流感疫苗建议用于

所有年龄在 6 月龄及以上的人

（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表和 CDC：对 19 岁或以上人群的疫苗接种建议。）

流感疫苗通常是将灭活病毒注射到肌肉中。它也可以作为鼻喷雾剂使用，其中含有活的但毒力减弱的（减毒的）病毒。

流感的流行常开始于12月末或冬季中段。因此，接种疫苗的最佳时间是在 9 至 11 月份。目前已有针对家禽流行性感冒（禽流感）的疫苗，以防这种病毒在人与人之间传播。

建议 65 岁及以上的人接种含有高剂量灭活病毒的流感疫苗。采用注射方式接种。

不给予某人流感疫苗的主要原因是

某些其它疾病可能会影响人们是否以及何时接种疫苗（也请参见 CDC：哪些人不应接种这些疫苗？）。例如，包含毒力减弱的活病毒的鼻喷疫苗不能用于以下人群：

2 岁以下儿童或 50 岁及以上的人群

免疫系统受损的人，如 HIV 感染者

孕妇

没有脾脏或脾脏功能不佳的人

服用阿司匹林或其他含水杨酸盐的药物的儿童或青少年

密切接触或护理免疫系统严重受损患者的人（除非接种疫苗后 7 天内避免接触）

有耳蜗植入体或脊髓液漏的人

最近2天内服用抗病毒药物治疗流感的人

过去 12 个月内患有哮喘或有喘鸣或哮喘发作的 2 至 4 岁儿童

如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗。

流感疫苗可能含有少量蛋类，因为许多剂型由蛋类中生长的病毒制成。据 CDC 称，有鸡蛋过敏史的人应接种流感疫苗，无论以前对鸡蛋的任何反应的严重程度如何。任何根据患者年龄和健康状况推荐的流感疫苗都可以使用。人们应该从拥有识别和治疗严重过敏反应所需适当设备的医疗机构那里接种所有疫苗，包括流感疫苗。