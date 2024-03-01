当肾脏停止对一种称为加压素的激素作出反应时，就会发生精氨酸加压素抵抗症。后叶加压素会向您的肾脏发出信号以指示其保留水分，而不是大量排尿。如果您的肾脏停止对后叶加压素产生反应，您就会排尿过多。

精氨酸血管加压素抵抗症的病因包括：