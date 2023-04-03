目前淋巴水肿尚不能治愈。以下措施可能有助于减轻肿胀：

抬高肿胀肢体以帮助排液（例如，将足部抬高放在脚凳上）

采用特殊的按摩手法以帮助排液

按照医生的建议进行手臂或腿部运动，以促进液体流动

对肿胀的手臂或腿部使用加压绷带或加压袜

罕见情况下，手术切除皮下肿胀组织并帮助淋巴排出

避免有淋巴水肿的患臂或患腿受伤是很重要的。此外，如果您的手臂有淋巴水肿，则不要在该手臂测量血压或抽血。否则可能会使淋巴水肿恶化。