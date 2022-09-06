如果您的癌症仅在膀胱内表面，医生将：

在膀胱镜检查期间去除癌症细胞

在癌症消失后将药物放入膀胱

去除癌症细胞后癌症可能会复发。

如果膀胱镜检查无法取出您的癌症细胞，医生将：

切除部分或全部膀胱

做化疗

有时，做放疗

如果医生切除了您的膀胱，他们会找到一种新方法来帮助您排尿。他们可能会放入人工膀胱或者在肚子上造口以便将尿液排出到一个袋子中。