什么是外周动脉疾病？
动脉是将血液从心脏运输到器官和组织的血管。外周动脉是手臂和腿部的动脉。外周动脉疾病是指动脉、通常是腿部动脉被部分或完全阻塞。这种阻塞可在多年内缓慢发展，也可突然发生。如果血液无法到达身体某部位，相应的组织会因缺氧而坏死。
外周动脉疾病通常由动脉硬化（动脉粥样硬化）引起
这在吸烟者和有高血压、糖尿病或高胆固醇的患者中更常见
症状包括走路时患腿疼痛或抽筋，休息后症状消退
发生重度外周动脉疾病时，患腿可能会一直疼痛，并可能出现皮肤溃疡
如果腿动脉突然完全阻塞，会引起坏疽（缺血导致组织死亡），若不立即疏通阻塞，则会导致截肢
医生会给您开药或做手术清除阻塞物并缓解症状
如果手臂或腿部突然疼痛、发凉且苍白，请立即就医。您的动脉可能被阻塞。
是什么原因导致了外周动脉疾病？
当动脉存在以下情况下会发生外周动脉疾病：
脂肪或胆固醇堆积在动脉壁上（动脉粥样硬化）导致动脉逐渐变窄时
突然被血栓阻塞时
哪些因素会增加发生外周动脉疾病的风险？
外周动脉疾病的症状有哪些？
外周动脉疾病很少发生在手臂中。大多数情况下，您只会腿部有症状。
如果动脉随着时间的推移而变窄，您会出现：
走路时患腿疼痛、隐痛、抽筋或感觉疲劳并在短暂休息后症状消退（间歇性跛行）
此后，随着动脉狭窄的问题变得严重，您可能会：
步行距离不如以前远
即使休息时也感觉疼痛
脚趾或脚后跟形成溃疡
皮肤伤口很久才能愈合
如果症状突然恶化，应立即就医。
如果动脉突然完全阻塞，受累手臂或腿部将会：
非常疼痛
感冒
麻木
苍白
请立即就医。 大面积阻塞可引起坏疽（缺血导致的组织坏死）。如果血流受阻导致患臂或患腿长时间得不到血液，则可能需要将其截肢（手术切除）。
医生如何判断我是否患有外周动脉疾病？
医生会询问您的症状并做一次体检。医生也可能会做一些检查，例如：
测量身体不同部位的脉搏（动脉完全阻塞的部位没有脉搏）
将传感器放在皮肤上进行含氧量检测，判断氧气能否到达身体不同部位
做超声检查，检测患臂或患腿的血流量
如果医生考虑手术治疗，则会做血管造影——有时进行 CT（计算机断层扫描）血管造影或磁共振血管造影 (MRA)
医生如何治疗外周动脉疾病？
我如何预防外周动脉疾病？
外周动脉疾病的预防措施：
戒烟
控制血糖水平（如果您有糖尿病）
降低血压和胆固醇水平
减轻体重
多活动、坚持锻炼