肝脏是什么器官？
肝脏是腹部右侧足球大小的器官，在肋骨下面。它有许多重要的功能：
分泌一种能帮助身体消化脂肪的液体（胆汁）
处理消化道中的营养物质
生成帮助凝血的蛋白质
帮助分解药品和毒物，让你的身体可以将它们排出体外
消化系统
什么是酒精相关性肝病？
酒精相关性肝病是长期过量饮酒导致的一种肝脏损害。
饮酒量越多、越频繁，对肝脏的损害风险就越大
一开始你不会有任何症状，但后来你可能会感到疲倦或皮肤发黄（黄疸）或腹部肿胀
症状会变得严重并危及生命，例如内部出血和脑部问题
如果你喝了太多酒精并有肝病症状，医生会进行血液检查
酒精相关性肝病的主要治疗方法是戒酒
酒精相关性肝病的病因是什么？
喝酒导致哪些类型的肝损伤？
酒精滥用可能导致三种肝损害，它们通常按以下顺序发展：
脂肪堆积在肝脏（脂肪肝）
几乎每个酒精滥用的人都会患上脂肪肝
如果戒酒，脂肪肝通常会消失
肝脏炎症（酒精性肝炎）
一些人肝脏发炎
发炎的肝脏无法发挥正常功能
如果戒酒，炎症通常会消失，但肝脏可能会有一些永久性的损伤
瘢痕组织代替正常肝组织（肝硬化）
瘢痕组织越多，剩下的正常肝组织越难以发挥功能
当大量瘢痕组织积聚时，肝脏会萎缩并且无法发挥正常功能
即使戒酒，瘢痕组织也不会消失
酒精相关性肝病的症状是什么？
脂肪肝通常没有症状。
酒精性肝炎通常会导致：
发热
黄疸（皮肤和眼睛发黄）
肝脏疼痛、肿胀
乏力、疲惫的感觉
但是，有时酒精性肝炎会使你感到非常不适。
肝硬化导致许多严重的健康问题，包括：
腹部肿胀
由于大脑问题而导致的嗜睡和意识错乱
呕血
血便或黑色的柏油样大便（粪便）
更容易出血和瘀伤
肝癌风险增加
大量饮酒会导致什么其他症状？
医生如何知道我是否患有酒精相关性肝病？
医生如何治疗酒精相关性肝病？
你需要做的最重要的事情是：
停止饮酒
戒酒可能很难。有些资源可能有帮助，包括参加康复计划、加入支持小组，并与辅导员交谈。医生可能会开具有助于减少酒精戒断症状的药物。
其他治疗可能包括：
吃适合你的食物和维生素
服用称为皮质类固醇的药物，以减轻任何肝脏炎症
如果你的肝脏非常糟糕，几乎没有功能，你可能需要肝脏移植。进行移植时，医生会进行手术，用健康的肝脏代替你的患病肝脏。因为酒精也会伤害你新移植的肝脏，所以医生通常只在你戒酒后才进行移植。