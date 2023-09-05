什么是脑震荡？
脑震荡是对您脑部的损伤，会暂时影响您的思维和意识。
颅骨可以保护您的脑部。颅骨内的液体也会对您的脑部有缓冲作用。但如果您的头部受到足够猛烈的击打，您的脑部可能会在颅骨内移动并碰撞您的颅骨。这可能会损伤您的脑部并暂时改变您脑部的工作方式。
您可能会神志不清（无意识），或只是感到意识混乱
医生会给您做头部 CT 扫描（计算机断层扫描），确保您的脑部未出血或有淤血
一旦发生脑震荡，特别是如果您的脑部没有愈合，您可能未来更容易再发脑震荡
反复的脑震荡可能会增加您出现长期脑损伤和痴呆的几率
什么会引起脑震荡？
脑震荡是由于您的头部受到大力撞击（颅脑损伤）造成的。例如，当您遇到以下情况时可能有脑震荡：
跌倒并撞到头
发生汽车或摩托车车祸
头部遭到拳击，或头部撞到物体上
许多运动有导致脑震荡的风险（请参见运动相关性脑震荡）。
脑震荡有哪些症状？
如果您有脑震荡，您可能会：
昏迷一会儿（通常不到15分钟）
感到头晕、意识模糊或头重脚轻
回答问题缓慢
头痛、复视或对光线敏感
动作笨拙或平衡性差
无法记住受伤之前或之后发生的事情
什么是脑震荡后综合征？
脑震荡后综合症是指脑震荡后出现症状。你可能出现：
头痛
头晕和头重脚轻
疲倦、易怒或对光线或噪音敏感
难以集中注意力
记忆力差
抑郁症和焦虑
通常，这些症状会在一两周后消退。较少情况下，这些问题会持续数月。
医生如何判断我是否有脑震荡？
您的医生会根据您颅脑损伤后出现的症状判断您是否有脑震荡。
为了判断您是否有任何脑部损伤，医生有时会：
做头部 CT 扫描，确定您的脑部没有出血或淤血
如果您的症状在颅脑损伤后几分钟内消退，则可能不需要 CT 扫描。
医生如何治疗脑震荡？
您的医生会让您：
休息
如果头痛，请服用对乙酰氨基酚
在您的医生说您的颅脑损伤已经完全愈合，并且您可以恢复运动之前，不要进行身体接触性运动，因为这会让您再发脑震荡的风险更高。