动脉（通常位于手臂 [肘部或腕部附近]、颈部或腹股沟），然后从该动脉进入主动脉，即运送血液离开心脏的大动脉。
冠状动脉造影
在血管造影中，将不透射线的造影剂（在 X 光片上可见的液体）注入血管并拍摄 X 光片以生成血管的精细图像。冠状动脉造影可提供为心脏供应富氧血的冠状动脉的信息。冠状动脉造影在左心导管检查术期间进行，因为冠状动脉在刚离开左心后即与主动脉岔开（参见心脏血供）。这两项检查几乎同时进行。
注射局部麻醉药后，医生将一根细导管经由手臂（肘部或腕部附近）、颈部或腹股沟内的切口插入动脉。送导管至心脏，再进入冠状动脉。插入导管过程中，医师在透视的引导下观察导管的位置。
导管尖端到达指定位置后，通过导管将一种不透射线的造影剂注入冠状动脉，然后动脉轮廓显示在屏幕上并被仪器记录下来。
医生使用这些图像识别冠状动脉阻塞（冠状动脉疾病）或痉挛。图像可帮助医生判断是否需要实施血管成形术（使用通过导管插入的小球囊疏通动脉阻塞）和支架植入术（用伸缩式中空网状小管保持冠状动脉开放），或者是否应该做冠状动脉旁路移植术以使血流绕过阻塞部位。
冠状动脉导管末端的微型超声传感器可以生成冠状动脉壁的图像，并显示血流。这种技术被称为血管内超声或 IVUS，目前，IVUS 与冠状动脉造影联用的情况日益普遍。导管尖端的微型压力传感器可以确定冠状动脉狭窄前后压力变化的程度。这种技术被称为血流储备分数或 FFR，可用于确定血管狭窄的严重程度。
冠状动脉造影手术很少出现不适，约需要 30-50 分钟。除病情很重的病人以外，一般可在检查后短时间内出院。
当将不透射线的造影剂注入主动脉或心腔时，随着造影剂在血流中的扩散，患者会短暂感觉全身发热。心率可能会增加，血压可能会轻微下降。罕见情况下，造影剂会短暂引起心跳减慢，甚至心脏停搏。在这项检查过程中，可能会要求病人用力咳嗽，以帮助纠正这些问题，在极少数情况下这些问题会很严重。极少数情况下，会出现轻微的并发症，如恶心、呕吐和咳嗽。
休克、痫性发作、肾脏问题、心脏骤停（心脏突然停止泵血）等严重并发症非常罕见。不透射线造影剂的副作用包括过敏反应和肾损伤。造影剂过敏反应的表现不一，轻则皮疹，重则会出现一种危及生命的罕见反应（称为过敏性休克）。手术操作者会对出现的各种并发症进行及时的处理。肾损伤几乎总是自然消退。但是，如果患者已有肾功能损伤，医生应谨慎决定是否做血管造影。
尽管并发症风险在老年人中稍高，但总的来说风险仍很低。如果考虑实施血管成形术或冠状动脉旁路移植术，则必须做冠状动脉造影。