提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

勃起功能障碍 (ED)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2023
浏览专业版
获得完整的细节

什么是勃起功能障碍？

勃起功能障碍 (ED) 是男性经常在达到或保持勃起（变硬）时遇到困难。阴茎可能根本不能勃起，或者偶尔能勃起。或者能勃起，但勃起维持时间不够长。

  • 男性偶尔出现勃起问题是正常现象，除非经常发生，否则医生不会认为它是ED

  • ED可能由外伤、心理因素、神经系统和血管疾病、某些药物以及手术所引起

  • ED在40岁以上的男性中常见

  • ED通常是可治疗的

有时ED是更为严重的健康问题的一种征兆。

如果你出现ED并且有以下情况，请马上就医：

  • 两腿之间的区域（胯部）感到麻木

麻木加上ED，可能是脊髓问题的征兆。

如果你出现以下情况，询问你需要等多久能看医生：

  • 夜间或早晨醒来时从没有勃起

  • 运动后出现腿部肌肉抽搐，休息后消失

什么原因导致勃起功能障碍？

多数情况下，ED是由阴茎血流问题或阴茎神经问题引起的。

ED 的常见原因是：

ED也可能由以下原因引起：

  • 睾酮水平低

  • 酒精或可卡因等药物

  • 压力大、表现焦虑、抑郁症或者劳累过度

  • 影响神经的疾病，如中风多发性硬化，和脊髓损伤

医师访视会发生什么？

医生会：

  • 抽取血液来检测睾酮的水平，并检查你是否患有糖尿病或其他疾病

  • 有时候做超声来检查阴茎的血流

医生如何治疗勃起功能障碍？

首先，医生将：

  • 治疗可能导致ED的任何健康问题

  • 考虑更换你正在服用的任何会导致ED的药物

医生可能还建议你：

  • 减轻体重

  • 停止吸烟

  • 少喝酒

然而，ED的主要治疗是药物。通常，医生会开具以下处方：

  • 药丸，比如西地那非（Viagra，中文名为伟哥）

西地那非等药丸被称为磷酸二酯酶抑制剂。你在想开始性交前大约一个小时服用。如果你还服用一种称为硝酸酯类的心脏药物，则不应服用这些药丸。硝酸甘油等硝酸酯类是治疗胸痛的药物。

如果你不能服用磷酸二酯酶抑制剂，你的医生可能：

  • 开具你在性交前向阴茎注射的处方药物

  • 开具你在性交前放入阴茎口的处方药物

  • 你使用过真空装置吗？

真空装置是放置在阴茎上的圆形塑料管。它有一个手动泵，可用来抽出空气。从而使你勃起。勃起后，当你取下泵时，在阴茎根部周围放置一个环或绑带，以保持勃起状态。

如果你患有严重的 ED，并且以上这些治疗都不起作用，医生可能会：

  • 通过手术在阴茎内植入一个装置

该设备可能是一个固体硅棒，始终保持你的阴茎坚硬。或者也可能是一个充气装置，你可以自己操作泵导致勃起。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。