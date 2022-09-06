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小知识
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膀胱癌

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2022
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癌症是指体内细胞的生长失控。细胞是构成人体的微小积木。细胞各司其职。不同器官由不同类型的细胞组成。几乎任何类型的细胞都可能癌变。 

什么是膀胱癌？

膀胱，是一个中空的球囊状器官，可保存尿液，直到您排尿（小便）。膀胱癌是指膀胱细胞的不受控制的生长。

  • 吸烟增加了您罹患膀胱癌的几率

  • 膀胱癌患者中，男性约为女性的 3 倍

  • 膀胱癌的首发症状通常是尿液中有血

  • 膀胱癌通常通过手术治疗

泌尿道

什么原因会导致膀胱癌？

膀胱癌风险增加的原因如下：

  • 吸烟——这导致了大约一半新的膀胱癌病例

  • 暴露于某些工业化学品

  • 长期使用某些药物

血吸虫病也会增加膀胱癌的风险。血吸虫病是一种发生在热带气候地区的疾病，这种寄生虫可感染膀胱。

膀胱癌的症状是什么？

最常见的症状是：

  • 尿液中有血

其他症状包括：

  • 小便疼痛和烧灼感

  • 尿急和尿频

膀胱癌的症状可能与膀胱感染的症状相同。膀胱感染比膀胱癌更常见，但是二者可能同时存在。

医生如何判断我是否患有膀胱癌？

如果出现以下情况，医生可能会怀疑膀胱癌：

  • 您的尿液中有血液，但没有尿路感染 (UTI)

  • 您持续接受膀胱感染治疗，但您的症状没有消失

为了了解您是否患有膀胱癌，医生将会做以下事情：

  • 膀胱镜检查

  • 活检

进行膀胱镜检查时，医生会用一个小的可视导管查看膀胱。他们将管子通过排尿的孔洞（尿道）放入体内。您会服用药物，这样就不会受伤。如果医生看到可能是癌症的某些东西，他们会进行活检。在活检中，他们采集组织样本进行实验室检测。

如果您患有膀胱癌，医生可能会进行其他检查，如计算机断层扫描 (CT) 和胸部 X 光检查，以查看癌症是否已扩散。

医生如何治疗膀胱癌？

如果您的癌症仅在膀胱内表面，医生将：

  • 在膀胱镜检查期间去除癌症细胞

  • 在癌症消失后将药物放入膀胱

去除癌症细胞后癌症可能会复发。

如果膀胱镜检查无法取出您的癌症细胞，医生将：

如果医生切除了您的膀胱，他们会找到一种新方法来帮助您排尿。他们可能会放入人工膀胱或者在肚子上造口以便将尿液排出到一个袋子中。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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