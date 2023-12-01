慢性阻塞性肺疾病急性发作即症状突然恶化。任何年龄都可发生急性发作。它们通常是由于吸入空气中的污染物或花粉引起的。它们也会由感冒、流感或其他影响呼吸的疾病引起。如果您出现这些症状，请立即就医：

可能会产生更多黄色或绿色痰液的咳嗽

即使在您休息时也会出现呼吸短促

有时会发烧或全身酸痛

严重的急性发作可能会导致血液中的氧含量低至危险程度（称为急性呼吸衰竭的病症）。如果您有这些症状，请立即前往急诊室：