水痘通常不经治疗会好转。为感觉更舒适：

将凉爽湿毛巾放在皮疹上以帮助舒缓瘙痒

经常用肥皂和水洗澡，以防止水疱细菌感染

剪指甲以防止划伤，因为划伤会导致瘢痕形成，并打开水疱让细菌进入

抗组胺药常可缓解瘙痒

如果水疱感染细菌，可能需要抗生素。

医生可能给有严重水痘风险的儿童和成人提供抗病毒药物。这些药物有助于减轻水痘症状并使其更快消失。只有在症状开始后 24 小时内服用抗病毒药物才能起作用。