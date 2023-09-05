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小知识
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运动相关性脑震荡

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是运动相关性脑震荡？

脑震荡是对您脑部的损伤，会暂时影响您的思维和意识。您可能会神志不清（无意识），或只是感到意识混乱。

颅骨可以保护您的脑部。颅骨内的液体也会对您的脑部有缓冲作用。但如果您的头部受到足够猛烈的击打，您的脑部可能会在颅骨内移动并碰撞您的颅骨。这可能会损伤您的脑部并暂时改变您脑部的工作方式。

运动相关性脑震荡是您在运动受伤时导致的脑震荡，例如踢足球导致头部撞伤。

接近五分之一的身体接触性运动运动员会在赛季中出现脑震荡

  • 任何运动中都可能出现脑震荡，但在足球、橄榄球、冰球和长曲棍球等高速碰撞的运动中发生的可能性更大

  • 如果您有运动相关性脑震荡，您可能会昏倒，但也可能不会

  • 如果您发生运动相关性脑震荡后还继续参加运动，则您再发脑震荡的风险会更高

  • 轻微的颅脑损伤可能导致反复脑震荡

  • 反复脑震荡可能会增加您出现长期脑损伤和痴呆的几率

如果您认为自己有运动相关性脑震荡，请立即去看医生，尤其是曾多次接受过运动相关性脑震荡治疗的人。

哪些运动会引起脑震荡？

脑震荡是由于您的头部受到大力撞击造成的。在运动中，以下情况均会导致脑震荡：

  • 跌倒并撞到头

  • 您的头撞到另一名运动员

  • 您的头撞到球、球拍或球棒等物体上

几乎任何运动中都可能发生脑震荡。但在足球、橄榄球、冰球或长曲棍球等人们高速冲撞的运动中，发生的可能性更大。在球棍和冰球（球）高速移动的运动中，脑震荡发生的可能性也更高。

运动相关性脑震荡有哪些症状？

您可能会昏迷一会儿（通常不到 15 分钟）。但脑震荡不一定会神志不清。您可能还出现：

  • 意识混乱，包括头晕或昏迷，不确定得分或您在哪一队，或回答问题缓慢

  • 记忆丧失，例如不认识队友或不记得受伤前后发生的事情

  • 复视和对光敏感

  • 动作笨拙

  • 头痛和头晕

  • 平衡能力受损

在脑震荡后几天或几周可能出现一些症状：

  • 持续头痛

  • 记忆障碍

  • 感到疲惫和易怒

  • 无法入眠

  • 情绪波动

  • 对光和噪音刺激敏感

如果您发生过多次运动相关性脑震荡，即使是轻微脑震荡，您也可能会出现被称为慢性创伤性脑部病变 (CTE) 的长期脑损伤。CTE 会在多年后发生。它会导致如下症状：

  • 记忆障碍

  • 判断和决策问题

  • 性格变化，比如容易生气，变得更加暴力

  • 抑郁症

  • 帕金森综合征是一种或多种运动问题，类似于人们有帕金森病时出现的问题，如颤动、动作缓慢、言语困难或肌肉僵硬

医生如何判断我是否有运动相关性脑震荡？

如果您在运动时出现颅脑损伤，医生将会：

  • 问您问题

  • 进行体格检查，查看您脑部的某些部分是否正常工作

如果您在几分钟内无法恢复正常或长时间无意识，医生通常会：

最好去看有运动相关性脑震荡经验的医生。

医生如何治疗运动相关性脑震荡？

您的医生会要求您：

  • 休息

  • 服用对乙酰氨基酚治疗任何头痛

  • 停止可能会使您的脑部兴奋的活动（例如，使用电脑、玩视频游戏和看电视）

  • 如果症状恶化，请返回医院

在您可以恢复运动之前，您的医生可能会让您从简单的锻炼开始，然后通过训练慢慢找到自己的方式。在您的症状消退和医生告诉您可以运动前，您不应再次开始运动。

我怎样才能在未来预防运动相关性脑震荡？

  • 佩戴任何建议用于您运动的头盔

  • 在您的医生说您的颅脑损伤已经完全愈合前，请不要参与身体接触性运动

  • 当您恢复运动时，要循序渐进

有些运动员在参赛之前要进行神经认知测试（某些脑部功能测试）。如果怀疑有脑震荡，医生会对运动员进行重测，并确定是否发生了脑部问题。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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