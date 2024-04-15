流感疫苗用于预防流行性感冒。在美国，两种类型 A 型和 B 型流感病毒通常会引起季节性流感流行。每种类型中有许多不同的毒株。流感病毒毒株每年均在变异。故流感疫苗必须每年重新接种。每年的疫苗仅对科学家预测的当年最为流行的 3 或 4 种病毒株有效。
流感可以很轻微，仅导致发烧、疼痛和疲乏，但也可以很严重。流感可导致重度肺炎、慢性心脏病和肺病加重、器官衰竭以及死亡。流感导致的死亡人数每年差异很大，美国每年约有 20,000 至 50,000 人死亡（参见美国疾病控制与预防中心 [CDC] 的过去几年流感的影响）。有时候，流感重度暴发（称作大流行）还会导致更多死亡，特别是在年轻人中。1918 年，流感在全球范围内导致数百万人丧命。
欲了解更多信息，请参见 CDC 的活体鼻腔内流感疫苗信息声明以及灭活流感疫苗信息声明。
（也请参见免疫接种概述。）
流感疫苗的接种
流感疫苗建议用于
所有年龄在 6 月龄及以上的人
（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表和 CDC：对 19 岁或以上人群的疫苗接种建议。）
流感疫苗通常是将灭活病毒注射到肌肉中。它也可以作为鼻喷雾剂使用，其中含有活的但毒力减弱的（减毒的）病毒。
流感的流行常开始于12月末或冬季中段。因此，接种疫苗的最佳时间是在 9 至 11 月份。目前已有针对家禽流行性感冒（禽流感）的疫苗，以防这种病毒在人与人之间传播。
建议 65 岁及以上的人接种含有高剂量灭活病毒的流感疫苗。采用注射方式接种。
不给予某人流感疫苗的主要原因是
对疫苗的任何成分（鸡蛋除外）或之前接种过的任何流感疫苗产生严重、危及生命的过敏反应（例如过敏性反应）
某些其它疾病可能会影响人们是否以及何时接种疫苗（也请参见 CDC：哪些人不应接种这些疫苗？）。例如，包含毒力减弱的活病毒的鼻喷疫苗不能用于以下人群：
2 岁以下儿童或 50 岁及以上的人群
免疫系统受损的人，如 HIV 感染者
孕妇
没有脾脏或脾脏功能不佳的人
服用阿司匹林或其他含水杨酸盐的药物的儿童或青少年
密切接触或护理免疫系统严重受损患者的人（除非接种疫苗后 7 天内避免接触）
有耳蜗植入体或脊髓液漏的人
最近2天内服用抗病毒药物治疗流感的人
过去 12 个月内患有哮喘或有喘鸣或哮喘发作的 2 至 4 岁儿童
如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗。
流感疫苗可能含有少量蛋类，因为许多剂型由蛋类中生长的病毒制成。据 CDC 称，有鸡蛋过敏史的人应接种流感疫苗，无论以前对鸡蛋的任何反应的严重程度如何。任何根据患者年龄和健康状况推荐的流感疫苗都可以使用。人们应该从拥有识别和治疗严重过敏反应所需适当设备的医疗机构那里接种所有疫苗，包括流感疫苗。
流感疫苗的副作用
注射部位偶有疼痛。偶尔出现发热和肌肉痛。
目前尚不清楚流感疫苗是否会增加进行性神经系统疾病格林巴利综合征的发生风险。不过，如果这一罕见综合征在接种流感疫苗后 6 个月内发生，患者应咨询医生未来是否还能再接种疫苗。
活病毒鼻喷疫苗有时会引起流涕、咽喉疼痛和轻度喘鸣。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：活体鼻腔内流感疫苗信息声明
CDC：灭活流感疫苗信息声明
CDC：哪些人不应接种这些疫苗？
CDC：既往季节估计的流感疾病负担
欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)：流感：推荐的疫苗接种