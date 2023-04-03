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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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肝硬化

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2023
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肝脏是什么器官？

肝脏是腹部右侧足球大小的器官，在肋骨下面。它有许多重要的功能：

  • 分泌一种能帮助身体消化脂肪的液体（胆汁）

  • 处理消化道中的营养物质

  • 生成帮助凝血的蛋白质

  • 帮助分解药品和毒物，让你的身体可以将它们排出体外

消化系统

什么是肝硬化？

肝硬化是一种瘢痕组织替代正常肝组织的疾病。肝脏长期反复受到损害时，就会形成瘢痕组织。

  • 肝硬化主要是由于长期饮酒太多、患有病毒性肝炎，或肝脏脂肪堆积（脂肪肝）导致的

  • 症状包括不感到饥饿、体重减轻，并感到全身无力和疲倦

  • 医生有时可以治疗肝硬化的症状和问题，但肝脏的损害是永久性的

肝硬化的并发症是什么？

持续很长时间的严重肝硬化可能导致几个问题：

肝衰竭导致许多严重并发症：

  • 过度出血

  • 脑功能障碍（大脑不能正常工作）

  • 肾衰竭

  • 消化吸收食物困难

门静脉高压导致血液淤积在与肝脏相连的静脉内。这些静脉可能会扩张迂曲。食管下端、胃或直肠的静脉可能会受到影响。扩张、迂曲的静脉变得脆弱并易于出血，所以你可能会：

  • 呕吐大量的血液

  • 从直肠排出大量血液

如果出血缓慢并且持续很长时间，患者可能会出现血细胞计数很低（贫血）。如果快速失血，血压可能会严重下降（休克）。你甚至可能死亡。

可能会罹患肝癌。如证实为肝硬化，应每 6 个月做一次超声检查，筛查肝癌的可能。

什么导致肝硬化？

肝硬化最常见的病因包括：

  • 长期过量饮酒

  • 患有慢性（长期）乙型肝炎或丙型肝炎

肝硬化的症状是什么？

许多肝硬化患者很多年都没有症状。

当患者确实出现症状时，症状可能包括：

  • 感觉疲倦和不适

  • 不感到饥饿和体重下降

  • 黄疸（皮肤和眼白黄染）

  • 小点状或大斑块状的红紫色皮疹

  • 全身发痒

如果肝硬化是由酒精或长期肝脏疾病引起的，你可能还会：

  • 肌肉消瘦

  • 肝掌

  • 腹部肿胀（因为过多的液体）

  • 皮肤上的鲜红的小斑点，周围有细血管，看起来像蜘蛛腿（蜘蛛痣

  • 肿胀的唾液腺——分泌唾液（唾沫）的腺体

  • 乳房肿大、睾丸萎缩、腋毛稀少（男性）

医生如何知道我是否患有肝硬化？

如果你饮酒过量或患有肝炎并且出现上述症状，医生会怀疑你患有肝硬化。为确定你是否患有肝硬化，医生会：

  • 做血液检查，以检查肝脏的功能情况（没有血液检查可以判断你是否真的有肝硬化）

  • 有时进行肝脏超声计算机断层扫描 (CT) 等影像学检查

如果其他检查无法明确诊断，可能需要做肝活检（取一小块肝组织在显微镜下观察）。

医生如何治疗肝硬化？

目前尚无有效治疗肝硬化的方法，肝损伤是永久性的。医生会治疗您的症状。你也可以通过下列步骤帮助防止肝硬化恶化：

  • 如果你喝酒过多，请停止喝酒

  • 如果你患有慢性丙型肝炎，请服药治疗

  • 避免服用损害肝脏的药物（如对乙酰氨基酚）

  • 吃适合你的食物

如果食管（连接喉咙和胃部的管道）存在门静脉高压和扩张的迂曲静脉，医生可能会：

  • 给你一些称为 β 受体阻滞剂的药物来降低肝静脉的压力

  • 用可弯曲的内窥镜从你的喉咙往下查看，通过在扩张的静脉内注入一种物质或在它们周围放上特殊的橡皮圈来封闭扩张的静脉

如果这些措施不起作用，医生可能会在肝脏静脉中放置一个细塑料管来重新引流血液并降低压力。

如果你的肝脏非常糟糕，几乎没有功能，你可能需要肝脏移植手术（用健康肝脏取代患病肝脏的手术）。因为酒精也会伤害你新移植的肝脏，所以医生通常只在你戒酒后才进行移植。

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