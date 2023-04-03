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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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酒精相关性肝病

（酒精性肝病；酒精相关性肝病）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2023
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肝脏是什么器官？

肝脏是腹部右侧足球大小的器官，在肋骨下面。它有许多重要的功能：

  • 分泌一种能帮助身体消化脂肪的液体（胆汁）

  • 处理消化道中的营养物质

  • 生成帮助凝血的蛋白质

  • 帮助分解药品和毒物，让你的身体可以将它们排出体外

消化系统

什么是酒精相关性肝病？

酒精相关性肝病是长期过量饮酒导致的一种肝脏损害。

  • 饮酒量越多、越频繁，对肝脏的损害风险就越大

  • 一开始你不会有任何症状，但后来你可能会感到疲倦或皮肤发黄（黄疸）或腹部肿胀

  • 症状会变得严重并危及生命，例如内部出血和脑部问题

  • 如果你喝了太多酒精并有肝病症状，医生会进行血液检查

  • 酒精相关性肝病的主要治疗方法是戒酒

酒精相关性肝病的病因是什么？

酒精在肝脏中分解成可能损害肝脏的物质。饮酒量越多，对肝脏的损害就越大。

如果每天饮酒超过 3 杯，饮酒 10 年左右，就有罹患酒精相关性肝病的风险。如果每天饮酒超过 6 杯，饮酒 10 年左右，就有罹患肝硬化的风险。

对于一定量的饮酒，如果你有以下情况，你更有可能发生酒精相关性肝病：

  • 女性

  • 有家庭成员曾患酒精相关性肝病

  • 明显超重

  • 患有其他肝脏疾病，如丙型肝炎

喝酒导致哪些类型的肝损伤？

酒精滥用可能导致三种肝损害，它们通常按以下顺序发展：

脂肪堆积在肝脏（脂肪肝）

  • 几乎每个酒精滥用的人都会患上脂肪肝

  • 如果戒酒，脂肪肝通常会消失

肝脏炎症（酒精性肝炎）

  • 一些人肝脏发炎

  • 发炎的肝脏无法发挥正常功能

  • 如果戒酒，炎症通常会消失，但肝脏可能会有一些永久性的损伤

瘢痕组织代替正常肝组织（肝硬化）

  • 瘢痕组织越多，剩下的正常肝组织越难以发挥功能

  • 当大量瘢痕组织积聚时，肝脏会萎缩并且无法发挥正常功能

  • 即使戒酒，瘢痕组织也不会消失

酒精相关性肝病的症状是什么？

脂肪肝通常没有症状。

酒精性肝炎通常会导致：

  • 发热

  • 黄疸（皮肤和眼睛发黄）

  • 肝脏疼痛、肿胀

  • 乏力、疲惫的感觉

但是，有时酒精性肝炎会使你感到非常不适。

肝硬化导致许多严重的健康问题，包括：

  • 腹部肿胀

  • 由于大脑问题而导致的嗜睡和意识错乱

  • 呕血

  • 血便或黑色的柏油样大便（粪便）

  • 更容易出血和瘀伤

  • 肝癌风险增加

大量饮酒会导致什么其他症状？

大量饮酒也会导致其他严重的健康问题，包括：

  • 由于神经损伤导致的感觉和力量丧失，主要是手和脚

  • 营养不良，会导致乏力、行走困难、摇晃、脑损伤甚至死亡

  • 贫血（低血细胞计数可能会让你感到疲倦、呼吸困难）

  • 胰腺炎导致严重的腹部疼痛和呕吐

  • 肌无力

  • 手指绷紧、卷曲，手掌发红

  • 皮肤上可见小蜘蛛状的血管

  • 脸颊腺体肿胀，脸上肌肉薄弱

  • 在男性中，皮肤光滑、乳房变大、睾丸变小和阴毛变化

医生如何知道我是否患有酒精相关性肝病？

医生会问你或你的家人你喝了多少酒。如果你喝了很多酒，医生会怀疑酒精相关性肝病。

医生也会做测试，例如：

除非医生不确定你的肝脏疾病是否由酒精或其他因素引起，否则你通常不需要进行其他检测。其他检测可能包括：

  • 超声检查（利用声波获取体内脏器图像）

  • 肝活组织检查（用针取出一小块肝脏在显微镜下观察）

如果你有肝硬化，你将接受肝癌检查。

医生如何治疗酒精相关性肝病？

你需要做的最重要的事情是：

  • 停止饮酒

戒酒可能很难。有些资源可能有帮助，包括参加康复计划、加入支持小组，并与辅导员交谈。医生可能会开具有助于减少酒精戒断症状的药物。

其他治疗可能包括：

  • 吃适合你的食物和维生素

  • 服用称为皮质类固醇的药物，以减轻任何肝脏炎症

如果你的肝脏非常糟糕，几乎没有功能，你可能需要肝脏移植。进行移植时，医生会进行手术，用健康的肝脏代替你的患病肝脏。因为酒精也会伤害你新移植的肝脏，所以医生通常只在你戒酒后才进行移植。

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