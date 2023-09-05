什么是运动相关性脑震荡？
脑震荡是对您脑部的损伤，会暂时影响您的思维和意识。您可能会神志不清（无意识），或只是感到意识混乱。
颅骨可以保护您的脑部。颅骨内的液体也会对您的脑部有缓冲作用。但如果您的头部受到足够猛烈的击打，您的脑部可能会在颅骨内移动并碰撞您的颅骨。这可能会损伤您的脑部并暂时改变您脑部的工作方式。
运动相关性脑震荡是您在运动受伤时导致的脑震荡，例如踢足球导致头部撞伤。
接近五分之一的身体接触性运动运动员会在赛季中出现脑震荡。
任何运动中都可能出现脑震荡，但在足球、橄榄球、冰球和长曲棍球等高速碰撞的运动中发生的可能性更大
如果您有运动相关性脑震荡，您可能会昏倒，但也可能不会
如果您发生运动相关性脑震荡后还继续参加运动，则您再发脑震荡的风险会更高
轻微的颅脑损伤可能导致反复脑震荡
反复脑震荡可能会增加您出现长期脑损伤和痴呆的几率
如果您认为自己有运动相关性脑震荡，请立即去看医生，尤其是曾多次接受过运动相关性脑震荡治疗的人。
哪些运动会引起脑震荡？
脑震荡是由于您的头部受到大力撞击造成的。在运动中，以下情况均会导致脑震荡：
跌倒并撞到头
您的头撞到另一名运动员
您的头撞到球、球拍或球棒等物体上
几乎任何运动中都可能发生脑震荡。但在足球、橄榄球、冰球或长曲棍球等人们高速冲撞的运动中，发生的可能性更大。在球棍和冰球（球）高速移动的运动中，脑震荡发生的可能性也更高。
运动相关性脑震荡有哪些症状？
您可能会昏迷一会儿（通常不到 15 分钟）。但脑震荡不一定会神志不清。您可能还出现：
意识混乱，包括头晕或昏迷，不确定得分或您在哪一队，或回答问题缓慢
记忆丧失，例如不认识队友或不记得受伤前后发生的事情
复视和对光敏感
动作笨拙
头痛和头晕
平衡能力受损
在脑震荡后几天或几周可能出现一些症状：
持续头痛
记忆障碍
感到疲惫和易怒
无法入眠
情绪波动
对光和噪音刺激敏感
如果您发生过多次运动相关性脑震荡，即使是轻微脑震荡，您也可能会出现被称为慢性创伤性脑部病变 (CTE) 的长期脑损伤。CTE 会在多年后发生。它会导致如下症状：
医生如何判断我是否有运动相关性脑震荡？
如果您在运动时出现颅脑损伤，医生将会：
问您问题
进行体格检查，查看您脑部的某些部分是否正常工作
如果您在几分钟内无法恢复正常或长时间无意识，医生通常会：
把您送到医院，行头部 CT 扫描（计算机断层扫描）以确定您的脑部没有出血或淤血
最好去看有运动相关性脑震荡经验的医生。
医生如何治疗运动相关性脑震荡？
您的医生会要求您：
休息
服用对乙酰氨基酚治疗任何头痛
停止可能会使您的脑部兴奋的活动（例如，使用电脑、玩视频游戏和看电视）
如果症状恶化，请返回医院
在您可以恢复运动之前，您的医生可能会让您从简单的锻炼开始，然后通过训练慢慢找到自己的方式。在您的症状消退和医生告诉您可以运动前，您不应再次开始运动。
我怎样才能在未来预防运动相关性脑震荡？
佩戴任何建议用于您运动的头盔
在您的医生说您的颅脑损伤已经完全愈合前，请不要参与身体接触性运动
当您恢复运动时，要循序渐进
有些运动员在参赛之前要进行神经认知测试（某些脑部功能测试）。如果怀疑有脑震荡，医生会对运动员进行重测，并确定是否发生了脑部问题。