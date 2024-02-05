什么是水痘？
什么导致水痘？
水痘是由水痘-带状疱疹病毒引起的。
病毒传播方式：
通过空气中受感染的人咳嗽或打喷嚏时喷出的飞沫
通过接触水痘水疱
水痘消除后，病毒停留于体内。它停留在脊柱附近的神经根中。有时病毒会再次活跃并导致连接到受感染的神经根的皮肤部分出现皮疹（带状疱疹）。
水痘的症状是什么？
首发症状包括：
发热
头痛
感觉疲倦、不适、不饿
症状开始后约1至2天，出现皮疹。发生以下情况：
起初，皮疹由小而扁平的红色斑点组成
6～8小时内，每个斑点变得隆起，形成瘙痒、圆的、充满液体的水疱。
通常，脸和胸部开始出现红疹，然后蔓延到手臂和腿部
可能只有几处斑点，或者可能遍布全身，包括口腔、阴道和直肠内
通常，大约 5 天后会停止出现水疱
在大约 6 天内大部分水疱结痂并通常在不到 20 天内消失
患水痘的人在疾病开始时最具传染性（可能将疾病传播给其他人），传播可以持续至所有的水疱结痂。
有时，人们会患脑部、肺部或心脏水痘感染。孕妇和免疫系统受损的人面临水痘严重问题的风险。
医生如何知道我是否患有水痘？
医生可以根据症状和皮疹诊断水痘。
医生如何治疗水痘？
水痘通常不经治疗会好转。为感觉更舒适：
将凉爽湿毛巾放在皮疹上以帮助舒缓瘙痒
经常用肥皂和水洗澡，以防止水疱细菌感染
剪指甲以防止划伤，因为划伤会导致瘢痕形成，并打开水疱让细菌进入
抗组胺药常可缓解瘙痒
如果水疱感染细菌，可能需要抗生素。
医生可能给有严重水痘风险的儿童和成人提供抗病毒药物。这些药物有助于减轻水痘症状并使其更快消失。只有在症状开始后 24 小时内服用抗病毒药物才能起作用。