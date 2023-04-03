肝硬化的并发症是什么？

肝硬化的并发症是什么？

持续很长时间的严重肝硬化可能导致几个问题：

肝衰竭导致许多严重并发症：

过度出血

脑功能障碍（大脑不能正常工作）

肾衰竭

消化吸收食物困难

门静脉高压导致血液淤积在与肝脏相连的静脉内。这些静脉可能会扩张迂曲。食管下端、胃或直肠的静脉可能会受到影响。扩张、迂曲的静脉变得脆弱并易于出血，所以你可能会：

呕吐大量的血液

从直肠排出大量血液

如果出血缓慢并且持续很长时间，患者可能会出现血细胞计数很低（贫血）。如果快速失血，血压可能会严重下降（休克）。你甚至可能死亡。

可能会罹患肝癌。如证实为肝硬化，应每 6 个月做一次超声检查，筛查肝癌的可能。