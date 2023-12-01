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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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慢性阻塞性肺疾病（COPD）

（慢性支气管炎；肺气肿）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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什么是慢性阻塞性肺疾病？

慢性阻塞性肺疾病是一种肺部疾病，会导致呼吸困难。很难将空气排出肺部。呼气困难称为慢性气流阻塞。

  • 吸烟是引起慢性阻塞性肺疾病最常见的原因

  • 慢性阻塞性肺疾病会引发咳嗽和呼吸短促

  • 戒烟有助于保持气道打开

  • 您的医生可能会给予您一些药物来帮助避免或缓解症状

  • 如果您有严重的慢性阻塞性肺疾病，可能还需其他药物、给氧、或行肺康复

慢性阻塞性肺疾病包括两种肺部疾病——慢性阻塞性支气管炎和肺气肿。很多人二者均有。

  • 慢性阻塞性支气管炎是一种会咳出粘稠的液体（痰—肺部黏液）并在总共连续 2 年或更长时间内持续至少 3 个月的咳嗽情况，并伴有气流阻塞和呼吸问题

  • 肺气肿是对肺部气囊造成的损伤

什么会导致慢性阻塞性肺疾病？

吸烟是引起慢性阻塞性肺疾病最常见的原因。其他常见的病因是：

  • 抽雪茄或吸烟斗

  • 吸入化学烟雾、灰尘、污染物或浓烟

  • 遗传倾向（即您有慢性阻塞性肺疾病家族史）

慢性阻塞性肺疾病有哪些症状？

慢性阻塞性肺疾病需要数年的时间发展并恶化。

在您四五十岁时，您可能有：

  • 轻度咳嗽，会咳出清痰（来自您肺部的黏液），通常在早上出现

  • 锻炼或走动时呼吸短促

在您 60 多岁的时候，您可能会出现：

  • 呼吸更困难，尤其在您抽烟时

  • 肺炎或其他需要住院治疗的肺部感染

  • 体重减轻

  • 早上头痛

  • 有时腿部肿胀

  • 有时咳血

长期患有慢性阻塞性肺疾病后，您可能会发现：

  • 您的胸部更大，因为空气滞留在肺部

  • 您的皮肤发青，因为血液中的氧气含量低

  • 即使您没有做任何事情，您也会呼吸短促

慢性阻塞性肺疾病急性发作时的症状

慢性阻塞性肺疾病急性发作即症状突然恶化。任何年龄都可发生急性发作。它们通常是由于吸入空气中的污染物或花粉引起的。它们也会由感冒、流感或其他影响呼吸的疾病引起。如果您出现这些症状，请立即就医：

  • 可能会产生更多黄色或绿色痰液的咳嗽

  • 即使在您休息时也会出现呼吸短促

  • 有时会发烧或全身酸痛

严重的急性发作可能会导致血液中的氧含量低至危险程度（称为急性呼吸衰竭的病症）。如果您有这些症状，请立即前往急诊室：

  • 严重的呼吸短促（感觉像溺水）

  • 焦虑或意识模糊

  • 出汗

  • 血液中低氧造成的皮肤发青

医生如何判断我是否患有慢性阻塞性肺疾病？

医生常根据您的症状来疑诊慢性阻塞性肺疾病。他们将进行胸部 X 光片检查以及了解您肺部工作情况的检查（肺功能检查）。医生可以使用放置在指尖上的传感器检查您血液中的氧气水平是否较低。

如果您还年轻，从不吸烟，且有慢性阻塞性肺疾病家族史，医生可能会做其他检查：

  • 血液检查，查看慢性阻塞性肺疾病是否在您的家族中遗传

  • 进行 ECG/EKG（心电图）或超声心动图查看您是否有任何导致呼吸短促的心脏问题

医生如何治疗慢性阻塞性肺疾病？

医生无法修复肺部和气道的损伤。

如果您吸烟，您需要戒烟，以防止慢性阻塞性肺疾病恶化。医生可能会给予您药物来帮助您戒烟，比如尼古丁口香糖或贴剂。

医生也可能给予您药物来增加气流并使呼吸更容易。有些药物用于预防症状。其他药物用于缓解症状。您通过吸入器吸入一些慢性阻塞性肺疾病药物。这使您能够将药物直接吸入到肺部。

您可能还需要吸氧疗法以增加血液中的氧气量。氧气通常是通过鼻子上的分支管来输送。

医生可能会建议您进行肺康复以帮助提高您的生活质量。

要治疗严重的慢性阻塞性肺疾病症状或急性发作，您可能需要留在医院。如果是感染引起的急性发作，您可能需要抗生素。

如果我患有慢性阻塞性肺疾病，该怎么办？

改变某些行为

  • 停止吸烟

  • 远离空气中的刺激物，如香烟烟雾、空气污染和花粉

  • 和您的医生商讨是否注射流感和肺炎疫苗（疫苗接种）

  • 每天吃健康食品，尤其是在您有不明原因的体重减轻时

  • 喝水而不是喝苏打水或咖啡——这可以防止肺中的痰液变粘稠

预先计划

如果您的慢性阻塞性肺疾病变得非常严重，您将需要日常生活和医疗护理方面的帮助。患有晚期慢性阻塞性肺疾病的患者更有可能因心脏问题、动脉阻塞或肺部问题（如肺炎或肺癌）而生病或死亡。您可能需要使用呼吸机来维持生命。

为了做好准备，如果您不能够决定自己的护理，请与您的家人讨论您需要的医疗护理类型。您的决定应写入被称为预先医疗指示的法律文件中。

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