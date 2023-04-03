医生会问你或你的家人你喝了多少酒。如果你喝了很多酒，医生会怀疑酒精相关性肝病。

医生也会做测试，例如：

验血检查肝脏、是否有丙型肝炎和贫血（红细胞数量少）

除非医生不确定你的肝脏疾病是否由酒精或其他因素引起，否则你通常不需要进行其他检测。其他检测可能包括：

超声检查（利用声波获取体内脏器图像）

肝活组织检查（用针取出一小块肝脏在显微镜下观察）

如果你有肝硬化，你将接受肝癌检查。