淋巴系统是淋巴管和淋巴结构成的网络系统，负责运输称为淋巴的液体。淋巴系统是免疫系统的一部分，可帮助防御感染和癌症。

淋巴是体内最小血管渗出的液体。该液体在细胞之间流动，带来营养物质并带走受损细胞、癌细胞和微生物。

淋巴管是将淋巴从组织运输到淋巴结、然后再从淋巴结回到血管的微小导管。

淋巴结就是一种收集点，充满可将微生物和细胞从淋巴中滤除的特化白细胞。这些淋巴结和白细胞可帮助机体抵御感染和癌症。这就是为什么有时感染或癌症会使附近的淋巴结肿大。例如，咽喉感染可以使颈部淋巴结肿大。人们称这些为“腺体肿大”，但淋巴结不是真的腺体。

淋巴管遍布全身。淋巴结往往聚集在某些部位，如颈部侧面、手臂下面或腹股沟内。

淋巴系统：帮助机体抵御感染