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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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脑震荡

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是脑震荡？

脑震荡是对您脑部的损伤，会暂时影响您的思维和意识。

颅骨可以保护您的脑部。颅骨内的液体也会对您的脑部有缓冲作用。但如果您的头部受到足够猛烈的击打，您的脑部可能会在颅骨内移动并碰撞您的颅骨。这可能会损伤您的脑部并暂时改变您脑部的工作方式。

  • 您可能会神志不清（无意识），或只是感到意识混乱

  • 医生会给您做头部 CT 扫描（计算机断层扫描），确保您的脑部未出血或有淤血

  • 一旦发生脑震荡，特别是如果您的脑部没有愈合，您可能未来更容易再发脑震荡

  • 反复的脑震荡可能会增加您出现长期脑损伤和痴呆的几率

什么会引起脑震荡？

脑震荡是由于您的头部受到大力撞击（颅脑损伤）造成的。例如，当您遇到以下情况时可能有脑震荡：

  • 跌倒并撞到头

  • 发生汽车或摩托车车祸

  • 头部遭到拳击，或头部撞到物体上

许多运动有导致脑震荡的风险（请参见运动相关性脑震荡）。

脑震荡有哪些症状？

如果您有脑震荡，您可能会：

  • 昏迷一会儿（通常不到15分钟）

  • 感到头晕、意识模糊或头重脚轻

  • 回答问题缓慢

  • 头痛、复视或对光线敏感

  • 动作笨拙或平衡性差

  • 无法记住受伤之前或之后发生的事情

什么是脑震荡后综合征？

脑震荡后综合症是指脑震荡后出现症状。你可能出现：

  • 头痛

  • 头晕和头重脚轻

  • 疲倦、易怒或对光线或噪音敏感

  • 难以集中注意力

  • 记忆力差

  • 抑郁症和焦虑

通常，这些症状会在一两周后消退。较少情况下，这些问题会持续数月。

医生如何判断我是否有脑震荡？

您的医生会根据您颅脑损伤后出现的症状判断您是否有脑震荡。

为了判断您是否有任何脑部损伤，医生有时会：

  • 做头部 CT 扫描，确定您的脑部没有出血或淤血

如果您的症状在颅脑损伤后几分钟内消退，则可能不需要 CT 扫描。

医生如何治疗脑震荡？

您的医生会让您：

  • 休息

  • 如果头痛，请服用对乙酰氨基酚

在您的医生说您的颅脑损伤已经完全愈合，并且您可以恢复运动之前，不要进行身体接触性运动，因为这会让您再发脑震荡的风险更高。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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