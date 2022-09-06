提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

与结核病(TB)相关的感染

（其他分枝杆菌感染）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2022
浏览专业版
获得完整的细节

结核病(TB)是由结核分枝杆菌引起的非常常见的严重感染。少数情况下，其它类型的分枝杆菌也可导致疾病。

什么是鸟分枝杆菌复合体(MAC)感染？

结核病后，最常见的分枝杆菌疾病是由一组被称为鸟分枝杆菌复合体(MAC)的细菌引起的。

  • 健康人很少会感染MAC

  • MAC感染通常发生于虚弱的老年人、免疫系统受损的人，以及患有肺损伤，如肺气肿结核病的患者

  • MAC感染通常累及肺部，但也可能累及淋巴结、骨骼、皮肤和其它组织

  • MAC感染难以治疗

  • 通常需要服用抗生素1或2年

肺部MAC感染

肺部MAC感染开始缓慢。症状与肺部结核病类似，包括：

  • 咳嗽

  • 咳血或粘液

  • 疲倦

  • 体重减轻

  • 发热

  • 呼吸困难

医生会检测痰液（肺深部咳出的粘液）。如果出现MAC感染，医生会使用抗生素治疗。

MAC淋巴结感染

淋巴结是微小的豆形器官，有助于抵抗感染。儿童食入或饮入分枝杆菌感染的污垢或水可导致淋巴结中发生 MAC感染。

医生通过手术取出感染的淋巴结治疗这些感染。

MAC全身感染

艾滋病或有其它使免疫系统受损的健康问题的患者可能会发生全身 MAC感染。

症状包括：

  • 发热

  • 贫血（红细胞计数低）

  • 腹泻

  • 腹痛

如果怀疑身体内有MAC感染，医生将采集一份血液或组织样本进行检测。

医生同时使用2或3种抗生素治疗。

人们还会感染哪些其它类型的分枝杆菌？

其它类型的分枝杆菌引起：

  • 在游泳池或水族馆游泳引起的皮肤感染，胳膊和腿部出现红色肿块，通常不需要治疗即可消退，但有些人可能需要抗生素

  • 布路里溃疡——手臂、腿部或面部肿胀转为开放性溃疡，医生使用抗生素并通常使用手术治疗

  • 伤口、纹身和人工身体部件感染（如乳房植入物）——医生用抗生素和手术治疗

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。