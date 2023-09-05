脑震荡是对您脑部的损伤，会暂时影响您的思维和意识。您可能会神志不清（无意识），或只是感到意识混乱。

什么是运动相关性脑震荡？ 视频

颅骨可以保护您的脑部。颅骨内的液体也会对您的脑部有缓冲作用。但如果您的头部受到足够猛烈的击打，您的脑部可能会在颅骨内移动并碰撞您的颅骨。这可能会损伤您的脑部并暂时改变您脑部的工作方式。

运动相关性脑震荡是您在运动受伤时导致的脑震荡，例如踢足球导致头部撞伤。

接近五分之一的身体接触性运动运动员会在赛季中出现脑震荡。

任何运动中都可能出现脑震荡，但在足球、橄榄球、冰球和长曲棍球等高速碰撞的运动中发生的可能性更大

如果您有运动相关性脑震荡，您可能会昏倒，但也可能不会

如果您发生运动相关性脑震荡后还继续参加运动，则您再发脑震荡的风险会更高

轻微的颅脑损伤可能导致反复脑震荡

反复脑震荡可能会增加您出现长期脑损伤和痴呆的几率

如果您认为自己有运动相关性脑震荡，请立即去看医生，尤其是曾多次接受过运动相关性脑震荡治疗的人。