带状疱疹的症状有哪些？

带状疱疹的症状有哪些？

带状疱疹可能先在身体一侧的一小部分皮肤上出现疼痛、刺痛或瘙痒。通常是胸部或腹部区域。几天后，症状包括：

身体的一个区域中出现小的充满液体的水疱

触摸时有感觉敏感的疼痛部位

有时头痛、发热、感觉疲倦

导致带状疱疹的病毒也可能影响面部的一部分支配眼睛和耳朵的神经（面神经）。感染可能导致眼睛周围疼痛和水疱，有时会影响视力。如果耳朵受累，可能引起疼痛和听力困难。有时面神经感染将阻止脸部肌肉运动。

胸部带状疱疹 图片 BIOPHOTO ASSOCIATES/科学图片库

水疱形成后约5天：