什么是慢性阻塞性肺疾病？
慢性阻塞性肺疾病是一种肺部疾病，会导致呼吸困难。很难将空气排出肺部。呼气困难称为慢性气流阻塞。
吸烟是引起慢性阻塞性肺疾病最常见的原因
慢性阻塞性肺疾病会引发咳嗽和呼吸短促
戒烟有助于保持气道打开
您的医生可能会给予您一些药物来帮助避免或缓解症状
如果您有严重的慢性阻塞性肺疾病，可能还需其他药物、给氧、或行肺康复
慢性阻塞性肺疾病包括两种肺部疾病——慢性阻塞性支气管炎和肺气肿。很多人二者均有。
慢性阻塞性支气管炎是一种会咳出粘稠的液体（痰—肺部黏液）并在总共连续 2 年或更长时间内持续至少 3 个月的咳嗽情况，并伴有气流阻塞和呼吸问题
肺气肿是对肺部气囊造成的损伤
什么会导致慢性阻塞性肺疾病？
吸烟是引起慢性阻塞性肺疾病最常见的原因。其他常见的病因是：
抽雪茄或吸烟斗
吸入化学烟雾、灰尘、污染物或浓烟
遗传倾向（即您有慢性阻塞性肺疾病家族史）
慢性阻塞性肺疾病有哪些症状？
慢性阻塞性肺疾病需要数年的时间发展并恶化。
在您四五十岁时，您可能有：
轻度咳嗽，会咳出清痰（来自您肺部的黏液），通常在早上出现
锻炼或走动时呼吸短促
在您 60 多岁的时候，您可能会出现：
呼吸更困难，尤其在您抽烟时
肺炎或其他需要住院治疗的肺部感染
体重减轻
早上头痛
有时腿部肿胀
有时咳血
长期患有慢性阻塞性肺疾病后，您可能会发现：
您的胸部更大，因为空气滞留在肺部
您的皮肤发青，因为血液中的氧气含量低
即使您没有做任何事情，您也会呼吸短促
慢性阻塞性肺疾病急性发作时的症状
慢性阻塞性肺疾病急性发作即症状突然恶化。任何年龄都可发生急性发作。它们通常是由于吸入空气中的污染物或花粉引起的。它们也会由感冒、流感或其他影响呼吸的疾病引起。如果您出现这些症状，请立即就医：
可能会产生更多黄色或绿色痰液的咳嗽
即使在您休息时也会出现呼吸短促
有时会发烧或全身酸痛
严重的急性发作可能会导致血液中的氧含量低至危险程度（称为急性呼吸衰竭的病症）。如果您有这些症状，请立即前往急诊室：
严重的呼吸短促（感觉像溺水）
焦虑或意识模糊
出汗
血液中低氧造成的皮肤发青