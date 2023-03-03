身体需要胰岛素来利用血糖获得能量。如果胰岛素不足（例如，由于 1 型糖尿病未得到治疗），血糖会因无法进入细胞而大幅上升。身体转而燃烧脂肪来获取能量。分解的脂肪进入肝脏并被转化为称为酮的酸。酮积存在血液和尿液内。

血液中的酮水平高会使您感到非常不舒服。

如果您有糖尿病，则在以下情况下更容易出现糖尿病酮症酸中毒：

停用胰岛素

未能坚持控制饮食，导致使用的胰岛素不足

您生病了，身体承受着额外的压力

糖尿病酮症酸中毒的常见触发因素包括：