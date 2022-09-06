结核病(TB)是由结核分枝杆菌引起的非常常见的严重感染。少数情况下，其它类型的分枝杆菌也可导致疾病。
什么是鸟分枝杆菌复合体(MAC)感染？
结核病后，最常见的分枝杆菌疾病是由一组被称为鸟分枝杆菌复合体(MAC)的细菌引起的。
健康人很少会感染MAC
MAC感染通常累及肺部，但也可能累及淋巴结、骨骼、皮肤和其它组织
MAC感染难以治疗
通常需要服用抗生素1或2年
肺部MAC感染
肺部MAC感染开始缓慢。症状与肺部结核病类似，包括：
咳嗽
咳血或粘液
疲倦
体重减轻
发热
呼吸困难
医生会检测痰液（肺深部咳出的粘液）。如果出现MAC感染，医生会使用抗生素治疗。
MAC淋巴结感染
淋巴结是微小的豆形器官，有助于抵抗感染。儿童食入或饮入分枝杆菌感染的污垢或水可导致淋巴结中发生 MAC感染。
医生通过手术取出感染的淋巴结治疗这些感染。
MAC全身感染
人们还会感染哪些其它类型的分枝杆菌？
其它类型的分枝杆菌引起：
在游泳池或水族馆游泳引起的皮肤感染，胳膊和腿部出现红色肿块，通常不需要治疗即可消退，但有些人可能需要抗生素
布路里溃疡——手臂、腿部或面部肿胀转为开放性溃疡，医生使用抗生素并通常使用手术治疗
伤口、纹身和人工身体部件感染（如乳房植入物）——医生用抗生素和手术治疗