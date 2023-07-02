首先，医生将：

治疗可能导致ED的任何健康问题

考虑更换你正在服用的任何会导致ED的药物

医生可能还建议你：

减轻体重

停止吸烟

少喝酒

然而，ED的主要治疗是药物。通常，医生会开具以下处方：

药丸，比如西地那非（Viagra，中文名为伟哥）

西地那非等药丸被称为磷酸二酯酶抑制剂。你在想开始性交前大约一个小时服用。如果你还服用一种称为硝酸酯类的心脏药物，则不应服用这些药丸。硝酸甘油等硝酸酯类是治疗胸痛的药物。

如果你不能服用磷酸二酯酶抑制剂，你的医生可能：

开具你在性交前向阴茎注射的处方药物

开具你在性交前放入阴茎口的处方药物

你使用过真空装置吗？

真空装置是放置在阴茎上的圆形塑料管。它有一个手动泵，可用来抽出空气。从而使你勃起。勃起后，当你取下泵时，在阴茎根部周围放置一个环或绑带，以保持勃起状态。

如果你患有严重的 ED，并且以上这些治疗都不起作用，医生可能会：

通过手术在阴茎内植入一个装置

该设备可能是一个固体硅棒，始终保持你的阴茎坚硬。或者也可能是一个充气装置，你可以自己操作泵导致勃起。