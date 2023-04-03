动脉是将血液从心脏运输到器官和组织的血管。外周动脉是手臂和腿部的动脉。外周动脉疾病是指动脉、通常是腿部动脉被部分或完全阻塞。这种阻塞可在多年内缓慢发展，也可突然发生。如果血液无法到达身体某部位，相应的组织会因缺氧而坏死。

外周动脉疾病通常由动脉硬化（动脉粥样硬化）引起

这在吸烟者和有高血压、糖尿病或高胆固醇的患者中更常见

症状包括走路时患腿疼痛或抽筋，休息后症状消退

发生重度外周动脉疾病时，患腿可能会一直疼痛，并可能出现皮肤溃疡

如果腿动脉突然完全阻塞，会引起坏疽（缺血导致组织死亡），若不立即疏通阻塞，则会导致截肢

医生会给您开药或做手术清除阻塞物并缓解症状

如果手臂或腿部突然疼痛、发凉且苍白，请立即就医。您的动脉可能被阻塞。