已审核/已修订 9月 2022 | 修改的 11月 2022

与结核病 (TB) 相关的细菌引起的感染

存在许多种类的分枝杆菌。结核分枝杆菌是引起结核病的菌种。此处讨论致病的其他分支杆菌。这些被称为非结核性分枝杆菌。当人们接触到污染的水或土壤时，通常会在环境中暴露于这些细菌。然而，大多数暴露不会引起感染，许多感染不会致病。

如果非结核性分枝杆菌 (NTM) 感染确实发生，通常只发生在以下人群中：

体弱的老年人

免疫系统受损的人（如 HIV 感染者）

患有诸如长期吸烟、陈旧性结核感染、支气管炎、肺气肿或囊性纤维化等所致肺损伤的人

NTM 感染通常来自环境而非感染者。

某些 NTM 感染的主要症状是咳嗽、发热和体重减轻。

肺部是最常见的感染，大多数肺部感染由一个被称为鸟分枝杆菌复合体 (MAC) 的菌群引起，包括鸟分枝杆菌和胞内分枝杆菌。MAC 中未包含的其它非结核性分枝杆菌有时也会感染人类。

鸟分枝杆菌 复合体 (MAC) 感染 MAC 肺部感染 肺部的 MAC 感染通常发病缓慢。首发症状包括咳嗽和咳痰。患者可出现疲乏、体重减轻和低热症状。 感染可缓慢加重，也可维持稳定很长时间。如果感染加重，患者可出现经常性的咳血和呼吸困难。 若要鉴别 MAC 感染与结核病，需要采集感染者的痰液进行实验室检查。拍摄胸部 X 片。可以显示结核病和 MAC 感染之间的一些差异。 由于耐药问题是治疗 MAC 感染过程中经常遇到的问题，所以医生往往会给感染者联合使用多种抗生素。通常用于中度感染患者的是以下三种药物的联合使用：克拉霉素或阿奇霉素、利福平和乙胺丁醇。用药时间通常为12-18个月。如果此联合方案无效，则可尝试其它联合方案。对于感染恶化中的患者，联合使用4至6种其他药物。 MAC 淋巴结感染 MAC 感染可累及少儿淋巴结，常发生于 1～5 岁时。感染主要由吃鸟分枝杆菌污染的泥土和喝污染水引起。 为了诊断感染，医生会切除受累淋巴结并进行检测。 淋巴结感染通常不需要使用抗生素治疗。直接切除感染的淋巴结即可。 播散性 MAC 感染 MAC 感染在以下患者中可播散至全身： 晚期艾滋病患者

有些情况下，患有其它疾病或服用削弱免疫系统药物的人 症状包括发热、贫血、血液异常、腹泻及腹痛。 若要诊断播散性 MAC 感染，医生通常会取患者的血液或骨髓组织、肝组织或感染的淋巴结组织的样本，用于细菌培育（培养）。 这类感染可使用两三种抗生素治疗，通常是克拉霉素或阿奇霉素联合乙胺丁醇，有时还可联合利福平。 合并重度艾滋病且 CD4 计数低于 100 个细胞/微升血液的患者需要预防性使用克拉霉素或阿奇霉素，以防止 MAC 感染的播散。另外，也需要对艾滋病给予有效治疗。该等治疗可提高免疫系统的抗感染能力。