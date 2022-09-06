结核病后，最常见的分枝杆菌疾病是由一组被称为鸟分枝杆菌复合体(MAC)的细菌引起的。

健康人很少会感染MAC

MAC感染通常发生于虚弱的老年人、免疫系统受损的人，以及患有肺损伤，如肺气肿或结核病的患者

MAC感染通常累及肺部，但也可能累及淋巴结、骨骼、皮肤和其它组织

MAC感染难以治疗

通常需要服用抗生素1或2年

肺部MAC感染 肺部MAC感染开始缓慢。症状与肺部结核病类似，包括： 咳嗽

咳血或粘液

疲倦

体重减轻

发热

呼吸困难 医生会检测痰液（肺深部咳出的粘液）。如果出现MAC感染，医生会使用抗生素治疗。

MAC淋巴结感染 淋巴结是微小的豆形器官，有助于抵抗感染。儿童食入或饮入分枝杆菌感染的污垢或水可导致淋巴结中发生 MAC感染。 医生通过手术取出感染的淋巴结治疗这些感染。