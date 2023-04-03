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小知识
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外周动脉疾病

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2023
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什么是外周动脉疾病？

动脉是将血液从心脏运输到器官和组织的血管。外周动脉是手臂和腿部的动脉。外周动脉疾病是指动脉、通常是腿部动脉被部分或完全阻塞。这种阻塞可在多年内缓慢发展，也可突然发生。如果血液无法到达身体某部位，相应的组织会因缺氧而坏死。

  • 外周动脉疾病通常由动脉硬化（动脉粥样硬化）引起

  • 这在吸烟者和有高血压、糖尿病或高胆固醇的患者中更常见

  • 症状包括走路时患腿疼痛或抽筋，休息后症状消退

  • 发生重度外周动脉疾病时，患腿可能会一直疼痛，并可能出现皮肤溃疡

  • 如果腿动脉突然完全阻塞，会引起坏疽（缺血导致组织死亡），若不立即疏通阻塞，则会导致截肢

  • 医生会给您开药或做手术清除阻塞物并缓解症状

如果手臂或腿部突然疼痛、发凉且苍白，请立即就医。您的动脉可能被阻塞。

是什么原因导致了外周动脉疾病？

当动脉存在以下情况下会发生外周动脉疾病：

  • 脂肪或胆固醇堆积在动脉壁上（动脉粥样硬化）导致动脉逐渐变窄时

  • 突然被血栓阻塞时

哪些因素会增加发生外周动脉疾病的风险？

最大的风险因素是：

因为动脉变得狭窄需要很长时间，所以大多数人在 55 岁以前没有外周动脉疾病。

其他重要的风险因素包括：

男性和肥胖者的风险略有增加。

外周动脉疾病的症状有哪些？

外周动脉疾病很少发生在手臂中。大多数情况下，您只会腿部有症状。

如果动脉随着时间的推移而变窄，您会出现：

  • 走路时患腿疼痛、隐痛、抽筋或感觉疲劳并在短暂休息后症状消退（间歇性跛行）

此后，随着动脉狭窄的问题变得严重，您可能会：

  • 步行距离不如以前远

  • 即使休息时也感觉疼痛

  • 脚趾或脚后跟形成溃疡

  • 皮肤伤口很久才能愈合

如果症状突然恶化，应立即就医

如果动脉突然完全阻塞，受累手臂或腿部将会：

  • 非常疼痛

  • 感冒

  • 麻木

  • 苍白

请立即就医。 大面积阻塞可引起坏疽（缺血导致的组织坏死）。如果血流受阻导致患臂或患腿长时间得不到血液，则可能需要将其截肢（手术切除）。

医生如何判断我是否患有外周动脉疾病？

医生会询问您的症状并做一次体检。医生也可能会做一些检查，例如：

医生如何治疗外周动脉疾病？

为了治疗外周动脉疾病，医生可使用：

  • 有助于增加血流量的药物

  • 手术取出血栓或绕过动脉阻塞部位

  • 血管成形术（一种使用微小球囊疏通阻塞并用金属丝小管 [称为支架] 使血管保持增宽状态的医疗程序）

如果患臂或患腿已经坏死或无法为其供血，则可能需要截肢（手术切除）。

医生可能会让您：

  • 戒烟

  • 每天步行至少 30 分钟，每周 3 次

  • 配合理疗师或职业治疗师执行康复计划

  • 避免受凉，否则会使血管变窄

  • 避免服用某些可使血管变窄的药物，如一些感冒药和鼻窦炎药物

  • 小心护理足部以免受伤和感染

我如何预防外周动脉疾病？

外周动脉疾病的预防措施：

  • 戒烟

  • 控制血糖水平（如果您有糖尿病）

  • 降低血压和胆固醇水平

  • 减轻体重

  • 多活动、坚持锻炼

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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