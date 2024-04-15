水痘疫苗可预防由水痘带状疱疹病毒引起的水痘感染，这是一种具有极强传染性的感染。它能引起一种发痒的有红色基底的水泡状皮疹。有些人可出现脑、肺和心脏的感染，导致严重疾病或死亡。该病毒在疾病消退后仍存留于体内。如果它在数年后再次被激活，可导致带状疱疹。
水痘疫苗中含有减毒的活体水痘病毒。有 2 种剂型：
标准剂量水痘疫苗
麻疹-腮腺炎-风疹-水痘 (MMRV) 联合疫苗
更多信息，请参见美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的水痘疫苗信息声明。
（也请参见免疫接种概述。）
水痘疫苗的接种
水痘疫苗接种是儿童常规疫苗接种计划的一部分（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。该疫苗采用皮下注射方式接种。两剂接种时机：分别在12～15月龄和4～6岁。还建议所有没有患过水痘或接种过疫苗的青少年和成年人接种。至少间隔 4 周接种 2 剂（参见 CDC：水痘疫苗接种：每个人都应该了解）。
某些病症可能会影响人们是否以及何时接种疫苗（也请参见 CDC：哪些人不应接种这些疫苗？）。如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗。
因为这种疫苗中含有活病毒，故不能给予孕妇、免疫系统功能减退的人，或者骨髓和淋巴系统受损的癌症患者。
水痘疫苗的副作用
水痘疫苗非常安全，且常见副作用轻微。包括注射部位疼痛、肿胀和发红，以及发热、暂时性关节疼痛和僵硬。
仅在罕见的病例中，出现水痘样皮疹。接种疫苗后出现皮疹的人应努力避免与免疫系统受损的人接触，直到皮疹消退为止。
16 岁以下儿童接种疫苗后服用阿司匹林或相关药物（水杨酸类）可引发一种罕见但严重的疾病——Reye 综合征。因此，这个年龄段的儿童接种后 6 周内不应使用此类药物。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：水痘疫苗信息声明
CDC：哪些人不应接种这些疫苗？
欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)：水痘：推荐的疫苗接种