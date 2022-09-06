癌症是指体内细胞的生长失控。细胞是构成人体的微小积木。细胞各司其职。不同器官由不同类型的细胞组成。几乎任何类型的细胞都可能癌变。
什么是膀胱癌？
膀胱，是一个中空的球囊状器官，可保存尿液，直到您排尿（小便）。膀胱癌是指膀胱细胞的不受控制的生长。
吸烟增加了您罹患膀胱癌的几率
膀胱癌患者中，男性约为女性的 3 倍
膀胱癌的首发症状通常是尿液中有血
膀胱癌通常通过手术治疗
泌尿道
什么原因会导致膀胱癌？
膀胱癌风险增加的原因如下：
吸烟——这导致了大约一半新的膀胱癌病例
暴露于某些工业化学品
长期使用某些药物
血吸虫病也会增加膀胱癌的风险。血吸虫病是一种发生在热带气候地区的疾病，这种寄生虫可感染膀胱。
膀胱癌的症状是什么？
最常见的症状是：
尿液中有血
其他症状包括：
小便疼痛和烧灼感
尿急和尿频
膀胱癌的症状可能与膀胱感染的症状相同。膀胱感染比膀胱癌更常见，但是二者可能同时存在。
医生如何判断我是否患有膀胱癌？
如果出现以下情况，医生可能会怀疑膀胱癌：
您的尿液中有血液，但没有尿路感染 (UTI)
您持续接受膀胱感染治疗，但您的症状没有消失
为了了解您是否患有膀胱癌，医生将会做以下事情：
膀胱镜检查
活检
进行膀胱镜检查时，医生会用一个小的可视导管查看膀胱。他们将管子通过排尿的孔洞（尿道）放入体内。您会服用药物，这样就不会受伤。如果医生看到可能是癌症的某些东西，他们会进行活检。在活检中，他们采集组织样本进行实验室检测。
如果您患有膀胱癌，医生可能会进行其他检查，如计算机断层扫描 (CT) 和胸部 X 光检查，以查看癌症是否已扩散。