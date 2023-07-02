什么是勃起功能障碍？
勃起功能障碍 (ED) 是男性经常在达到或保持勃起（变硬）时遇到困难。阴茎可能根本不能勃起，或者偶尔能勃起。或者能勃起，但勃起维持时间不够长。
男性偶尔出现勃起问题是正常现象，除非经常发生，否则医生不会认为它是ED
ED可能由外伤、心理因素、神经系统和血管疾病、某些药物以及手术所引起
ED在40岁以上的男性中常见
ED通常是可治疗的
有时ED是更为严重的健康问题的一种征兆。
如果你出现ED并且有以下情况，请马上就医：
两腿之间的区域（胯部）感到麻木
麻木加上ED，可能是脊髓问题的征兆。
如果你出现以下情况，询问你需要等多久能看医生：
夜间或早晨醒来时从没有勃起
运动后出现腿部肌肉抽搐，休息后消失
什么原因导致勃起功能障碍？
医师访视会发生什么？
医生如何治疗勃起功能障碍？
首先，医生将：
治疗可能导致ED的任何健康问题
考虑更换你正在服用的任何会导致ED的药物
医生可能还建议你：
减轻体重
停止吸烟
少喝酒
然而，ED的主要治疗是药物。通常，医生会开具以下处方：
药丸，比如西地那非（Viagra，中文名为伟哥）
西地那非等药丸被称为磷酸二酯酶抑制剂。你在想开始性交前大约一个小时服用。如果你还服用一种称为硝酸酯类的心脏药物，则不应服用这些药丸。硝酸甘油等硝酸酯类是治疗胸痛的药物。
如果你不能服用磷酸二酯酶抑制剂，你的医生可能：
开具你在性交前向阴茎注射的处方药物
开具你在性交前放入阴茎口的处方药物
你使用过真空装置吗？
真空装置是放置在阴茎上的圆形塑料管。它有一个手动泵，可用来抽出空气。从而使你勃起。勃起后，当你取下泵时，在阴茎根部周围放置一个环或绑带，以保持勃起状态。
如果你患有严重的 ED，并且以上这些治疗都不起作用，医生可能会：
通过手术在阴茎内植入一个装置
该设备可能是一个固体硅棒，始终保持你的阴茎坚硬。或者也可能是一个充气装置，你可以自己操作泵导致勃起。