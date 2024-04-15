水痘疫苗接种是儿童常规疫苗接种计划的一部分（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。该疫苗采用皮下注射方式接种。两剂接种时机：分别在12～15月龄和4～6岁。还建议所有没有患过水痘或接种过疫苗的青少年和成年人接种。至少间隔 4 周接种 2 剂（参见 CDC：水痘疫苗接种：每个人都应该了解）。

某些病症可能会影响人们是否以及何时接种疫苗（也请参见 CDC：哪些人不应接种这些疫苗？）。如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗。

因为这种疫苗中含有活病毒，故不能给予孕妇、免疫系统功能减退的人，或者骨髓和淋巴系统受损的癌症患者。