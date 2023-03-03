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小知识
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糖尿病酮症酸中毒

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2023
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糖尿病是血糖（葡萄糖）水平过高的疾病。

什么是糖尿病酮症酸中毒 (DKA)？

糖尿病酮症酸中毒是糖尿病的一种严重并发症。它常被称为糖尿病酮症酸中毒。

发生糖尿病酮症酸中毒时，血糖会升高，称为酮的酸在血液内积存，体液大量流失，体内身体化学反应不能正常进行。您需立即接受治疗。

  • 1 型糖尿病患者更容易发生糖尿病酮症酸中毒

  • 糖尿病酮症酸中毒可能是糖尿病的首发症状

  • 治疗措施包括静脉补液和静脉注射胰岛素

  • 若不治疗，糖尿病酮症酸中毒会导致昏迷和死亡

什么原因会导致糖尿病酮症酸中毒？

身体需要胰岛素来利用血糖获得能量。如果胰岛素不足（例如，由于 1 型糖尿病未得到治疗），血糖会因无法进入细胞而大幅上升。身体转而燃烧脂肪来获取能量。分解的脂肪进入肝脏并被转化为称为酮的酸。酮积存在血液和尿液内。

血液中的酮水平高会使您感到非常不舒服。

如果您有糖尿病，则在以下情况下更容易出现糖尿病酮症酸中毒：

  • 停用胰岛素

  • 未能坚持控制饮食，导致使用的胰岛素不足

  • 您生病了，身体承受着额外的压力

糖尿病酮症酸中毒的常见触发因素包括：

糖尿病酮症酸中毒有哪些症状？

症状包括：

  • 异常口渴

  • 排尿（小便）比平常多

  • 不明原因的体重减轻

  • 感觉胃部不适或呕吐

  • 感觉虚弱和疲劳

  • 腹痛

  • 呼吸深且快

  • 呼出的气味有水果气味（闻起来像洗甲水）

如不治疗，糖尿病酮症酸中毒可能导致昏迷或死亡。

医生如何判断我是否有糖尿病酮症酸中毒？

医师会做：

  • 血液检查，检测血糖、血液中的酮水平以及某些电解质（钠、钾等矿物质，可帮助实现许多重要的身体功能）的水平

为了查明可能引起糖尿病酮症酸中毒的问题，医生可能会做：

  • 胸部 X 线检查

  • 尿液化验

  • ECG（心电图，测量心脏电流并将其记录在一张纸上的测试）

医生如何治疗糖尿病酮症酸中毒？

糖尿病酮症酸中毒是一种医学急症。 你需要去医院，并且可能需要入住重症监护室 (ICU)。

医生采用以下方法治疗糖尿病酮症酸中毒：

  • 静脉输注液体和电解质

  • 静脉注射胰岛素

  • 每隔几小时进行一次血液检查，检测血糖、酮和电解质水平，确保它们正在恢复正常

医生还会治疗引起糖尿病酮症酸中毒的所有其他疾病。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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