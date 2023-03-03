糖尿病是血糖（葡萄糖）水平过高的疾病。
什么是糖尿病酮症酸中毒 (DKA)？
糖尿病酮症酸中毒是糖尿病的一种严重并发症。它常被称为糖尿病酮症酸中毒。
发生糖尿病酮症酸中毒时，血糖会升高，称为酮的酸在血液内积存，体液大量流失，体内身体化学反应不能正常进行。您需立即接受治疗。
1 型糖尿病患者更容易发生糖尿病酮症酸中毒
糖尿病酮症酸中毒可能是糖尿病的首发症状
治疗措施包括静脉补液和静脉注射胰岛素
若不治疗，糖尿病酮症酸中毒会导致昏迷和死亡
什么原因会导致糖尿病酮症酸中毒？
糖尿病酮症酸中毒有哪些症状？
症状包括：
异常口渴
排尿（小便）比平常多
不明原因的体重减轻
感觉胃部不适或呕吐
感觉虚弱和疲劳
腹痛
呼吸深且快
呼出的气味有水果气味（闻起来像洗甲水）
如不治疗，糖尿病酮症酸中毒可能导致昏迷或死亡。
医生如何判断我是否有糖尿病酮症酸中毒？
医生如何治疗糖尿病酮症酸中毒？
糖尿病酮症酸中毒是一种医学急症。 你需要去医院，并且可能需要入住重症监护室 (ICU)。
医生采用以下方法治疗糖尿病酮症酸中毒：
静脉输注液体和电解质
静脉注射胰岛素
每隔几小时进行一次血液检查，检测血糖、酮和电解质水平，确保它们正在恢复正常
医生还会治疗引起糖尿病酮症酸中毒的所有其他疾病。