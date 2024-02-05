患水痘后，导致水痘的病毒一直留在身体中。如果病毒再次活跃，会出现带状疱疹。
什么是带状疱疹？
什么会导致带状疱疹？
水痘结束后，病毒会留在脊柱附近的神经根内。有时病毒会再次活跃并导致皮疹（带状疱疹）。连接到受感染的神经根的皮肤部分出现皮疹。
水痘由带状疱疹病毒引起，带状疱疹有时称为“带状疹子”。
带状疱疹的症状有哪些？
带状疱疹可能先在身体一侧的一小部分皮肤上出现疼痛、刺痛或瘙痒。通常是胸部或腹部区域。几天后，症状包括：
身体的一个区域中出现小的充满液体的水疱
触摸时有感觉敏感的疼痛部位
有时头痛、发热、感觉疲倦
导致带状疱疹的病毒也可能影响面部的一部分支配眼睛和耳朵的神经（面神经）。感染可能导致眼睛周围疼痛和水疱，有时会影响视力。如果耳朵受累，可能引起疼痛和听力困难。有时面神经感染将阻止脸部肌肉运动。
胸部带状疱疹
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BIOPHOTO ASSOCIATES/科学图片库
水疱形成后约5天：
水疱干燥，形成结痂，并可能在您皮肤上留下疤痕——在形成结痂前应该远离其他人，以避免传播病毒
抓挠水疱或眼睛、鼻子或耳朵附近有水疱可能会导致细菌感染
皮疹消失后可能会持续疼痛（疱疹后神经痛）——在10人中约有1人发生
医生如何知道我是否患有带状疱疹？
医生通过询问症状及检查皮疹诊断带状疱疹。有时，他们会刮出水疱或水疱内部的液体样本在实验室中进行检查。
医生如何治疗带状疱疹？
医生将会：
用抗病毒药物减轻症状——在出现水疱之前及早开始服用这些药物效果最佳
处方止痛药
在皮疹上放一块湿布以减轻疼痛和瘙痒
避免抓挠水疱以防感染
如果带状疱疹靠近眼睛或耳朵，将转诊给眼科或耳科医生