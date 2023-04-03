什么是淋巴系统？
淋巴系统是淋巴管和淋巴结构成的网络系统，负责运输称为淋巴的液体。淋巴系统是免疫系统的一部分，可帮助防御感染和癌症。
淋巴是体内最小血管渗出的液体。该液体在细胞之间流动，带来营养物质并带走受损细胞、癌细胞和微生物。
淋巴管是将淋巴从组织运输到淋巴结、然后再从淋巴结回到血管的微小导管。
淋巴结就是一种收集点，充满可将微生物和细胞从淋巴中滤除的特化白细胞。这些淋巴结和白细胞可帮助机体抵御感染和癌症。这就是为什么有时感染或癌症会使附近的淋巴结肿大。例如，咽喉感染可以使颈部淋巴结肿大。人们称这些为“腺体肿大”，但淋巴结不是真的腺体。
淋巴管遍布全身。淋巴结往往聚集在某些部位，如颈部侧面、手臂下面或腹股沟内。
淋巴系统：帮助机体抵御感染
什么是免疫系统？
免疫系统是您身体的防御系统。免疫系统的工作是攻击不属于您体内的东西，包括：
微生物（如细菌、病毒和真菌）
寄生虫
癌细胞
其它可以进入体内的东西，如花粉
免疫系统的重要部分包括：
白细胞
抗体
淋巴系统
淋巴系统可能出现什么问题？
淋巴系统可能不能正常工作是因为：
阻塞：如果由于手术、放疗、损伤或感染而导致淋巴管或淋巴结阻塞，淋巴会积聚并引起肿胀，称为淋巴水肿
感染：如果机体不能将所有被带到淋巴结的微生物杀灭，那么淋巴结本身会被感染
癌症：如果机体不能将所有被带到淋巴结的癌细胞杀灭，那么癌细胞会在淋巴结内生长