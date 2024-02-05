患水痘后病毒会留在脊柱附近的神经根里。有时病毒会再次活跃，并在连接到受感染的神经根的皮肤部分引起非常痛的皮疹（带状疱疹）。

带状疱疹会自行消失。但是少数人在皮疹发生部位继续有严重的疼痛。医生不清楚为什么在某些人而不是其他人中会发生这种情况。