什么是淋巴水肿？
淋巴是体内最小血管渗出的液体。该液体在细胞之间流动，带来营养物质并带走受损细胞、癌细胞和微生物。然后，淋巴在称为淋巴管的微小导管中流动。淋巴管将淋巴从组织运送到称为淋巴结的收集点。
淋巴水肿是指由于淋巴流动受阻导致手臂或腿部肿胀。
淋巴水肿通常由淋巴管或淋巴结被切除或损伤（例如在手术中或抗癌放疗时）而引起
它很少归因于出生缺陷
淋巴水肿无法治愈，但采用特殊的按摩手法并使用加压袜和绷带有助于减轻肿胀
医生和护士应避免在有淋巴水肿的手臂或腿部抽血、测量血压或静脉输液
是什么原因导致了淋巴水肿？
淋巴水肿的症状有哪些？
患臂或患腿肿胀，看起来浮肿，但肤色正常。可能有紧绷感，但并不痛。淋巴水肿发病一段时间后，病变部位的皮肤与正常皮肤相比，可能呈深棕色。
医生如何判断我是否患有淋巴水肿？
医生可通过进行体格检查来判断您是否患有淋巴水肿。通常病因明显，例如您接受过手术。如果医生不确定您为什么出现淋巴水肿，则可能会进行影像学检查（如 CT [计算机断层扫描] 扫描或 MRI [磁共振成像]），以确定淋巴系统的阻塞部位。
医生如何治疗淋巴水肿？
目前淋巴水肿尚不能治愈。以下措施可能有助于减轻肿胀：
抬高肿胀肢体以帮助排液（例如，将足部抬高放在脚凳上）
采用特殊的按摩手法以帮助排液
按照医生的建议进行手臂或腿部运动，以促进液体流动
对肿胀的手臂或腿部使用加压绷带或加压袜
罕见情况下，手术切除皮下肿胀组织并帮助淋巴排出
避免有淋巴水肿的患臂或患腿受伤是很重要的。此外，如果您的手臂有淋巴水肿，则不要在该手臂测量血压或抽血。否则可能会使淋巴水肿恶化。