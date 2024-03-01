什么是精氨酸血管加压素抵抗症？
什么会导致精氨酸血管加压素抵抗症？
当肾脏停止对一种称为加压素的激素作出反应时，就会发生精氨酸加压素抵抗症。后叶加压素会向您的肾脏发出信号以指示其保留水分，而不是大量排尿。如果您的肾脏停止对后叶加压素产生反应，您就会排尿过多。
精氨酸血管加压素抵抗症的病因包括：
您与生俱来的遗传问题
服用某些药物，例如锂盐
影响肾脏的问题，如多囊性肾病、镰状细胞贫血或 Sjögren 综合征
精氨酸血管加压素抵抗症的症状有哪些？
精氨酸血管加压素抵抗症的症状包括：
感觉非常口渴
大量排尿（每天多达 6 加仑 [24 升]）
在一种类型的精氨酸血管加压素抵抗症中，症状可以在出生后不久开始。婴儿可能会严重脱水并出现以下症状：
发热
呕吐
癫痫发作
医生如何判断我是否有精氨酸血管加压素抵抗症？
如果您大量饮水和频繁小便，医生会怀疑精氨酸血管加压素抵抗症。为了确诊，医生将：
血液化验
尿液化验
有时，医生会进行禁水试验。
医生如何治疗精氨酸血管加压素抵抗症？
为了治疗精氨酸血管加压素抵抗症，医生会让您：
感觉口渴时尽快饮水——婴儿、儿童和患有精氨酸血管加压素抵抗症的老年人应该经常喝水
食用低盐和低蛋白质的食物
有时，服用帮助肾脏重吸收钠和水的药物，以便减少尿量