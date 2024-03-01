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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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精氨酸加压素抵抗症

（肾性尿崩症）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2024
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什么是精氨酸血管加压素抵抗症？

精氨酸血管加压素抵抗症（以前称为肾性尿崩症）是一种肾脏疾病，会导致排尿（小便）过多，进而导致口渴。

正常情况下，您的肾脏会平衡您体内的水含量，以便您拥有适当的水含量（水平衡）。但若有精氨酸血管加压素抵抗症，您的身体会因排尿而失去太多水分。

  • 精氨酸血管加压素抵抗症可以在出生后不久开始，或者可以在后期发生

  • 您会大量排尿——每天 1 至 6 加仑（约 4 至 24 升）尿液

  • 因为您小便很多，您会感到口渴并大量饮水

  • 多尿和多饮会破坏您体内的盐和矿物质（电解质）平衡

  • 您可能会变得非常干渴（脱水

  • 医生会确保让您饮用足够的水，且不吃过多的盐或蛋白质

  • 有时，药物可以提供帮助

什么会导致精氨酸血管加压素抵抗症？

当肾脏停止对一种称为加压素的激素作出反应时，就会发生精氨酸加压素抵抗症。后叶加压素会向您的肾脏发出信号以指示其保留水分，而不是大量排尿。如果您的肾脏停止对后叶加压素产生反应，您就会排尿过多。

精氨酸血管加压素抵抗症的病因包括：

精氨酸血管加压素抵抗症的症状有哪些？

精氨酸血管加压素抵抗症的症状包括：

  • 感觉非常口渴

  • 大量排尿（每天多达 6 加仑 [24 升]）

在一种类型的精氨酸血管加压素抵抗症中，症状可以在出生后不久开始。婴儿可能会严重脱水并出现以下症状：

  • 发热

  • 呕吐

  • 癫痫发作

医生如何判断我是否有精氨酸血管加压素抵抗症？

如果您大量饮水和频繁小便，医生会怀疑精氨酸血管加压素抵抗症。为了确诊，医生将：

  • 血液化验

  • 尿液化验

有时，医生会进行禁水试验

医生如何治疗精氨酸血管加压素抵抗症？

为了治疗精氨酸血管加压素抵抗症，医生会让您：

  • 感觉口渴时尽快饮水——婴儿、儿童和患有精氨酸血管加压素抵抗症的老年人应该经常喝水

  • 食用低盐和低蛋白质的食物

  • 有时，服用帮助肾脏重吸收钠和水的药物，以便减少尿量

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