医生如何判断我是否有脑震荡？

医生如何判断我是否有脑震荡？

您的医生会根据您颅脑损伤后出现的症状判断您是否有脑震荡。

为了判断您是否有任何脑部损伤，医生有时会：

做头部 CT 扫描，确定您的脑部没有出血或淤血

如果您的症状在颅脑损伤后几分钟内消退，则可能不需要 CT 扫描。