患水痘后，导致水痘的病毒一直留在身体中。如果病毒再次活跃，会出现带状疱疹。带状疱疹是一种充满液体的水疱的痛性皮疹。
什么是疱疹后神经痛？
有些带状疱疹患者在皮疹消失后疼痛持续存在。由于水痘和带状疱疹是由带状疱疹病毒引起的，所以在患带状疱疹后发生的问题被称为“疱疹后”。神经痛是指神经疼痛。因此，带状疱疹后持续的疼痛称为疱疹后神经痛。
疼痛通常发生在带状疱疹皮疹出现过的地方
医生不清除为什么有些人会出现疱疹后神经痛
多数疱疹后神经痛患者大于50岁
止痛药和药膏可以帮助减轻疼痛
水痘和带状疱疹疫苗可以帮助预防带状疱疹和疱疹后神经痛
如果带状疱疹消失后仍然感到疼痛，应尽快看医生。尽快开始治疗，效果会更好。
什么会导致疱疹后神经痛？
患水痘后病毒会留在脊柱附近的神经根里。有时病毒会再次活跃，并在连接到受感染的神经根的皮肤部分引起非常痛的皮疹（带状疱疹）。
带状疱疹会自行消失。但是少数人在皮疹发生部位继续有严重的疼痛。医生不清楚为什么在某些人而不是其他人中会发生这种情况。
疱疹后神经痛的症状是什么？
在发生过带状疱疹的皮肤区域会出现烧灼样疼痛。疼痛可能：
持续性或反复发生
晚上或在高温或低温情况下会恶化
持续3个月或更长时间——每5人中约有1人会有持续疼痛超过一年
医生如何知道我是否患有疱疹后神经痛？
医生会根据症状以及最近出现过带状疱疹做判断。还会检查以确定疼痛不是来自别的原因。
医生如何治疗疱疹后神经痛？
如果只有轻微的疼痛，使用非处方止痛药（如对乙酰氨基酚）或乳膏（如辣椒素或利多卡因）减轻疼痛。
疱疹后神经痛无法治愈。大多数人在1到3个月内自行消失。
如果疼痛严重，医生可能会提供以下治疗：
影响神经工作的处方药
止痛处方药
有时在有疼痛的地方注射肉毒杆菌毒素