与结核病 (TB) 相关的细菌引起的感染

存在许多种类的分枝杆菌。结核分枝杆菌是引起结核病的菌种。此处讨论致病的其他分支杆菌。这些被称为非结核性分枝杆菌。当人们接触到污染的水或土壤时，通常会在环境中暴露于这些细菌。然而，大多数暴露不会引起感染，许多感染不会致病。
如果非结核性分枝杆菌 (NTM) 感染确实发生，通常只发生在以下人群中：
NTM 感染通常来自环境而非感染者。
某些 NTM 感染的主要症状是咳嗽、发热和体重减轻。
肺部是最常见的感染，大多数肺部感染由一个被称为鸟分枝杆菌复合体 (MAC) 的菌群引起，包括鸟分枝杆菌和胞内分枝杆菌。MAC 中未包含的其它非结核性分枝杆菌有时也会感染人类。
鸟分枝杆菌复合体 (MAC) 感染
MAC 肺部感染
肺部的 MAC 感染通常发病缓慢。首发症状包括咳嗽和咳痰。患者可出现疲乏、体重减轻和低热症状。
感染可缓慢加重，也可维持稳定很长时间。如果感染加重，患者可出现经常性的咳血和呼吸困难。
若要鉴别 MAC 感染与结核病，需要采集感染者的痰液进行实验室检查。拍摄胸部 X 片。可以显示结核病和 MAC 感染之间的一些差异。
由于耐药问题是治疗 MAC 感染过程中经常遇到的问题，所以医生往往会给感染者联合使用多种抗生素。通常用于中度感染患者的是以下三种药物的联合使用：克拉霉素或阿奇霉素、利福平和乙胺丁醇。用药时间通常为12-18个月。如果此联合方案无效，则可尝试其它联合方案。对于感染恶化中的患者，联合使用4至6种其他药物。
MAC 淋巴结感染
MAC 感染可累及少儿淋巴结，常发生于 1～5 岁时。感染主要由吃鸟分枝杆菌污染的泥土和喝污染水引起。
为了诊断感染，医生会切除受累淋巴结并进行检测。
淋巴结感染通常不需要使用抗生素治疗。直接切除感染的淋巴结即可。
播散性 MAC 感染
MAC 感染在以下患者中可播散至全身：
晚期艾滋病患者
有些情况下，患有其它疾病或服用削弱免疫系统药物的人
症状包括发热、贫血、血液异常、腹泻及腹痛。
若要诊断播散性 MAC 感染，医生通常会取患者的血液或骨髓组织、肝组织或感染的淋巴结组织的样本，用于细菌培育（培养）。
这类感染可使用两三种抗生素治疗，通常是克拉霉素或阿奇霉素联合乙胺丁醇，有时还可联合利福平。
合并重度艾滋病且 CD4 计数低于 100 个细胞/微升血液的患者需要预防性使用克拉霉素或阿奇霉素，以防止 MAC 感染的播散。另外，也需要对艾滋病给予有效治疗。该等治疗可提高免疫系统的抗感染能力。
其它非结核性分枝杆菌感染
MAC 中未包含的非结核性分枝杆菌有时也会感染人类。
皮肤感染
游泳池肉芽肿是一种由海分枝杆菌引起的皮肤感染。海分枝杆菌和其他一些分枝杆菌生长在游泳池内，甚至家庭鱼缸内。当人们游泳于未氯化的污染水池、清洁受污染的家庭鱼缸，或者在处理污染的鱼或贝类时划伤或割伤皮肤时，这些分枝杆菌可能会引起皮肤感染。
皮肤上可出现红包，红包可肿胀变紫。它们通常出现在双臂或双膝部。
如果患者免疫系统正常，这些皮肤感染可以不经治疗而清除。但如果患者免疫系统受损，感染可扩散至身体其他部位。
慢性感染者通常需要使用3到6个月的米诺环素、强力霉素、克拉霉素或其它抗生素治疗。
布鲁里溃疡是由溃疡分枝杆菌引起的皮肤感染。在全球范围内，这种感染（也称为班兹达或丹特里溃疡）是免疫系统正常人群中常见的分枝杆菌病。大多数感染发生在西非和中非的热带地区。在澳大利亚，大多数病例发生在墨尔本城市周围的温带地区。
这种感染开始于皮下肿块、大面积肿胀或腿部、手臂或面部大面积肿胀。受累区域无痛。感染进展，导致腿部或手臂出现大面积开放性溃疡，导致皮肤和皮下组织广泛破坏。
溃疡分枝杆菌感染可联合使用抗生素治疗。
伤口和异物感染
其他类型的分枝杆菌，如偶发分枝杆菌和脓肿分枝杆菌，可在居民、办公室和医疗保健机构的供水系统中存活。它们很难通过常见的去污方法（例如，在水中加入氯）根除。
偶发分枝杆菌可感染伤口、纹身和人工身体部件如心脏机械瓣膜或乳房植入物。
当使用污染的水清洗儿童的根管时，脓肿分枝杆菌会引起严重感染。
通过抗生素和手术去除感染部位和/或异物通常可以治愈感染。然而，某些分枝杆菌很难或无法消除，因此有些患者会被转诊给经验丰富的专家。