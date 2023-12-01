心导管检查术和冠状动脉造影

心导管检查术广泛用于各种心脏疾病的诊断和治疗。心导管检查术可用于测量心脏每分钟泵出的血量（心输出量），发现心脏出生缺陷，识别累及心脏的肿瘤（如黏液瘤）并对其活检。

心脏导管 图片

只有这种检查方法可以直接测量各个心腔内的血压以及从心入肺的大血管中的血压。

在心导管检查术中，医生会通过用针穿刺的方式将一根细导管（中空的小塑料软管）插入颈部、手臂或腹股沟/大腿上部的动脉内。应用局部麻醉剂麻醉插入部位。然后将导管穿过大血管进入心腔和/或冠状动脉。需在医院进行这项检查，过程要 40~60 分钟。

各种小型器械可通过导管传送至导管尖端。通过这些装置可测量心脏各腔室及与心脏相连的血管的压力，显影血管腔内壁，在心脏不同部位采取血样，还可进行心脏心肌活检。通过导管进行的常见检查如下：

如果通过动脉插入导管，那么在去除所有器械后必须稳固压紧穿刺部位 10 至 20 分钟。压迫可防止出血和瘀斑形成。但是，穿刺部位偶有出血，形成大片淤青并持续数周，但这种淤青几乎总会自然消退。或者，可以使用缝合器械闭合动脉中因插入导管而造成的孔。

心脏插管可能引发异常心律，因此在检查过程中需用心电图 (ECG) 监测心脏。医师可通过改变导管的位置纠正心律失常。若这种方法无效，可再次移动导管的位置。心导管导致心脏壁破裂或穿孔的情况较为罕见，但需要立即手术修补。

心导管可分为右心导管和左心导管。

右心导管检查术 做右心导管检查术旨在了解右侧心腔（右心房和右心室）以及三尖瓣（位于右心房和右心室之间）的情况并评估心脏的泵血量。来自体内静脉的乏氧血汇入右心房，然后通过右心室泵入肺部，血液在此吸收氧气并释放二氧化碳。在该检查中，导管被插入一条静脉，通常是颈部、手臂或腹股沟内的静脉。 右心导管检查术用于检测和量化评估心功能和左右心之间的异常连接。医生在评估患者是否适合心脏移植或安置机械装置以帮助泵血或者诊断和治疗 肺动脉高压或心力衰竭时，也会使用右心导管检查术。 在肺动脉导管术中，导管尖端的球囊经过右心房和右心室后停留在肺动脉（连接右心室与双肺）内，该检查有时在右心导管检查术中、某些大手术中或重症监护病房内进行。