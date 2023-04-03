肝脏是什么器官？
肝脏是腹部右侧足球大小的器官，在肋骨下面。它有许多重要的功能：
分泌一种能帮助身体消化脂肪的液体（胆汁）
处理消化道中的营养物质
生成帮助凝血的蛋白质
帮助分解药品和毒物，让你的身体可以将它们排出体外
消化系统
什么是肝硬化？
肝硬化的并发症是什么？
什么导致肝硬化？
肝硬化最常见的病因包括：
长期过量饮酒
患有慢性（长期）乙型肝炎或丙型肝炎
肝硬化的症状是什么？
医生如何知道我是否患有肝硬化？
如果你饮酒过量或患有肝炎并且出现上述症状，医生会怀疑你患有肝硬化。为确定你是否患有肝硬化，医生会：
做血液检查，以检查肝脏的功能情况（没有血液检查可以判断你是否真的有肝硬化）
有时进行肝脏超声或计算机断层扫描 (CT) 等影像学检查
如果其他检查无法明确诊断，可能需要做肝活检（取一小块肝组织在显微镜下观察）。
医生如何治疗肝硬化？
目前尚无有效治疗肝硬化的方法，肝损伤是永久性的。医生会治疗您的症状。你也可以通过下列步骤帮助防止肝硬化恶化：
如果你喝酒过多，请停止喝酒
如果你患有慢性丙型肝炎，请服药治疗
避免服用损害肝脏的药物（如对乙酰氨基酚）
吃适合你的食物
如果食管（连接喉咙和胃部的管道）存在门静脉高压和扩张的迂曲静脉，医生可能会：
给你一些称为 β 受体阻滞剂的药物来降低肝静脉的压力
用可弯曲的内窥镜从你的喉咙往下查看，通过在扩张的静脉内注入一种物质或在它们周围放上特殊的橡皮圈来封闭扩张的静脉
如果这些措施不起作用，医生可能会在肝脏静脉中放置一个细塑料管来重新引流血液并降低压力。
如果你的肝脏非常糟糕，几乎没有功能，你可能需要肝脏移植手术（用健康肝脏取代患病肝脏的手术）。因为酒精也会伤害你新移植的肝脏，所以医生通常只在你戒酒后才进行移植。